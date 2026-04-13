DMM GAMES「文豪とアルケミスト」新文豪「押川春浪(CV：檜山修之)」の「転生研究」を開始！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、4月10日(金)より、女性向け文豪転生シミュレーションゲーム「文豪とアルケミスト」において、新文豪「押川春浪(CV：檜山修之)」を期間限定で転生できるイベントを開始いたしました。

▼転生研究「押川春浪」

新文豪「押川春浪(CV：檜山修之)」を期間限定で転生できるイベント『転生研究「押川春浪」』を開始いたしました。

本イベントでは、イベント専用アイテム「錬成霊液」を使用し、一定の確率で獲得できる「導きの有魂書」を錬成することで「押川春浪」を転生させることができます。この「錬成霊液」はイベント期間に実施される限定研究を達成すると報酬として獲得できるほか、購買にて限定セットを購入することでおまけとして入手することができます。

イベント開催期間：2026年4月10日(金)メンテナンス後～2026年5月1日(金)13:59

※PCブラウザ版とスマホアプリ版でイベント内容に差異はございません。

※「導きの有魂書」を使用しない場合には、「押川春浪」は転生いたしません。

※「錬成霊液」「導きの有魂書」はイベント期間終了後「道具」一覧から消失しますので、イベント期間中にご使用ください。

▼押川春浪(CV：檜山修之)

「押川春浪、天狗倶楽部再結成を画策中……そう各方面に伝えておいてくれぃ」

▼公式サイト

https://bungo.dmmgames.com/

▼公式Xアカウント

https://x.com/BunAl_PR

▼運営Xアカウント

https://x.com/BunAl_Staff

▼ゲームプレイはこちらから

https://games.dmm.com/detail/bungo

▼製品概要

タイトル：文豪とアルケミスト

プラットフォーム：PC(ブラウザ版)／App Store／Google Play

販売価格：基本無料＋一部課金要素有

権利表記：(C)2016 EXNOA LLC

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