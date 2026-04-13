韓国発アパレルブランド「Wacky Willy」が贈る2026年サマーコレクション！アンバサダーGISELLE（ジゼル）とともに魅せる「The Sweet & Salty Summer」を公開

「Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）」ブランドについて

株式会社 MXN JAPAN

トレンドとカルチャーを愛する人のためのカジュアルブランド

Wacky WiLLy（ワッキーウィリー）

「おどけた・ユーモラスな」という意味を持つ"Wacky"と、架空のキャラクター"WiLLy"を組み合わせた造語から生まれた、直訳すると「おどけ者のウィリー」を意味する韓国発のアパレルブランド。

また、別の意味として「場を盛り上げる熱狂的な観客」を意味する"Whacky Willies"のニュアンスも込められています。

最高の観客でありたいと願うWacky WiLLyは、アートやトレンディカルチャーを愛するすべての人々をアーティストと捉えています。

すべてのアーティストに楽しいインスピレーションを届け、そのライフスタイルに寄り添う存在であり続けます。

The Sweet & Salty Summer with GISELLEについて

やわらかな日差し心地よい風に包まれる夏のひととき。 2026年サマーコレクションは、軽やかに肌をなでるテクスチャーと、自然に流れるロマンティックなシルエットが特徴。涼しげでクールなカラーパレットに、アンバサダーGISELLEの、リラックスした「余裕のある佇まい」が重なり、絶妙なバランスを生み出します。ジゼルとともに過ごす夏のきらめく瞬間を切り取った、洗練されたレイヤードルックをご提案します。

アイテム紹介

WOMEN'S NYLON SHORT SLEEVE WINDBREAKERWOMEN'S SHIRRING PUFF BLOUSEWOMEN'S RINGER GRAPHIC CROP SHORT SLEEVE T-SHIRTWOMEN'S RIBBON COLLAR SHORT SLEEVE KNITWOMEN'S FRILL LAYERED SLEEVELESSWOMEN'S RUFFLE MINI SKIRTWOMEN'S CHECKED SEERSUCKER SHORTSWOMEN'S 3/4 LENGTH DENIM SHORTS

TYPO SUMMER BEANIEAPPLIQUE LOGO HALF-CURVE CAPWOMEN'S STRING SHOULDER BAGWOMEN'S LILY CARGO SHOULDER BAG

公式オンラインストア限定イベント

The Sweet & Salty Summer with GISELLE- UP TO 15% OFF SLAE- 【ご購入様対象】SUMMER GISELLEのフォトカードをプレゼント- 【2点以上ご購入対象】シークレットギフトをプレゼント

期間：2026.04.13 (月) - 2026.04.19 (日)

ブランド公式サイト/SNSの概要

日本公式オンラインサイト｜https://wackywilly.jp/

公式SNS（Instagram）｜https://www.instagram.com/wackywilly_japan/

公式LINEアカウント｜https://line.me/R/ti/p/@857rggsv

株式会社MXN JAPAN 会社概要

会社名｜株式会社MXN JAPAN

所在地｜〒141-0031 東京都品川区西五反田8丁目1-3 PMO五反田ビル10F

代表者｜代表取締役 崔 瀚友

会社HP｜https://www.mxn.co.jp/ja/