ナノ・ユニバース、Dickies別注ショートパンツを発売。トレンドシルエット×スラックス見え素材で大人の夏スタイルを提案

株式会社TSIホールディングス

ナノ・ユニバースは、ワークウェアブランド Dickies（ディッキーズ） に別注したショートパンツを発売いたします。

■Dickies/別注 Wide Tuck Short Pants \13,860(税込)

本アイテムは、Dickiesの定番である13インチショーツをベースに、トレンド感のあるサイジングとスラックス見えする生地を組み合わせた、ナノ・ユニバースならではの別注モデル。カジュアルさと上品さを兼ね備えた、大人のためのショートパンツに仕上げました。

デザインには、立体感のあるシルエットを生み出す2タック仕様を採用。バックポケット上にはDickiesのピスネームを配し、ワークブランドらしいアクセントをプラスしています。

素材には通気性に優れたポリエステル生地を使用し、春先から真夏まで快適な着用感を実現。洗濯機でのケアも可能で、デイリーに活躍する一本です。

カラーはブラック、アイボリー、ブラウンの3色展開。Tシャツやシャツと合わせた春夏のカジュアルスタイルにおすすめのアイテムです。

■Dickies(ディッキーズ)

「Dickies」は、1922年アメリカ・テキサス州の小さなオーバーオール会社からスタートしました。 創業当時より生地の丈夫さやディテールには定評があり、 FIT YOU、FIT YOUR JOB（あなたにもあなたの仕事にもフィットする）をスローガンに労働者を中心に人気を博し、アメリカワークウェア界のニーズを独占するほどに成長。 ブランドを代表する名作『874』は、ストリートカルチャーブームを牽引する西海岸のスケーターにも愛用され、ワークウェアとしてだけでなく、ファッションブランドとしての地位も確立しました。

【ナノ・ユニバース公式サイト】

https://store.nanouniverse.jp/

【ナノ・ユニバース公式instagram】

https://www.instagram.com/nanouniverse_official/ (https://www.instagram.com/nanouniverse_official/)



【取扱店舗】

ナノ・ユニバース各店舗（アウトレット店舗除く）

ナノ・ユニバース取り扱い各ECサイト