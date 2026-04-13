【LINE GAME】「LINE WALK」に「LINEマンガ」との連携機能を実装　マンガを読むだけでポイ活ができる新しいおトク体験を提供

LINEヤフー株式会社（LINE GAME）

LINEヤフー株式会社は、「歩く」「移動する」「放置」で「LINEポイント」がたまるポイ活アプリ「LINE WALK」において、「LINEマンガ」と連携による新機能を2026年4月6日（月）より実装しました。

「LINE WALK」は、毎日の通勤や通学、ジョギングなどの移動距離や歩数でポイントが貯まるお得なポイ活アプリです。コインを貯めて「LINEポイント」に交換することができます。入手した「LINEポイント」は、LINEの各種サービスや店舗、ネットショッピングなどで使用できます。2024年10月8日にサービスを開始して以降、たくさんのユーザーの皆さまにご使用いただき、2026年4月には累計500万ダウンロードを突破しました。

このたび、「LINE WALK」では、ユーザーの皆さまへの新しいポイ活の提供に向け「LINEマンガ」と連携した新機能を実装しました。「LINEマンガ」で作品を読むことで「LINE WALK」内のゲージが貯まり、ゲージに応じてコインを受け取れます。本機能により、マンガを読む楽しさと、報酬を獲得する体験を組み合わせた新しい遊び方を提供していきます。

■「LINEマンガ」連携機能の概要

「LINEマンガ」で読んだ作品に応じて「LINE WALK」でゲージが貯まります。貯まったゲージ1つにつき1回報酬を受け取ることができます。報酬は「コイン GET」ボタンを押すことで獲得できます。

【ゲージを貯める仕組み】

・ゲージは、LINEマンガで読んだ作品ごとに貯まります

・同じ作品でゲージが貯まるのは1日1回です

・同じ作品の別の話を読んでも、その日はゲージは貯まりません

・ゲージ獲得の回数制限は、毎日0時にリセットされます

※ゲージが上限に達している状態で読んだ作品も対象となりますが、その後ゲージに空きができてから再度同じ作品を読んでも当日はゲージは貯まりませんのでご注意ください

【マンガを読む方法】

アプリ内の「マンガを読む」ボタンから「LINEマンガ」アプリを起動することができます。

※アプリがインストールされていない場合は、ストアページに遷移します

【報酬を受け取る】

「コインGET」ボタンから「LINE WALK」のコインを獲得できます。コインを受け取るとゲージが1つ減り、「ブラウン」が本を読み終わります。また、広告を視聴することで通常より多くのコインを獲得できます。

【ゲージの上限について】

※一度に貯めることができるゲージ数には上限があります

※1日に受け取ることができるゲージ数にも上限があります

※上限数や詳細条件は、「LINE WALK」アプリ内のお知らせをご確認ください

さらに本日から4月27日までの期間限定で、「LINEマンガ」連携機能を利用してもらえる「LINE WALK」のコインが通常の２倍になるお得なキャンペーンを開始しました。この機会にぜひ「LINE WALK」の楽しいポイ活を体験してください。

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「LINE WALK」概要

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「LINE WALK」は、日常の歩数に応じて報酬を獲得できるスマートフォン向けサービスです。歩くことに加え、さまざまなコンテンツ体験を通じて、楽しみながらコインをためることができます。

サービス名：「LINE WALK」（ラインウォーク）

対応端末：iPhone／Android

サービス地域：日本

サービス開始日：2024年10月8日

著作権表記：(C)LY Corporation

LINE公式アカウント：LINE ID：@line_walk

公式サイト：https://walk.game.line.me/ja/

▼App Store ダウンロードページ

https://apps.apple.com/jp/app/line-walk/id6474006815

▼Google Play ダウンロードページ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGWALK&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linecorp.LGWALK&hl=ja)

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