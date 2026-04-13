現代韓国演劇シリーズ第8作目！イ・ボラム（『少年B が住む家』『女は泣かない』）本邦初演

ロングランプランニング株式会社

名取事務所主催、名取事務所・普遍的劇団 共同制作『四番目の人』が2026年6月19日 (金) ～ 6月28日 (日)に下北沢「劇」小劇場 （東京都世田谷区北沢 2-6-6）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。

チケットはこちら :http://confetti-web.com/@/yonban

公式ホームページ

https://www.nato.jp/

現代韓国演劇上演シリーズ 第８弾

イ・ボラム（『少年Bが住む家』『女は泣かない』）本邦初演

最新作のテーマは「冤罪」



2018年にスタートした現代韓国演劇シリーズは第8作目を迎え、韓国演劇専門劇団と称しても差し支えない程に定着しました。

今作は本邦初演であり東京バージョンに改編、韓国との国際交流を深化させ、国際共同制作を実施、脚本・美術・衣装・チラシデザインは韓国側のスタッフが担います。

今回の作家イ・ボラムは評価の高い『少年Bが住む家』『女は泣かない』に次ぐ3作目で、韓国演劇界では社会派の劇作家として第一線で活躍しております。

今回は冤罪がテーマです。イ・ボラムは絶えず新しい設定、新しい視点を提供します。

最近、韓国の警察や検察では事件を早期に終結したいがために、社会的弱者に嫌疑をかける傾向があったことが明らかになっています。この作品は再審により無罪判決を受けた実際の事件を基にしており、10代の娘の成長物語としてスタート、物語の最後は大人へ向ける問いかけとなります。

あらすじ

17年前、検事の執務室。強盗致死事件の犯人としてのチェピルと、自分が真犯人だと主張する女性。検事の高圧的な態度に怯えたチェピルは、「自分が犯人だ」と言ってしまう。

時は流れ、17年後の現在。その事件の担当検事だった男は、娘のウンジが殺人の容疑で拘置所に収監されたことを知る。拘置所に訪ねてきた父にウンジは繰り返しある質問を投げかける。しかし、父は一切答えない。再び時は戻り、17年前。自首した女性は検事の執務室からの帰宅後、自分の代わりに濡れ衣を着せられ、刑務所に入ったチェピルを思い、街中に貼り紙を貼って彼の冤罪を知らせる活動を始める。

一方チェピルは自分の無罪を主張し、自首してきた女性をもう一度取り調べしてほしいと検事宛てに手紙を書き続けていた。

作：李ボラム( イ・ボラム）

普遍的劇団 主宰。

大学で心理学を学んだ後、韓国芸術綜合学校演劇院にて劇作を専攻。

2012 年、再開発による強制退去問題を題材にした『皇帝漫画喫茶』でデビュー以来、性的暴力・冤罪・スパイ捏造といった社会問題を題材にした作品を発表しつづけている。

【代表作】

『少年B が住む家』(2014、「CJ 文化財団CREATIVE MINDS」選定)､『女は泣かない』(2015)、『屋上のカウボーイ』（2015、後に映画化）、『四番目の人』(2018、Pre-Global Woman Performing Arts Festival 閉幕作)、『滅亡のロマンス』(2024)、『ニール・アームストロングが月面着陸した時』（2025､「ARKO Selection・今年の新作」に選定）など。社会的弱者や表舞台に出ることのない個人の歴史に焦点を当てた作品に定評があるほか、障がいのある俳優・観客を対象にした人形劇『歌になろう』『伝統音楽劇・オク』(2021)、老いをテーマにした『亀のおばあちゃん』(2024)、イプセンの『人形の家』に触発されて創作した同名作品(2025) など、表現の幅を広げている。名取事務所による翻訳上演も好評を得ており『少年B が住む家』(2020 年上演) は第75 回文化庁芸術祭優秀賞を受賞。

『女は泣かない』(2021 年上演) はNHK の「プレミアムステージ」で放映された。

演出：生田みゆき（イクタミユキ）

文学座所属、演劇ユニット「理性的な変人たち」メンバー 。

東京藝術大学大学院音楽研究科修士課程修了。

ドイツ文化センターの文化プログラムの語学奨学金（芸術分野対象）を得てドイツに滞在（2016 年夏）。

【近年の演出作品】

『燃える花嫁』『不可能の限りにおいて』『砂漠のノーマ・ジーン』『ピギーバック』など。

名取事務所公演『占領の囚人たち』『屠殺人ブッチャー』ほかにて第31 回読売演劇大賞

優秀演出家賞、『占領の囚人たち』ほかで令和5 年度芸術選奨文部科学大臣新人賞受賞。

公演概要

現代韓国演劇上演

名取事務所・普遍的劇団 共同制作

『四番目の人』

公演期間：2026年6月19日 (金) ～ 6月28日 (日)

会場：下北沢「劇」小劇場 （東京都世田谷区北沢 2-6-6）



■出演者

赤松怜音（有限会社ニュース）、鬼頭典子（文学座）、

石井英明（演劇集団 円）、小泉将臣（劇団俳優座）、西山聖了（名取事務所）



■スタッフ

作：イ・ボラム

演出：生田みゆき

ドラマトゥルク・翻訳：沈池娟（シム・ヂヨン）



美術：チョン・スンジュン／杉山至

照明：桜井真澄

音響：藤平美保子

衣裳：キム・ジンボク／生田志織

演出助手：井上裕朗

舞台監督：大島健司

フライヤーデザイナー：ファン・ガリム／今井優香里

制作担当：栗原暢隆／佐藤結／鍋嶋大輔

プロデューサー：名取敏行

製作：名取事務所



■公演スケジュール

2026年6月

19日（金）19:00

20日（土）14:00

21日（日）14:00 アフタートーク

22日（月）14:00

23日（火）14:00／19:00 プレトーク

24日（水）14:00

25日（木）14:00

26日（金）15:00／19:30

27日（土）14:00

28日（日）13:00

※開場は開演の30分前



■チケット料金

一般：5,000円

＜カンフェティ会員限定割引＞

一般：5,000円 → 4,000円！

（全席指定・税込）

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