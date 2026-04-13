【待望の第3弾】週末北欧部 chikaさん原点となるシリーズ『マイフィンランドルーティン100』最新刊が発売

株式会社ワニブックス

株式会社ワニブックス（東京都渋谷区、代表取締役：高橋明男）は、『マイフィンランドルーティン100 都市巡り編 - 北欧通い13年、移住5年目の私が 旅を通して出会った愛してやまないこと -』（著：週末北欧部 chika）を2026年4月13日（月）に発売しました。

移住しても北欧への愛は変わらない。

むしろまだまだ好きが増えていく！？



週末北欧部chikaさんの原点となるシリーズ最新刊。

待望の第3弾では、フィンランド国内の都市を旅する中で見つけた100のお気に入りルーティンを紹介しています。



◆おたまじゃくしの夢みたいな天国スパで飲む

◆フィンランド最古の公衆サウナで癒される

◆オーロラの見えるヴィラでおこもり滞在を楽しむ

◆サンタクロース村でサンタさんにグリーティング

◆ヘルシンキの猫カフェで可愛い猫ちゃんに囲まれる



…などなど、外せないスポットからディープな楽しみまで。

旅のお供のガイドブックにも、おうちでフィンランド気分に浸るにも。

やっぱり北欧が好き！が詰まったコミックエッセイです。

日本×フィンランド共同制作ドラマ『BLOOD & SWEAT』（WOWOW）の放送や

映画『かもめ食堂』の全国リバイバル上映など、

フィンランドを舞台にしたドラマ・映画が話題のこの春！

このコミックエッセイでフィンランドを旅するように楽しみませんか？

■CONTENTS

Part1 タンペレ

Part2 トゥルク

Part3 ロヴァニエミ

Part4 ヘルシンキ

Part5 ポルヴォー

Part6 全国イベント

■書籍より一部抜粋

おたまじゃくしの夢みたいな天国スパで飲むサンタクロース村でサンタさんに出会う

■書籍情報

『マイフィンランドルーティン100 都市巡り編 - 北欧通い13年、移住5年目の私が 旅を通して出会った愛してやまないこと -』

著者：週末北欧部 chika

発売日：2026年4月13日

価格：1,760円（税込）

ISBN：978-4-8470-7650-3

発行：ワニブックス

■Amazon

https://www.amazon.co.jp/dp/4847076508

■著者プロフィール

週末北欧部 chika

北欧好きをこじらせてしまった元会社員。大阪府出身。フィンランドが好き過ぎて13年以上通い続け、ディープな楽しみ方を味わいつくした自他ともに認めるフィンランドオタク。いつかフィンランドに移住したいと会社員を続けながら寿司修業を始め、2022年より寿司職人として移住の夢を叶えたが、職場の倒産により個人事業主に転身。モットーは「とりあえずやってみる」。好きなものは水辺、ねこ、酒、1人旅。著書に『マイフィンランドルーティン100』『マイフィンランドルーティン100 ヘルシンキ暮らし編』（小社）、『北欧こじらせ日記』シリーズ、『Tasty! 日刊ごちそう通信』（世界文化社）、『世界ともだち部』シリーズ（講談社）など。



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