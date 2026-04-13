限定フル帯も！　新潮新書 創刊23周年フェア「BEST OF 新潮新書」が2026年4月中旬頃から始まります

株式会社新潮社

2026年4月20日以降から順次、全国の書店で「新潮新書 創刊23周年フェア」がはじまります。10万部突破の話題作３点が限定フル帯デザインで登場するほか、強力な新刊とロングセラーの既刊、合わせて20作がラインナップ。充実の「BEST OF 新潮新書」をお届けします。

2003年4月に創刊された新潮新書は、2026年4月で23周年を迎えます。これを記念して、2026年4月20日以降から順次、全国の書店約400店の店頭で、「新潮新書 創刊23周年フェア」が行われます。

フェアでは、「BEST OF 新潮新書」として全20作を展開。この機会に、「新書ってこんなに面白い！」が実感できる一冊にぜひ出会ってください。

●軽やかで深い！ 10万部突破の話題作が限定フル帯で登場

直近で10万部を突破した話題作である俵万智『生きる言葉』、ジェーン・スー『介護未満の父に起きたこと』、三宅香帆『「話が面白い人」は何をどう読んでいるのか』の３点は、フェア限定のフル帯で登場。

春らしさ満点の色違いデザインです（※なくなり次第終了）。

●自信をもってお届け！ 強力な４月新刊３点

４月17日発売の新刊３点は、國分功一郎『天皇への敗北 ─シリーズ哲学講話─』、古市憲寿『コミュ力不要の社交術』、遠藤誉『台湾軍事機密文書が語る中国「抗日戦争」の真相』の強力ラインナップ。

フェアにあわせて、注目の著者陣による渾身の一冊を自信を持ってお届けします。

●この機会に出会ってほしい！ 驚異のベストセラー＆不滅のロングセラー

國分功一郎『天皇への敗北 ─シリーズ哲学講話─』古市憲寿『コミュ力不要の社交術』遠藤誉『台湾軍事機密文書が語る中国「抗日戦争」の真相』

さらに「驚異のベストセラー＆不滅のロングセラー」と銘打ち、既刊14点も重点展開。2003年に創刊ラインナップの一冊として刊行され、137刷・461万部突破という驚異的な数字を現在も更新し続けている養老孟司『バカの壁』、2020年新書大賞１位に選ばれた内田樹『日本辺境論』、維新史研究の金字塔とも言うべき磯田道史『武士の家計簿』など、新潮新書が誇る名著が揃っています。

【既刊フェア展開書目】

・國分功一郎『目的への抵抗』

・國分功一郎『手段からの解放』

・養老孟司『バカの壁』

・磯田道史『武士の家計簿』

・保阪正康『あの戦争は何だったのか』

・内田樹『日本辺境論』

・土井善晴『一汁一菜でよいと至るまで』

・橘 玲『バカと無知』

・中野信子『脳の闇』

・中島大輔『山本由伸 常識を変える投球術』

・関裕二『スサノヲの正体』

・アンデシュ・ハンセン、マッツ・ヴェンブラード（久山葉子訳）『メンタル脳』

・南直哉『苦しくて切ないすべての人たちへ』

・村井理子『義父母の介護』