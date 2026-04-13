総合キャラクターグッズショップ「キャラカプ」が、イオンモール羽生に2026年4月24日(金)オープン！　等身大の豪鬼も登場！？

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、2026年4月24日(金)に「キャラカプ」の新店舗を埼玉県に位置するイオンモール羽生にオープンすることを本日発表いたしました。

「キャラカプ」は株式会社カプコンが運営する、ゲーム・アニメのキャラクターグッズや、カプコンオリジナルグッズを豊富にラインナップする総合キャラクターグッズ専門店です。

最新アニメグッズや人気キャラクターグッズを多数取り揃えて、皆さまのご来店をお待ちしております。

さらに、今回オープンする「キャラカプ 羽生店」には「ストリートファイター」シリーズのキャラクター「豪鬼」の等身大フィギュアを展示いたします。

細部までこだわった造形や、リアルな迫力をぜひ間近でご覧ください。

■オープン記念イベントも実施！

■「カプセルラボ」も大幅に増床し、合計1,700台以上に！

「キャラカプ 羽生店」の隣には、カプセルトイスポット「カプセルラボ」が増床し、新たに1,000台以上が登場！

合計1,700台以上のカプセルトイをご用意し、皆さまをお待ちしております！

■店舗概要■

・住所 ：〒348-0039 埼玉県羽生市川崎2-281-3 イオンモール羽生 3F

・営業時間 ：10：00～21：00

・オープン日：2026年4月24日(金)

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