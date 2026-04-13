【和食さと】「桜海老」「鰹」を使った初夏フェアが4/16(木)から開催!!

SRSホールディングス株式会社

＜期間限定＞ 2026年4月16日(木) ～6月24日(水)予定

■初夏の旬食材をふんだんに使用した、爽やかな季節限定御膳メニュー「初夏フェア」が登場!!!

国内201店舗を展開する「和食さと」では、2026年4月16日(木)から季節限定の初夏フェアメニューを販売いたします。初夏の訪れを感じる、爽やかな味わいの旬食材がふんだんに使用された期間限定メニュー。ご家族やご友人とのお食事のお時間に彩りを添える特別御膳を、ぜひご賞味ください！

和食さと 「初夏フェア」で味わえる旬食材

(1)炭火で香ばしく焼き上げた、旨味たっぷりで大ぶりなこだわりの「鰹」。鰹のたたきやお寿司で心ゆくまでお楽しみいただけます。

(2)新鮮な風味を堪能できる「桜海老」。サクサクのかき揚げで、食感と旨味をご堪能ください。

(3)皮が薄く、上品な甘みでホクホクとした食感が特徴の「うすいえんどう」。 今回のフェアでは「豆ごはん」でご提供！

(4)新鮮なお刺身としてご提供する「ほたるいか」。口に広がる風味や旨味がたまらない美味しさです。

【フェアメニュー 一覧】(1)四季めぐり膳(豆ごはん) 1,899円(税込2,088円)

うすいえんどうを使用した豆ごはんや炭火焼鰹のたたき、国産ほたるいかのお造りなど、種類豊富な旬のお料理を一度に楽しめる特別御膳。彩り豊かな小鉢料理で、爽やかな初夏の訪れを感じることができます。

(2)豆ごはんと月見とろろそば膳 1,699円(税込1,868円)

豆ごはんに月見とろろそばや桜海老のかき揚げなど、初夏を味わえるごちそう。

(3)桜海老のかき揚げ天丼御膳 1,699円(税込1,868円)

サクサク食感がたまらない桜海老のかき揚げに、茄子天やとうもろこし天など。

(4)炭火焼鰹のたたき御膳 1,799円(税込1,978円)

鰹のたたきやユッケ仕立て小鉢など、香ばしい鰹を心ゆくまで満喫できる御膳。

(5)季節のすし和膳<初夏> 1,699円(税込1,868円)

鰹のたたき・桜海老・ほたるいかなど季節の特選ネタを味わえる寿司和膳。

【キャンペーン概要】

■対象店舗： 和食さと全店(201店舗)

■販売期間： 2026年4月16日(木)～6月24日(水)予定

※一部店舗では改装などにより休業している場合があります。

※食材の状況により商品内容、食器等が異なる場合があります。

※販売状況により売り切れの場合もありますのでご了承ください。

※本キャンペーンは予告なく変更・休止する場合があります。

■「和食さと」について

サトフードサービス株式会社が運営する「和食さと」は、みなさまの団らんの時間を「より楽しく、ちょっと特別に笑顔で過ごしていただきたい」という思いをコンセプトにした和食ファミリーレストランです。手ごろな価格で本物の和食を楽しんでいただく様に、産地・仕入先の新規開拓、安定した提供品質が保てるメニュー開発やオペレーション設計による生産性向上に日々努めています。「しゃぶしゃぶ・すき焼き・焼肉」が食べ放題の「さとしゃぶ・さとすき・さと式焼肉」や、季節感たっぷりの御膳がメインの「フェアメニュー」、丼・麺類からお子様用メニューまで、幅広いお客様に満足していただける品揃えが自慢のレストランです。

和食さとオフィシャルHP https://sato-res.com/sato/

和食さと公式インスタグラム https://www.instagram.com/wasyoku_sato

和食さと公式X https://x.com/washoku_sato_PR

和食さと公式YouTube https://www.youtube.com/channel/UCcHaunHAlQ-sCGH5dEK8hyg

■「SRSグループ」について

SRSホールディングス株式会社をはじめとするSRSグループは、食を通じた社会貢献を目指して、外食・中食などフードサービス事業を国内外で展開しています。主なブランドである「和食さと」「にぎり長次郎」「天丼・天ぷら本舗 さん天」「宮本むなし」「家族亭」「得得」「うまい鮨勘」「回転すし北海道」「すし弁慶」「鶏笑」などの店舗において、お客様の食事時間がおいしさと楽しさ、感動に満ちあふれ、豊かな暮らしを実感していただけるように、パートナー、カスタマー、コミュニティーの皆様とともに日々取り組んでいます。

企業ホームページ srsholdings.com(http://srsholdings.com)

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