宮脇咲良プロデュース・イメージモデルカラコン『MOLAK』より、じゅわ色ちゅるりんレンズ『Cherish Brown』＆『Gray Bunny』が本日発売！
PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原博道）は、宮脇咲良さん（所属 A.M. Entertainment、本社：東京都渋谷区）プロデュース・イメージモデルカラコンブランド『MOLAK（モラク）』より、新色『Cherish Brown（チェリッシュブラウン）』、『Gray Bunny（グレーバニー）』を本日2026年4月13日（月）に発売いたします。
新商品概要
Cherish Brown（チェリッシュブラウン）
DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm
１.自然な立体感を生むなじませドット
２.瞳の色に溶け込むじゅわっとブラウン
Gray Bunny（グレーバニー）
DIA:14.2mm／着色直径:13.6mm
１.瞳をくりっと見せる太フチ
２.ナチュラルなのに盛れる絶妙ニュアンスグレー
３.大人気「ブラウンバニー」の色違い
公式HP・SNS
公式HP：https://www.molak.jp/
公式X(Twitter)：https://x.com/MOLAKofficial
公式Instagram：https://www.instagram.com/molak_official
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@molak.official
商品概要
【1day】
商品名：MOLAK（モラク）
価格：1,760円 税込（10枚入り)
カラー：1DAY全21色
レンズ：BC8.6mm DIA14.5mm/14.2mm
含水率：55％
使用期間：終日装用、一日交換
度数：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）
販売名：ピアコンタクトアクア
承認番号：22900BZX00118000
販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップ、ドラッグストアなどの店舗にて順次販売開始
【1month】
商品名：MOLAK（モラク）
価格：1,650円 税込（2枚入り)
カラー：1MONTH全21色
レンズ：BC8.6mm DIA14.5mm/14.2mm
含水率：38％
使用期間：終日装用、一か月交換
度数：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-8.00D（0.50D刻み）
販売名：ティービュー
承認番号：22400BZX00278000
販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップ、ドラッグストアなどの店舗にて順次販売開始
※一部お取り扱いのない店舗もございます
※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。
取扱い販売店
LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/molak
LILY ANNA 楽天市場店【1day】：https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/molak-1day/
LILY ANNA 楽天市場店【1month】： https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/molak-1month/
LILY ANNA Yahooショッピング店【1day】：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/ml110.html
LILY ANNA Yahooショッピング店【1month】：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/mlm2.html
LILY ANNA Qoo10店【1day】：https://www.qoo10.jp/g/709597394
LILY ANNA Qoo10店【1month】：https://www.qoo10.jp/g/1002985820
LILY ANNA Amazon店： https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%82%AF&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%82%AF&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)
クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/
ホテラバ：https://hotellovers.jp/
モアコンタクト：https://morecon.jp/
※他販売店各社
『MOLAK（モラク）』について
MOLAKは、常に変化する自分の気分に寄り添い、自分らしさを引き立てるカラーコンタクトレンズブランドです。瞳の印象を引き立てるカラーリングと繊細なデザインで、自然な美しさを演出します。
宮脇咲良さんプロフィール
2011年より日本にて活動を開始。
2018年～2021年は韓国に拠点を移し、2年6ヶ月の活動を経て日本へ帰国。
2022年5月に再び韓国にて5人組ガールグループのメンバーとしてデビューし、さらに2023年1月にはグループで日本デビューを果たし、グローバルに活躍の場を広げている。
カラーコンタクトレンズ『MOLAK』のイメージモデルをはじめプロデュース業など、多岐にわたる活動も展開している。
会社概要
社名： PIA株式会社
本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F
代表：代表取締役 見原 博道
事業内容：コンタクトレンズ事業/医療機器製造販売業/Eコマース事業
URL：http://www.pia-corp.co.jp/