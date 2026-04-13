サッとふくだけで地肌すっきり！　『メリット　ドライシャンプーシート　すっきり爽快タイプ　ひえひえクールミント』　2026年4月18日より数量限定発売

花王株式会社

花王株式会社のへアケアブランド「メリット」から、ひえひえクールミント成分*1（清涼剤）配合の『メリット ドライシャンプーシート すっきり爽快タイプ ひえひえクールミント』を2026年4月18日より数量限定で発売します。



＊1 メントール・セイヨウハッカ葉エキス

「メリット ドライシャンプーシート すっきり爽快タイプ」のシリーズは、サッとふくだけで地肌や髪のニオイやベタつきを落とすことができ、爽やかなバーベナ＆レモンの香りで、地肌のすっきりとした爽快感を重視する人におすすめです。花王独自のシート構造により、液をたっぷり含み、長い髪でも1枚でふき取ることができます。

今春発売する『メリット ドライシャンプーシート すっきり爽快タイプ ひえひえクールミント』は、ひえひえクールミント成分*1（清涼剤）として、メントール配合量を約1.5倍*2 に増量し、ハッカ葉エキスを配合しています。よりひんやりとした清涼感を感じられる設計で、日中の地肌・髪のニオイ、ベタつき悩みに対応し、感動的なすっきり体験を提案します。パッケージデザインには、「ハラカド」を拠点とするデザイン事務所「れもんらいふ」の千原徹也アートディレクターがデザインしたキャラクター“ヒエティ”が登場。暑い中でも日々の生活を心地よく過ごせるような清涼感を感じる“避暑地”を表現しました。

ひんやりとした爽快感とかわいいパッケージデザインで、日中いつでも前向きに、毎日の生活を楽しめるよう応援してまいります。

＊1 メントール・セイヨウハッカ葉エキス

＊2 メリットドライシャンプーシートすっきり爽快タイプ比較

■商品名／内容量[表: https://prtimes.jp/data/corp/9276/table/1823_1_c8a7798b0d7ecac6c3a954e7141ea002.jpg?v=202604130251 ]

※メーカー希望小売価格は設定いたしません

■商品特長

サッとふくだけ！

地肌・髪についた汗のニオイ・ベタつき、ホコリなどの微粒子汚れもすっきりオフ！

- 洗浄成分エタノール配合- ひえひえクールミント成分*1（清涼剤）配合- メントール約1.5倍配合*2- 破れにくくふきやすい、厚手の大判シート- スポーツ後、家事の合間、通勤通学後、アウトドアや、すっきりと気分をリフレッシュしたい時にも- 爽やかなバーベナ＆レモンの香り

＊1 メントール・セイヨウハッカ葉エキス

＊2 メリットドライシャンプーシートすっきり爽快タイプ比較

■発売日／地域

2026年4月18日／全国

■通常品

メリット ドライシャンプーシート すっきり爽快タイプ

■メリットドライシャンプー ブランドサイト

https://www.kao.co.jp/merit/products/dayplus/?cid=merit_prtimes260413(https://www.kao.co.jp/merit/products/dayplus/)