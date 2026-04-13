宮脇咲良プロデュース・イメージモデルカラコン『MOLAK』より、じゅわ色ちゅるりんレンズ『Cherish Brown』＆『Gray Bunny』が本日発売！

PIA株式会社

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原博道）は、宮脇咲良さん（所属 A.M. Entertainment、本社：東京都渋谷区）プロデュース・イメージモデルカラコンブランド『MOLAK（モラク）』より、新色『Cherish Brown（チェリッシュブラウン）』、『Gray Bunny（グレーバニー）』を本日2026年4月13日（月）に発売いたします。

新商品概要

Cherish Brown（チェリッシュブラウン）

DIA:14.2mm／着色直径:13.2mm

１.自然な立体感を生むなじませドット

２.瞳の色に溶け込むじゅわっとブラウン

Gray Bunny（グレーバニー）

DIA:14.2mm／着色直径:13.6mm

１.瞳をくりっと見せる太フチ

２.ナチュラルなのに盛れる絶妙ニュアンスグレー

３.大人気「ブラウンバニー」の色違い

公式HP・SNS

公式HP：https://www.molak.jp/

公式X(Twitter)：https://x.com/MOLAKofficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/molak_official

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@molak.official

商品概要

【1day】

商品名：MOLAK（モラク）

価格：1,760円 税込（10枚入り)

カラー：1DAY全21色

レンズ：BC8.6mm DIA14.5mm/14.2mm

含水率：55％

使用期間：終日装用、一日交換

度数：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-10.00D（0.50D刻み）

販売名：ピアコンタクトアクア

承認番号：22900BZX00118000

販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップ、ドラッグストアなどの店舗にて順次販売開始

【1month】

商品名：MOLAK（モラク）

価格：1,650円 税込（2枚入り)

カラー：1MONTH全21色

レンズ：BC8.6mm DIA14.5mm/14.2mm

含水率：38％

使用期間：終日装用、一か月交換

度数：±0.00D（度なし）、 -0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、 -6.50D~-8.00D（0.50D刻み）

販売名：ティービュー

承認番号：22400BZX00278000

販売ルート：WEB販売店、コンタクト専門店、雑貨ショップ、ドラッグストアなどの店舗にて順次販売開始

※一部お取り扱いのない店舗もございます

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

取扱い販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/molak

LILY ANNA 楽天市場店【1day】：https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/molak-1day/

LILY ANNA 楽天市場店【1month】： https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/molak-1month/

LILY ANNA Yahooショッピング店【1day】：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/ml110.html

LILY ANNA Yahooショッピング店【1month】：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/mlm2.html

LILY ANNA Qoo10店【1day】：https://www.qoo10.jp/g/709597394

LILY ANNA Qoo10店【1month】：https://www.qoo10.jp/g/1002985820

LILY ANNA Amazon店： https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%82%AF&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%A2%E3%83%A9%E3%82%AF&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

※他販売店各社

『MOLAK（モラク）』について

MOLAKは、常に変化する自分の気分に寄り添い、自分らしさを引き立てるカラーコンタクトレンズブランドです。瞳の印象を引き立てるカラーリングと繊細なデザインで、自然な美しさを演出します。

宮脇咲良さんプロフィール

2011年より日本にて活動を開始。

2018年～2021年は韓国に拠点を移し、2年6ヶ月の活動を経て日本へ帰国。

2022年5月に再び韓国にて5人組ガールグループのメンバーとしてデビューし、さらに2023年1月にはグループで日本デビューを果たし、グローバルに活躍の場を広げている。

カラーコンタクトレンズ『MOLAK』のイメージモデルをはじめプロデュース業など、多岐にわたる活動も展開している。

会社概要

社名： PIA株式会社

本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表：代表取締役 見原 博道

事業内容：コンタクトレンズ事業/医療機器製造販売業/Eコマース事業

URL：http://www.pia-corp.co.jp/