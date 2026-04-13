「LINEマンガ」でマンガを読むだけ！「LINE WALK」でポイ活ができる機能を開始

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) と、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：出澤 剛）が運営するポイ活アプリ「LINE WALK」の連携により、マンガを読むだけで「LINE WALK」のコインやボーナス報酬が獲得できる「LINE WALK」の新機能の提供を開始したことをお知らせします。

「LINEマンガ」と「LINE WALK」の連携によって、2026年4月6日（月）より、マンガを読むだけでポイ活ができる「LINE WALK」の新機能の提供が開始しました。

「LINE WALK」は、毎日の通勤や通学、ジョギングなどの移動距離や歩数でポイントが貯まるお得なポイ活アプリです。「LINE WALK」でコインを貯めると、LINEの各種サービスや店舗、ネットショッピングなどで使用できる「LINEポイント」に交換することができます。

この度の連携によって、「LINEマンガ」で作品を読むことで「LINE WALK」内のゲージが貯まり、ゲージに応じて「LINE WALK」で使用できるコインを受け取れるようになりました。マンガを読むだけでポイ活ができるお得な体験をぜひお楽しみください。

さらに、新機能の提供開始を記念し、本日4月13日（月）から4月27日（月）まで、「LINEマンガ」連携機能を利用してもらえる「LINE WALK」のコインが通常の２倍となるお得なキャンペーンも実施中です。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■「LINE WALK」連携機能概要

「LINEマンガ」で作品を読むと、読んだ話数に応じて「LINE WALK」内のゲージが貯まります。貯まったゲージ1つにつき1回報酬を受け取ることができます。報酬は、「LINE WALK」内の「コインGET」ボタンを押すことで獲得できます。

＜ゲージを貯める仕組み＞

・ゲージは、「LINEマンガ」で読んだ作品ごとに貯まります。

・同じ作品でゲージが貯まるのは1日1回です。

・同じ作品の別の話を読んでも、その日はゲージは貯まりません。

・ゲージ獲得の回数制限は、毎日0時にリセットされます。

※ゲージが上限に達している状態で読んだ作品も対象となりますが、その後ゲージに空きができてから再度同じ作品を読んでも当日はゲージは貯まりませんのでご注意ください。

＜マンガを読む方法＞

「LINE WALK」アプリ内の「マンガを読む」ボタンから「LINEマンガ」アプリを起動することができます。

※「LINEマンガ」アプリがインストールされていない場合は、ストアページに遷移します

＜報酬を受け取る＞

「LINE WALK」内の「コインGET」ボタンからコインを獲得できます。コインを受け取るとゲージが1つ減り、「ブラウン」が本を読み終わります。また、広告を視聴することで通常より多くのコインを獲得できます。

＜ゲージの上限について＞

※一度に貯めることができるゲージ数には上限があります。

※1日に受け取ることができるゲージ数にも上限があります。

※上限数や詳細条件は、「LINE WALK」アプリ内のお知らせをご確認ください。

■「LINE WALK」キャンペーン概要

新機能の提供開始を記念し、本日4月13日（月）から4月27日（月）まで、「LINEマンガ」連携機能を利用してもらえる「LINE WALK」のコインが通常の２倍となります。

開催期間：4月13日（月）10:00～4月27日（月）11:59

※詳細は「LINE WALK」アプリをご確認ください。

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower