韓国発アパレルブランド「Wacky Willy」が贈る2026年サマーコレクション！アンバサダーGISELLE（ジゼル）とともに魅せる「The Sweet & Salty Summer」を公開
「Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）」ブランドについて
トレンドとカルチャーを愛する人のためのカジュアルブランド
Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）
「おどけた・ユーモラスな」という意味を持つ"Wacky"と、架空のキャラクター"WiLLy"を組み合わせた造語から生まれた、直訳すると「おどけ者のウィリー」を意味する韓国発のアパレルブランド。
また、別の意味として「場を盛り上げる熱狂的な観客」を意味する"Whacky Willies"のニュアンスも込められています。
最高の観客でありたいと願うWacky WiLLyは、アートやトレンディカルチャーを愛するすべての人々をアーティストと捉えています。
すべてのアーティストに楽しいインスピレーションを届け、そのライフスタイルに寄り添う存在であり続けます。
The Sweet & Salty Summer with GISELLEについて
やわらかな日差し心地よい風に包まれる夏のひととき。 2026年サマーコレクションは、軽やかに肌をなでるテクスチャーと、自然に流れるロマンティックなシルエットが特徴。涼しげでクールなカラーパレットに、アンバサダーGISELLEの、リラックスした「余裕のある佇まい」が重なり、絶妙なバランスを生み出します。ジゼルとともに過ごす夏のきらめく瞬間を切り取った、洗練されたレイヤードルックをご提案します。
アイテム紹介
WOMEN'S NYLON SHORT SLEEVE WINDBREAKER
WOMEN'S SHIRRING PUFF BLOUSE
WOMEN'S RINGER GRAPHIC CROP SHORT SLEEVE T-SHIRT
WOMEN'S RIBBON COLLAR SHORT SLEEVE KNIT
WOMEN'S FRILL LAYERED SLEEVELESS
WOMEN'S RUFFLE MINI SKIRT
WOMEN'S CHECKED SEERSUCKER SHORTS
WOMEN'S 3/4 LENGTH DENIM SHORTS
TYPO SUMMER BEANIE
APPLIQUE LOGO HALF-CURVE CAP
WOMEN'S STRING SHOULDER BAG
WOMEN'S LILY CARGO SHOULDER BAG
公式オンラインストア限定イベント
The Sweet & Salty Summer with GISELLE
- UP TO 15% OFF SLAE
- 【ご購入様対象】SUMMER GISELLEのフォトカードをプレゼント
- 【2点以上ご購入対象】シークレットギフトをプレゼント
期間：2026.04.13 (月) - 2026.04.19 (日)
ブランド公式サイト/SNSの概要
日本公式オンラインサイト｜https://wackywilly.jp/
公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/wackywilly_japan/
公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@857rggsv
株式会社MXN JAPAN 会社概要
会社名｜株式会社MXN JAPAN
所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F
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