デリッシュキッチン × WED株式会社、共催ウェビナーを開催。 認知から購買まで一気通貫で成果を出す食品マーケティングの新設計

株式会社エブリー

株式会社エブリー（本社：東京都港区、代表取締役：吉田 大成）が運営するレシピ動画メディア『デリッシュキッチン』と、WED株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：新井俊樹）は、食品・飲料メーカーのマーケティング・営業企画担当者を対象とした共催ウェビナーを2026年4月21日（火）12時より開催いたします。食品・飲料メーカーのマーケティング現場で広く聞かれる課題に対し、本ウェビナーでは広告施策と販促施策の分断をどう解消し、認知から購買までの成果をどう高めるかについて、両社の事例を交えながらご紹介します。

開催概要

- 開催日時：2026年4月21日（火）12時～13時- 形式：オンライン配信（約60分）- 参加費：無料- 対象：食品・飲料メーカーのブランドマネージャー・営業企画担当者・広告宣伝担当者- 主催：株式会社エブリー（デリッシュキッチン）/ WED株式会社- 参加費：無料- 視聴方法：ZOOMでのオンライン配信- 申込URL：https://wed.business/events/260421?utm_source=mailmagazine&utm_medium=seminar&utm_campaign=every(https://wed.business/events/260421?utm_source=mailmagazine&utm_medium=seminar&utm_campaign=every)

開催背景

食品メーカーのマーケティング現場では、「さまざまな広告施策を展開しているが、売上にどれだけ貢献しているのか分からない」「何が購買の決め手になっているのか説明できない」という声が後を絶ちません。

こうした課題の根本にあるのは、広告施策と販促施策の"分断"です。

認知と購買促進がそれぞれ別のプラットフォーム・別の指標で動いているため、施策全体として各ファネルでどのような効果が出たのかを捉えづらく、何が成果に寄与したのかを十分に整理できないまま、次の施策設計に活かしきれないケースが少なくありません。次の一手を考える材料も不足し、施策選びが手探りのまま繰り返される--そのような状況に陥っているケースが少なくありません。

本セミナーでは、この分断を解消し、広告施策を確実に「売れた」へ変えるための3つのポイントをお伝えします。認知から購買までのファネルを一気通貫でカバーする接点設計、購買意向を高めるための施策全体の設計思想、そして実施した施策の成果を次の打ち手や他の施策改善にまでフィードバックできる仕組みづくり。食品メーカー様の具体的な事例を交えながら、実践的なアプローチをご紹介します。

プログラム内容

登壇者

- 食品メーカーが広告効果を売上貢献度として把握しづらい背景- 認知～購買を分断しない施策設計の考え方- エブリー（デリッシュキッチン）による店舗サイネージを活用した事例のご紹介- WED（Performance Media Network）によるマストバイキャンペーンを活用した事例のご紹介- 本ウェビナー限定特典ご紹介

WED株式会社 ONE事業部 セールス

田中 祐貴様



株式会社エブリー ストアDX事業部 部長

日埜 嘉久

お申し込みはこちら :https://wed.business/events/260421?utm_source=mailmagazine&utm_medium=seminar&utm_campaign=every





WED株式会社について

■ 会社概要

商号 ： WED株式会社

代表者 ： 代表取締役 新井 俊樹

所在地 ： 東京都渋谷区千駄ヶ谷 4-14-4 SKビル千駄ヶ谷 2F

事業内容： レシート事業を中心としたデータ活用型マーケティングサービスの提供

URL ：https://wed.company/

「Performance Media Network(パフォーマンス メディア ネットワーク)」サービスについて

「PMN」は、レシート買取アプリ「ONE」で培ったAIレシート解析技術を活用し、広告配信から購買体験管理まで一気通貫で実現する販促プラットフォームです。

メーカーが「PMN」を活用して広告・販促施策を実施する際は、対象商品と還元ポイント、配布件数を決定いただき、「PMN」上でキャンペーンLPを構築します。

その後、メディアパートナー各社のアプリの誘導バナーに一括でデータを連携し、横断的な告知を実施し、ユーザーが対象商品を購入後、レシートをアップロードすることで、AIによる購買判定が行われ、インセンティブが付与されます。

これにより、メーカーは広告配信から購買体験管理まで統合的に実施でき、トライアルからリピートまでの効果測定が可能となります。

URL: https://business.perf.media/

『デリッシュキッチン』について

レシピサービス アプリユーザー評価 国内No.1（※）で、4,200万人以上に利用されているレシピ動画メディア。

レシピは「誰でも簡単においしく作れる」をコンセプトにすべて管理栄養士などの食のプロによって考案され、その総数は56,000件以上。さらに、近くのお店の特売情報の配信・クーポン配布などの毎日のお買い物がお得・便利になる機能や、作りたいレシピに必要な食材をワンタップでネットスーパーに注文できるシステム、デザイン性と機能性に優れたオリジナルキッチンツール、管理栄養士監修の栄養バランスが取れた食事をご自宅までお届けする冷凍宅配弁当Mealsなど、食卓を豊かにするサービスを提供しています。

（※）Sensor Tower調べ。App Store および Google Play「フード＆ドリンク」カテゴリーにおける累計ダウンロード数100万以上のレシピアプリの平均評価値〔リリース日～2025/4/30〕

『デリッシュキッチン』へのアクセス方法

Webサイト：https://delishkitchen.tv/

スマートフォンアプリのダウンロード：https://app.adjust.com/a10q9lx

Facebook：https://www.facebook.com/DELISHKITCHEN.tv

Instagram：https://www.instagram.com/DELISHKITCHEN.tv

LINE：https://lin.ee/n8k3FwV

法人向け広告サービスページ：https://biz.delishkitchen.tv/

会社概要

会社名：株式会社エブリー

代表者：吉田 大成

設立：2015年9月1日

所在地：東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー38階

事業内容：動画メディア事業等

コーポレートサイトURL：https://corp.every.tv/

採用オウンドメディア「every.thing」：https://everything.every.tv/