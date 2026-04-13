レイヤーズ・コンサルティング、次世代のCHRO・人事リーダー向け「戦略人事サロン」を開講

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

株式会社レイヤーズ・コンサルティング（東京都品川区、代表取締役CEO：杉野 尚志、以下：レイヤーズ）は、次世代のCHRO・人事リーダー向けの全5回のプログラム『戦略人事サロン』を2026年6月17日（水）に開講することを発表いたします。

本プログラムは、GE、日本GE、LIXILなどで人事責任者を歴任し、現在は株式会社people first 代表取締役を務められる八木 洋介氏をメイン講師に迎え、次世代のCHRO候補・人事リーダー層を対象に、戦略人事の本質と実践を体系的に学ぶ全5回のプログラムとして開講するものです。豊富な経営・人事経験に裏打ちされた実践知をもとに、経営戦略と連動した人事のあり方や、自社らしい人事の軸づくり、意思決定の視点を養います。

加えて、人的資本経営・HRテクノロジー分野の第一人者である慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 講師の岩本 隆氏、ならびにレイヤーズの人事・組織変革の専門コンサルタント陣が登壇し、人的資本経営、HRDX・AI、人財ポートフォリオ、サクセッションプラン、組織風土改革など、企業価値向上に直結するテーマについて、理論と実務の両面から多面的に議論します。

近年、AIの業務活用やグローバル化の進展により、企業の競争優位を左右する要素は技術や資本だけではなく、それらを活かす「人」と「組織」の力へと大きくシフトしています。こうした中で人事部門には、制度運用の担い手にとどまらず、経営の中核として事業成長を支える役割がこれまで以上に強く求められています。

「戦略人事サロン」はこのような環境変化を踏まえ、これからCHROや人事リーダーを担う人財が、経営視点を持って人と組織の未来を描き、自社の変革を構想し、実行へとつなげるための視点と実践力を養うことを目的としています。講義に加え、参加者同士のディスカッションや課題共有、講師との対話を通じて、自社課題に引き寄せた具体的な示唆を得られるほか、受講後も人事改革を推進するネットワーク形成や継続的な学びの機会をご提供いたします。

■「戦略人事サロン」の特長

1．戦略人事の第一人者による実践型プログラム

全5回を通じて八木 洋介氏が登壇。人事の本質を体系的に学びながら、第一人者の知見と先進事例をもとに、現場で使える思考・意思決定力まで実践的に身につけられます。

2．次世代人事リーダー同士が学び合う場

講義に加えてディスカッションや課題共有の機会を豊富にご用意。多様な業界の CHRO・人事リーダーと対話しながら、視座を高め、学びを深めることが可能です。

3．実践を支える継続的なサポート

修了後も個別相談や最新情報の共有など、学びを実務に定着させるためのフォローを継続。講座で得た示唆を、現場での実行につなげることができます。

■対象者

- CHRO や人事責任者に新たに就任した方、またはこれから就任予定の方- 将来、人事戦略の中核を担うリーダーとして、視野を広げながら成長していきたい方- 人事変革に強い意欲があり、具体的な戦略づくりから実行までしっかり取り組みたい方

■プログラム概要

第1回：2026年6月17日（水）17:00～20:00

テーマ：流行りものに流されない「わが社らしい戦略人事」

講師：株式会社people first 代表取締役 八木洋介氏

第2回：2026年6月25日（木）17:00～20:00

テーマ：人的資本経営の本質と未来

講師：慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 講師 岩本隆氏

株式会社people first 代表取締役 八木洋介氏

第3回：2026年7月21日（火）17:00～19:30

テーマ：HR-DX・AI

講師：株式会社people first 代表取締役 八木洋介氏

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

第4回：2026年7月31日（金）17:00～19:30

テーマ：人・人事の変革

講師：株式会社people first 代表取締役 八木洋介氏

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

第5回：2026年8月26日（水）15:00～19:00

テーマ：ビジョンの宣言・修了式

講師：株式会社people first 代表取締役 八木洋介氏

※19:30～22:00 懇親会予定

■開催概要

名称：戦略人事サロン

開催期間：2026年6月～8月（全5回）

会場：株式会社レイヤーズ・コンサルティング 目黒セントラルスクエア（目黒駅徒歩1分）

定員：15名程度

参加費：300,000円（税別）※開催初年度につき特別価格

主 催 ：株式会社レイヤーズ・コンサルティング

詳 細 ：https://www.layers.co.jp/seminar/s20260617/

■登壇者について

八木 洋介氏

株式会社people first 代表取締役

1980 年日本鋼管（現・JFE スチール）入社。96 ～ 98 年 National Steel Corporation に出向（CEO 補佐）。99 年 GE 横河メディカルシステム入社。 GE Medical Systems Asia、GE Money Asia、GE Japan にて責任者として人事などを担当。2002 年より日本ゼネラル・エレクトリック取締役。12 年住生活グループ（現 LIXIL）執行役副社長 人事・総務担当。Grohe, American Standard, Permasteelisa の取締役を歴任。17 年 people first を設立。

岩本 隆氏

慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 講師

東京大学卒、UCLAでPh.D.取得。外資系グローバル企業等を経て慶應義塾大学特任教授等を歴任。人的資本経営・HRテクノロジーの第一人者で、ISO/TC 260国内審議委員会副委員長や企業顧問等も務める。

金元 伸太郎

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

取締役 HR事業部

事業部長

人事の重要課題（戦略人事、人的資本経営、サクセッションプラン等）に対し、企業価値向上・経営視点でのコンサルティング多数。人事部門の組織設計・業務改革、データドリブン経営等の人事変革を支援。ISO 30414プロフェッショナル（第一期）。

小川 嘉一

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

HR事業部 コーポレート業務改革 BU 責任者

マネージングディレクター

組織再編・PMI 支援、全社 / コーポレート業務改革、及びコーポレート組織変革（シェアードサービスセンター改革を含む）等の事業構造改革 / 組織再編に関するプロジェクト経験多数。

株式会社レイヤーズ・コンサルティング

URL：https://www.layers.co.jp/

1983年に創業した日本発の独立系コンサルティング会社です。私たちは自らが「戦う創造集団」として、オープンイノベーションの実現や社内常識の打破を通じて、お客様が激しい環境変化の中、勝ち残るためのパワーエンジンとしてご支援することを使命としています。人事・人財戦略策定、タレントマネジメントシステム構築、人事制度設計、経営管理制度の構築・導入、会計システム再構築、原価企画、原価管理、製品開発プロセス開発、事業戦略再構築、新規事業開発、デジタルトランスフォーメーション推進などの幅広い領域で、国内有力企業約500社に対し、約1,000プロジェクトのコンサルティングサービスを提供しています。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社レイヤーズ・コンサルティング マーケティング部

TEL：03-5791-1189