【朗報】エアリー食感で軽やかさが踊りだす、ウキウキスナックへ！サクサクさんかく「ポリンキー」 4月13日にリニューアル-新グッズ「ポリンキーナップサック」が当たるキャンペーンも実施

株式会社湖池屋

株式会社湖池屋（社長：佐藤章）は、1990年発売のロングセラーブランド「ポリンキー」をリニューアルし、新しくなった「ポリンキー あっさりコーン」「ポリンキー めんたいあじ」「ポリンキー えび塩」を2026年4月13日（月）に全国・全チャネルで発売します。

「ポリンキー」は、コーン生地のほのかな甘みとサクサクでくちどけの良い食感が特徴のコーンスナックです。「ポリンキー」をモチーフにしたかわいいキャラクター「スリーポリンキーズ」でおなじみの、親子で楽しめるファミリースナックとして多くのお客様にご愛顧いただき、1990年の発売からおかげさまで36年を迎えました。



今回のリニューアルでは、ブランドの価値をより明確化し、「ポリンキー」がどんな商品なのかがひと目で伝わるよう、新たなキャッチコピーとして「さくさく（カリッカリ）エアリー食感」を掲げました。そのキャッチーなフレーズを含め、「ポリンキー」ブランドがもたらす楽しさ、軽さ、美味しそうさ、個性豊かなキャラクターといった様々な魅力をさらに訴求するべく、パッケージデザインを一新しました。



2025年7月に新商品として発売した「カリッカリえびポリンキー えび塩」は、味わいに対するご評価が非常に高く、中でも軽さやくちどけといった食感について高いご支持をいただいています。これまでご評価いただている点はそのままに、えびの風味や旨み・甘みを強化しつつ塩味を引き立たせ、さらにやみつきな味わいに進化した「ポリンキー えび塩」へと生まれ変わります。



エアリー食感で軽やかさが踊りだす、楽しく美味しいウキウキスナック「ポリンキー」をぜひお楽しみください。





【商品概要】

■商品名／内容量

「ポリンキー あっさりコーン」／55g

「ポリンキー めんたいあじ」／55g

「ポリンキー えび塩」／53g



■価格

オープン価格



■発売日／販売先

2026年4月13日（月）／全国・全チャネル



■ブランドサイト

(URL) https://polinky.koikeya.co.jp/



■スリーポリンキーズ公式Xはこちら

(URL) https://x.com/polinkykoikeya





湖池屋推しキャラ総選挙で堂々の1位！「スリーポリンキーズ」グッズも続々登場！

今回の「ポリンキー」のリニューアルをさらに盛り上げるべく、ブランドキャラクターである「スリーポリンキーズ」をデザインしたキャラクターグッズも続々登場！今回は「スリーポリンキーズ」いちのハンサムでおなじみ「ポール」のイラストが全面に入った「ポリンキーナップサック」を2026年4月13日（月）に湖池屋オンラインショップで新発売します。“ナップサック”に“サックサク”の「ポリンキー」を詰めて、お出かけのおともにお楽しみください。さらに、3月上旬に発売してすぐに完売となった「ボールチェーン付きマスコット」も数量限定で再販しますので、気になっていた方はこの機会にぜひお買い求めください。



「ポリンキーナップサック」商品概要

■商品名／内容量

「ポリンキーナップサック（ポール）」／1個

※商品サイズは「縦400mm×横300mm×奥行10mm」になります。



■価格

各1,580円（税込） ※送料別



■発売日／販売先

2026年4月13日（月）／湖池屋オンラインショップ

※受注販売のため、商品のお届けは5月下旬以降を予定しております。

※上限数量に達した場合、売り切れとなる場合がございます。





「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット」商品概要

■商品名／内容量

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット（ジャン）」／1個

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット（ポール）」／1個

「ポリンキーのボールチェーン付きマスコット（ベル）」／1個



■価格

各1,480円（税込） ※送料別



■発売日／販売先

2026年4月13日（月）／湖池屋オンラインショップ

※受注販売のため、商品のお届けは6月中のお届けを予定しております。

※上限数量に達した場合、売り切れとなる場合がございます。



■湖池屋オンラインショップ

(URL) https://www.koikeya-online.jp/shop/c/cplk/





祝・ポリンキーリニューアル いつも応援ありがとうキャンペーン

若者たちに「ポリンキー」の価値が伝わっていなかったことをきっかけに、実はしばらくの間「スリーホリンキーズ（ザン・ホール・ヘル）」へと病み堕ちしてしまっていた「スリーポリンキーズ（ジャン・ポール・ベル）」。みなさまの応援のおかげで無事に元の姿に戻り、「ポリンキー」もより独自価値が伝わるようなパッケージへとリニューアルすることになりました。いつも応援してくださっているみなさまに感謝の気持ちを込めて、抽選で50名様に「ポリンキーナップサック」とリニューアルした「ポリンキー」3品の詰め合わせが当たるキャンペーンを実施します。ぜひご参加ください。



【キャンペーン詳細】

■タイトル

祝・ポリンキーリニューアル いつも応援ありがとうキャンペーン



■応募方法 ※Xからのご応募

１.スリーポリンキーズ公式アカウント「＠polinkykoikeya」をフォロー&リポスト

２.「#サクサクさんかくポリンキー」をリプライ

当選者の方にのみ即時DMをお送りいたします。

フォローはこちら： https://x.com/polinkykoikeya



■応募期間

2026年4月13日（月）～ 2026年4月19日（日）



■プレゼント賞品（50名様）

・「ポリンキーナップサック」：1個

・「ポリンキー あっさりコーン」：2袋

・「ポリンキー めんたいあじ」：2袋

・「ポリンキー えび塩」：2袋

上記商品を詰め合わせの上、抽選で50名様にお送りいたします。

【一般のお客様からのお問い合わせ先】

株式会社湖池屋 お客様センター

Tel.0120-941-751

受付：月～金 9：00～17：00 （祝日除く）