「クリスプ」のコンソメ味が初リニューアル！肉のうま味をアップさせた『クリスプ ビーフコンソメ味』

カルビー株式会社

カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO:江原 信)は、“ザクッ”とした食感が特長の成型ポテトチップス※1「クリスプ」から、肉のうま味をアップさせた『クリスプ ビーフコンソメ味』を2026年4月20日（月）から全国でリニューアル発売します。

※1ジャガイモをスライスしたのではなく、いったんフレーク状にしたものを成型した生地で作ったポテトチップス

【開発経緯】

カルビーは、成型ポテトチップス市場の活性化を狙いとして、2016年8月に筒包装形態の「ポテトチップスクリスプ」を初めて発売しました。2024年3月には包装形態を袋包装にして「クリスプ」としてリニューアル。包材の重量を約8割削減し、省資源化を実現しました。また、従来品では筒に入れるためにチップスを整列する必要がありましたが、袋形態では整列が不要となったことで、味付け方法を改良。味のムラが少なくなり、後味まで楽しめるようになりました。2025年10月より、“みつけたら願いが叶う!?「ホシ型クリスプ」”がランダムで入っており、特別な「クリスプ」を探す楽しさも加わりました。

これまでの「旨味コンソメ味」は、肉と野菜のバランスよいうま味が特長でしたが、今回リニューアルを決定。よりビーフのうま味とスパイス感をアップさせることで、後味まで濃厚な味わいに仕上げました。また、中身の改良にあわせて味名も「ビーフコンソメ味」に変更し、パッケージの上下の帯も肉を想起させる色合いに刷新しました。特に、「コンソメ味」が好きな方に楽しんでいただきたい商品です。

【商品特長】

●「クリスプ」はザクッと食感で、手軽に楽しめる食べごたえのあるマッシュポテトチップス※2です。

●『クリスプ ビーフコンソメ味』は、ポテトの味に負けない、満足感のある味わいを目指し、肉のうま味をアップ。後味まで濃厚な味わいが楽しめます。

●パッケージは、味名を「ビーフコンソメ味」に変更し、袋の上下には肉をイメージした茶色を配色することで、肉を想起させるように工夫しました。

※2マッシュポテトチップスと、ポテトチップスの違いについて

「ポテトチップス うすしお味」などのポテトチップスは生のジャガイモをそのままスライスして油で揚げています。対して、マッシュポテトチップスの「クリスプ」は、乾燥したジャガイモをマッシュポテトのように潰してフレーク状にしたものを成型し、油で揚げています。原料や製法が違うため、味や見た目、食感が異なります。また、その製法から成型ポテトチップスとも呼ばれています。

【商品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/30525/table/1822_1_e4ac7b4ac2c2ad3f6b942c9b28f8e3e8.jpg?v=202604130251 ]

「クリスプ」の開発秘話 https://note.calbee.jp/n/n9735ad0f1206

「クリスプ」の動画 https://www.tiktok.com/@calbee_jp_official/video/7600662375259327752

【カルビーPR部公式Xキャンペーン実施】

カルビーPR部公式X（@calbee_PR）でアカウントをフォローし、クリスプキャンペーンをリポストすると抽選で当たるキャンペーンを実施します。

■期間 2026年4月20日（月）12:00～4月26日（日）23:59

■当選人数 500名様

■景品 クリスプオリジナルクリアファイルと『クリスプ ビーフコンソメ味』16袋

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