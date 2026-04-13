クリスチャン ルブタンの2026年サマーコレクション 『Miss Z』ラインより新作スリングバックモデルが登場

株式会社クリスチャン ルブタン ジャパン

クリスチャン ルブタン 2026年サマーコレクションにおいて、「Miss Z/ミス ジー」ラインより、スリングバックモデルが登場します。

レッドソールで知られるクリスチャン ルブタンのアイコンシューズの一つ「Miss Z」は、現代の美意識を凝縮しています。端正に伸びたトゥと控えに設計されたデコルテラインが織りなす洗練されたバランスに、視覚的な高さをもたらすヒールのフォルムと融合し、存在感を放ちます。

ブランドを象徴する「Miss Z」は、快適な履き心地を実現する構造と、エバーラスティング レッドソールを備え、美しさと機能性を兼ね備えた一足として、今シーズンは、その魅力を受け継ぎながらスリングバックモデルへとアップデートされました。

「Miss Z Sling Back/ミス ジー スリングバック」は、深く切り込まれた甲のラインが、足元に軽やかな抜け感と艶やかな優美さをもたらし、女性的でセンシュアル、かつ着心地の良いラインを描き出します。バッグスタイルを優雅に開放するスリングバックは、春の空気を纏うような軽やかさと、洗練された女性らしさを同時に叶えます。季節の変わり目にふさわしい抜け感が、足元に新たな表情をもたらします。また、入念に導き出されたプロポーションが、優雅なシルエットと一日中続く快適な履き心地を両立。スリングバックモデルならではの足に自然に寄り添うフィット感が、昼から夜までの動きを軽やかに支えます。

豊かなカラーバリエーションとシーズナルプリントで展開され、足元に彩りを添えます。ピオニー プリントのシネファブリックを用いたデザインは、ほのかに立体感のあるフラワーモチーフがフェミニンで洗練された印象を演出します。クラシックなブラックや春らしいオレンジ、ブルーも揃い、多彩な表情を楽しめます。ヒールは10cmと6cmの2タイプを展開し、エレガントな佇まいから軽やかな履き心地まで、スタイルやシーンに応じたお選びいただけます。オン・オフ問わず幅広いシーンで活躍します。

Miss Z Sling Back/ ミス ジー スリングバック

マルチカラーブラックオレンジ

ヒール高：10cm

価格：159,500円(税込)

ヒール高：6cm

価格：159,500円(税込)

最新コレクションを見る :https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/summer-collection/

取扱店舗：クリスチャン ルブタン ブティック各店および公式サイト（https://jp.christianlouboutin.com/jp_ja/）

クリスチャン ルブタン について

クリスチャン ルブタンは1991年、パリの中心で誕生しました。ウィメンズのシューズコレクションからスタートし、その後メンズコレクションを展開。 メゾンのシグネチャーである、アイコニックなレッドソールによって際立っています。

2014年には〈クリスチャン ルブタン ビューティ〉を発表し、さらに2024年にはアイウェアの領域へと世界観を広げました。卓越したサヴォアフェール（クラフツマンシップ）とクリエイティビティが融合する洗練のコレクションを通じて、クリスチャン ルブタンは現在、世界で150を超えるブティックを展開しています。

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