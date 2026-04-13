日本をデータで可視化 不確実な時代をどう乗り切るかの羅針盤

株式会社インテージ

株式会社インテージ（本社：東京都千代田区、取締役社長：檜垣 歩、以下インテージ）は、「なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方」を4月13日に刊行しました。発売前から注目を集め、本日発売即重版が決定いたしました。

【本書の特徴】

１.国内最大級の膨大かつ良質なデータと、客観的な分析

２.食卓や買い物、スマホの使い方や金融資産など、身近な題材多数

３.各章が細かく分けられ、興味のあるデータ、内容から読める構成

➃新書版では異例の、約170点の図表。一目で分かる詳細図解

➄データにあまり親しみのない人から、営業や新商品開発、マーケティングの仕事をするビジネスパーソンまで役立つ

自社の保有する国内最大規模の購買データなどを活用し、物価高や少子高齢化が進み、生成AIが台頭する不確実な時代に、どのように選択し、どう生きるかの羅針盤となる一冊です。

一般の方だけでなく、ビジネスパーソンにとっても、生活者の潮流を理解し、今後の変化への備えをご検討いただける内容となっています。



国内最大、アジアNo.1のマーケティングリサーチ／インサイト事業*のインテージグループ。その中核企業のインテージが、全国7万人の買い物データや約6,000店舗の小売店販売データ、メディア接触ログや金融調査データなどを駆使し、今の日本や生活者を多角的に分析します。さらに時代や年代を通じた意識変化からの将来予想、未来の日本を担うα世代研究、生成AI時代の情報接触からマーケティングのヒントまで、各分野のスペシャリスト14人が、深く分かりやすく執筆しています。

【目次】

はじめに 羅針盤とともに未来の航海へ

第1章 データから解き明かす「令和の生活者」

第1節 「食卓」は、時代を映す鏡である

第2節 コロナで激変した「物の買い方」

第3節 タイパ時代に「時間」はどう消費されているか？

第4節 令和の生活者は「お金」とどう向き合うか？

第5節 「人の動き」から、あの街の今がここまでわかる

コラム 横糸と縦糸で読み解く世界

第2章 令和の「価値観」と「生活スタイル」

第3章 日本の未来を見通す「注目すべき世代」

第4章 四つの潮流が組み替える“選択プロセス”ＡＩ時代の生活者理解をめぐる試論と企業戦略の可能性

結びに 羅針盤とともに未来の航海へ

【書籍情報】

『なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く、時間とお金の使い方』

株式会社インテージ 著

新書判並製 320ページ

定価：1,045円（税込）

発売：2026年4月13日

発行：朝日新聞出版

ISBN：978-4022953513

Amazon.co.jp: なぜ日本人は、それを選ぶのか？ データで読み解く時間とお金の使い方 (朝日新書) : 株式会社 インテージ: 本(https://www.amazon.co.jp/%E3%81%AA%E3%81%9C%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%AF%E3%80%81%E3%81%9D%E3%82%8C%E3%82%92%E9%81%B8%E3%81%B6%E3%81%AE%E3%81%8B%EF%BC%9F-%E3%83%87%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%81%A7%E8%AA%AD%E3%81%BF%E8%A7%A3%E3%81%8F%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%8A%E9%87%91%E3%81%AE%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9-%E6%9C%9D%E6%97%A5%E6%96%B0%E6%9B%B8-%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%BC%E3%82%B8/dp/4022953519/ref=tmm_pap_swatch_0)



インテージでは今後も、生活者の幸せとお客様企業のビジネス発展のために、データや分析をはじめ、様々な情報を発信していく予定です。

【株式会社インテージ(https://www.intage.co.jp/)】

株式会社インテージは1960年に創業。インテージグループとしてアジアNo.1*であるマーケティングリサーチ／インサイト事業に加えてマーケティングソリューション事業を展開し、9か国の海外拠点とともに国内外の企業・団体のマーケティング活動を総合的に支援しています。事業ビジョンとして“Create Consumer-centric Values”を掲げ、深い生活者理解とデータ活用の高度化による顧客企業支援を通じ、生活者の幸せの実現を目指しています。

*「ESOMAR's Global Top-50 Insights Companies 2025」に基づく（グループ連結売上高ベース）

【インテージグループ(https://www.intageholdings.co.jp/)】

（東証プライム市場 証券コード：4326）

インテージグループは1960年の創業以来、さまざまなデータを収集・加工・分析し、当グループならではのインサイトを加えてお客さまに提供。その意思決定を支援してきました。お客さまのパートナーとして「問い」に寄り添い、生活者理解とテクノロジーを融合させて「次の一手」を導きます。

【本件に関するお問い合わせ先】

■株式会社インテージ 販促担当

【報道機関からのお問い合わせ先】

■株式会社インテージ 広報担当：下河原／水口

TEL： 03-5294-6000

お問い合わせ :https://www.intage.co.jp/contact/