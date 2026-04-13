地産地消にこだわったお肉が豊富に揃う！　2026年4月21日（火）オープン「柿安 ジョイナス横浜精肉店」

株式会社柿安本店

明治4年（1871年）牛鍋店として創業以来、150年以上の歴史を誇る肉の老舗、株式会社

柿安本店（本社：三重県桑名市／代表取締役社長：赤塚保正、以下：柿安）は、基幹事業である精肉の店舗「柿安 精肉」を2026年4月21日（火）、横浜駅直結の大規模ショッピングセンター、ジョイナス横浜に「柿安 ジョイナス横浜精肉店」をオープンいたします。

地産地消をコンセプトにした地元から愛される銘柄牛などをはじめ、豊富な種類の商品をご用意しております。また、オープンを記念して、売切れ次第終了の大変お値打ちな限定商品を取り揃えております。ぜひお早めにお買い求めください。

売り切れ次第終了のオープン記念商品が登場！

「柿安 ジョイナス横浜精肉店」店頭イメージ（店舗正面）「柿安 ジョイナス横浜精肉店」店頭イメージ（店舗左側）「柿安 ジョイナス横浜精肉店」店頭イメージ（店舗右側）

「製販一貫体制」を強みとする「柿安 精肉」は、肉の老舗として高品質な牛・豚・鶏のアイテムを約90種類と豊富に取り揃えております。なかでも、松阪牛は全国流通量の販売シェアトップクラスを誇り、加えて『三重 柿安牛』や『プレミアムあぐ～』などのオリジナルブランドを開発し、販売しております。

この度オープンする「柿安 ジョイナス横浜精肉店」は、地産地消にこだわり『横濱ビーフ』や『葉山牛』『やまゆりポーク』など、地元・神奈川県で愛されているアイテムをご提供いたします。もちろん、デイリーにお使いいただけるお値打ちな商品も充実しております。

さらに4月21日（火）のオープン日限定で「黒毛和牛（国内産）サーロインステーキ」1枚（150g）を、破格の税込1,080円で販売いたします。また、おうちで料亭の味わいを楽しめるすき焼セットを詰め合わせた『オープン記念感謝袋』も、50袋限定でご用意いたします。

この度のオープンを機に、地域の皆さまにご愛顧いただけるよう、安全・安心でおいしいお肉と専門店のきめ細かい接客サービスをご提供してまいります。

黒毛和牛がお値打ちに手に入るオープン記念商品

店舗概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118723/table/49_1_6dec07363147db647d5241ddd09d3383.jpg?v=202604130251 ]『黒毛和牛（国内産）サーロインステーキ』オープン記念感謝袋イメージ保冷バッグ（赤）[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118723/table/49_2_42c49fa462a42b7e3026de460e778ea5.jpg?v=202604130251 ]

※画像はイメージです。

※商品内容・価格は仕入れ状況などにより変更になる場合がございます。

※黒毛和牛は全て国内産