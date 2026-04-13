paiza、「U-22プログラミング・コンテスト2026」のゴールドスポンサーとして協賛

paiza株式会社

ITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォーム「paiza（パイザ）」を運営するpaiza株式会社（東京都港区、代表取締役社長/CEO 舘康人）は、U-22プログラミング・コンテスト実行委員会が主催する「U-22プログラミング・コンテスト2026」に、昨年度に引き続き2年連続でゴールドスポンサーとして協賛することをお知らせします。

U-22プログラミング・コンテスト公式サイト：https://u22procon.com/

■2年連続協賛の背景と想い

paizaは「異能をのばせ。」をコンセプトに、ITエンジニアのスキル可視化と育成を通じた社会課題の解決に取り組んでいます。

昨年度（2025年度）の同コンテストへの協賛を通じ、エントリーされた方の圧倒的な創造性と熱量に触れ、こうした「異能」を持つ人材が正当に評価され、活躍できる環境を維持・拡大することの重要性を再認識いたしました。2026年現在、生成AIの急速な普及によりエンジニアに求められるスキルが変容する中、 paizaは本コンテストへの継続的な支援を通じて、次世代のIT人材が自らの技術を証明し、キャリアを切り拓くための「登竜門」としての場を、より強固なものにしていきたいと考えています。

また、2025年度には「paizaラーニング 学校フリーパス」の導入校数が679校を超え、国立大学の半数以上に採用されるなど、教育現場でのプログラミング教育も加速しております。本コンテストへの協賛を継続することで、IT人材育成のエコシステム構築に一層貢献してまいります。

■U-22プログラミング・コンテストとは

「プログラミング」技術を活用し、自分たちのアイデアを形にし、夢中になって開発に取り組む若者を応援する、ジャンル・言語不問の作品提出型コンテストです。次代を担うIT人材の発掘・育成を目的に1980年にスタートし、今年で47回目の開催となります。

詳細は公式サイトをご参照ください。

U-22プログラミング・コンテスト公式サイト：https://u22procon.com/



「世界を変えるのは、異能だ。」と考えるpaizaでは、「異能をのばせ。」をコンセプトに「人と企業に絶え間ない成長を促す唯一無二のプラットフォーム」作りを推進しています。今後ともこのプラットフォームを通じて、IT人材を採用する企業、IT人材を育成する教育機関、IT人材として活躍する・活躍を目指す個人に役立つサービスの提供をおこなってまいります。

■paizaについて

paizaはITエンジニア向け転職・就職・学習プラットフォームです。オンラインでのプログラミングテスト「paizaスキルチェック」を受験してスキルを証明し、それを使って転職・就職する独自のサービスで、2026年3月現在、paizaの登録者数は約96万人。5,000社を超える企業が採用に利用しています。「paizaスキルチェック」の総受験回数は3,590万回（2026年3月現在）に達しています。

「paiza転職」は、ITエンジニアの“スキルを可視化“し、実力重視で企業とマッチングするITエンジニア向け転職サービスです。そのほか、学生向け就職サービス「paiza新卒」、未経験、若手エンジニア向け転職サービス「EN:TRY」、および転職・就職直結型のプログラミング学習サービス「paizaラーニング」を展開しています。現役エンジニアの転職はもちろん、「paizaラーニング」で学んだ後に「スキルを可視化」して転職、就職する例も多数生まれています。

■会社概要

・社名： paiza株式会社

・代表者： 代表取締役社長/CEO 舘 康人（たち やすと）

・資本金： 140,000千円（資本準備金含む）

・設立： 2012年2月13日

・許認可： 有料職業紹介事業許可13-ユ-305439

労働者派遣事業許可 派13-317888

・URL： https://www.paiza.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

paiza株式会社 広報部

担当 ：岸

Email：contact@paiza.co.jp

※本文中に記載されている会社名・製品名・サービス名は、各社の商標又は登録商標です。

※「paizaスキルチェック」はpaiza株式会社が特許を取得したプログラミングスキル評価システムです（特許番号 第5649148号）。オンライン上で実際にコーディングテストを行い、受験者のプログラミングスキルを6段階（S～Eのpaizaランクを付与）で客観的に可視化するものです。