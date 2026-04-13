『ジョブカン証憑管理』、記帳業務を効率化する「AI仕訳作成・出力機能」を提供開始

株式会社DONUTS

株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)が提供するクラウド会計ソフト『ジョブカン会計』は、オプションのクラウド書類保存システム『ジョブカン証憑管理』において「AI仕訳作成・出力機能」の提供を開始しました。これにより、AI-OCR機能で読み取った証憑データをもとにした仕訳の自動作成や、各種会計ソフトに対応した形式での出力が可能となり、経理の入力作業の大幅な削減と企業の生産性向上に貢献します。

『ジョブカン証憑管理』サービスページ:https://ac.jobcan.ne.jp/evidence-management/

■開発の背景

電子帳簿保存法改正やインボイス制度の開始を経て、経理現場では「書類のデジタル化」は進んだものの、依然として膨大なデータの仕訳・入力・確認作業が担当者の負担となっています。

このような背景を受け、このたび『ジョブカン証憑管理』は、AI-OCR機能により読み取った証憑データをもとに仕訳を自動作成し、各種会計ソフトに対応した形式でのデータ出力が可能となる「AI仕訳作成・出力機能」を提供開始しました。本機能により、仕訳入力作業の手間やミスを削減し、経理業務の高度化と生産性向上を実現します。

■「AI仕訳作成・出力機能」でできること

・AI-OCRによる仕訳の自動作成

証憑データをAI-OCR機能で読み取ると、事前に設定した勘定科目や取引先の情報に応じて自動でマッチングを実行し、仕訳を作成します。

・各種会計ソフトに対応した形式での仕訳データ出力

各種会計ソフトでの取り込みに適した形式で、仕訳データのテンプレート作成・CSV出力ができます。出力項目名の変更・選択も可能です。

また『ジョブカン会計』をご利用の場合は、APIでシームレスに連携できます。

※本機能を含む全機能を、30日間無料トライアル(https://id.jobcan.jp/registration?app_key=evm)いただけます(一部の機能は使用回数に上限がございます)。

※画像はすべて開発中のものです。実際の仕様とは異なる場合がございます。

■『ジョブカン証憑管理』個別説明会について

「AI仕訳作成・出力機能」をはじめとした、『ジョブカン証憑管理』の機能や使い方を、具体的なユースケースを交えながら解説します。

＜説明会概要＞

■『ジョブカン証憑管理』について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1862_1_56139f8eb02cc6590d0b086ea96da2f8.jpg?v=202604131151 ]

『ジョブカン会計』のオプションのひとつで、電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」「電子取引データ保存」の要件に完全対応した証憑管理システムです。AI-OCR機能を利用することで、項目を自動読み取り・登録が可能。請求書や領収書などの国税関係書類を電子データとして一元管理し、ペーパーレス化と業務効率化を実現します。

サービスページ:https://ac.jobcan.ne.jp/evidence-management/

■『ジョブカン会計』について

『ジョブカン会計』のオプションのひとつで、電子帳簿保存法の「スキャナ保存制度」「電子取引データ保存」の要件に完全対応した証憑管理システムです。AI-OCR機能を利用することで、項目を自動読み取り・登録が可能。請求書や領収書などの国税関係書類を電子データとして一元管理し、ペーパーレス化と業務効率化を実現します。

サービスページ:https://ac.jobcan.ne.jp/evidence-management/

■バックオフィス支援クラウドERPシステム「ジョブカン」について

ジョブカンシリーズは、勤怠管理を始めとし、経費精算・ワークフロー・採用管理・労務HR・給与計算・会計・見積/請求書・BPOの9サービスからなる、バックオフィス業務を効率化するクラウド型ERPシステムです。企業の創業期から成熟期まであらゆるステージ・規模に対応しており、累計導入実績は30万社を突破しました。法人向けIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」が発表した「ITトレンド年間ランキング2025※」において、「勤怠管理・就業管理」部門、「ワークフロー」部門、「採用管理・選考管理システム」部門、「給与計算システム」部門など計11部門で第1位に選ばれています。

公式サイト:https://all.jobcan.ne.jp/

※2025年にITトレンドの各カテゴリーでユーザーから最も支持された製品を発表。2025年1月1日～11月30日までの資料請求数をもとに集計しています。

■株式会社DONUTSについて

クラウドサービス事業「ジョブカン」、「単車の虎」などのゲーム事業、動画・ライブ配信事業「ミクチャ」、医療事業「CLIUS(クリアス)」、『Ray』『Zipper』などの出版メディア事業の5領域を主軸としたWeb中心のサービスを展開しつつ、新たな事業にも挑戦を続けています。

「10年・20年先にも価値を残せるサービスやコンテンツ」をテーマに事業領域に制限はなく、高い自己資本比率ならではのスピード感でさまざまな可能性を追求しています。

所在地 : 東京都渋谷区代々木2-2-1 小田急サザンタワー8階

代表者 : 代表取締役 西村啓成

設立 : 2007年2月5日

事業内容 : クラウドサービス事業、ゲーム事業、動画・ライブ配信事業、医療事業、出版メディア事業

企業サイト : https://www.donuts.ne.jp/