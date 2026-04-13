韓国発アパレルブランド「Wacky Willy」が贈る2026年サマーコレクション！アンバサダーGISELLE（ジゼル）とともに魅せる「The Sweet & Salty Summer」を公開

写真拡大 (全17枚)

株式会社 MXN JAPAN


「Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）」ブランドについて



トレンドとカルチャーを愛する人のためのカジュアルブランド


Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）


「おどけた・ユーモラスな」という意味を持つ"Wacky"と、架空のキャラクター"WiLLy"を組み合わせた造語から生まれた、直訳すると「おどけ者のウィリー」を意味する韓国発のアパレルブランド。


また、別の意味として「場を盛り上げる熱狂的な観客」を意味する"Whacky Willies"のニュアンスも込められています。


最高の観客でありたいと願うWacky WiLLyは、アートやトレンディカルチャーを愛するすべての人々をアーティストと捉えています。


すべてのアーティストに楽しいインスピレーションを届け、そのライフスタイルに寄り添う存在であり続けます。


The Sweet & Salty Summer with GISELLEについて




やわらかな日差し心地よい風に包まれる夏のひととき。 2026年サマーコレクションは、軽やかに肌をなでるテクスチャーと、自然に流れるロマンティックなシルエットが特徴。涼しげでクールなカラーパレットに、アンバサダーGISELLEの、リラックスした「余裕のある佇まい」が重なり、絶妙なバランスを生み出します。ジゼルとともに過ごす夏のきらめく瞬間を切り取った、洗練されたレイヤードルックをご提案します。


アイテム紹介


WOMEN'S NYLON SHORT SLEEVE WINDBREAKER

WOMEN'S SHIRRING PUFF BLOUSE

WOMEN'S RINGER GRAPHIC CROP SHORT SLEEVE T-SHIRT

WOMEN'S RIBBON COLLAR SHORT SLEEVE KNIT


WOMEN'S FRILL LAYERED SLEEVELESS

WOMEN'S RUFFLE MINI SKIRT

WOMEN'S CHECKED SEERSUCKER SHORTS

WOMEN'S 3/4 LENGTH DENIM SHORTS



TYPO SUMMER BEANIE

APPLIQUE LOGO HALF-CURVE CAP

WOMEN'S STRING SHOULDER BAG

WOMEN'S LILY CARGO SHOULDER BAG


公式オンラインストア限定イベント



The Sweet & Salty Summer with GISELLE
- UP TO 15% OFF SLAE
- 【ご購入様対象】SUMMER GISELLEのフォトカードをプレゼント
- 【2点以上ご購入対象】シークレットギフトをプレゼント

期間：2026.04.13 (月) - 2026.04.19 (日)


ブランド公式サイト/SNSの概要

日本公式オンラインサイト｜https://wackywilly.jp/


公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/wackywilly_japan/


公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@857rggsv


株式会社MXN JAPAN 会社概要

会社名｜株式会社MXN JAPAN


所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F


代表者｜代表取締役 崔 瀚友


会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/