「北海道産ホタテ串」を4/15（水）より期間限定販売　～引き締まった身に旨みと甘みが凝縮！北海道産の厳選ホタテを使用～

井筒まい泉株式会社

井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：千 大輔）は2026年4月15日（水）より「北海道産ホタテ串」を期間限定で販売します。

毎年好評！おかずにも、おつまみにもおすすめ

昨年もご好評いただいた「北海道産ホタテ串」が、今年も登場いたします。噛むほどに旨みが広がる北海道産のホタテに、まい泉自慢のオリジナルパン粉をまとわせ、カラッと揚げました。串刺しで食べやすく、おかずの一品やおつまみにもおすすめです。まい泉オリジナルのタルタルソースをたっぷりつけてお召し上がりください。

■商品名 ：北海道産ホタテ串

■販売価格：476円（税込）

■販売期間：2026年4月15日（水）～5月12日（火）予定

■販売店 ：全国直営店にて販売 エキュート秋葉原店および、揚げ物の取扱いがない店舗では販売しておりません。※店舗検索はこちら https://mai-sen.com/shop/#shopsearch



オホーツク海が育んだ、濃厚な味わいのホタテ

「北海道産ホタテ串」には、日本屈指の水揚げ量を誇る北海道・オホーツク地区産のホタテを使用。流氷が運ぶ豊富なプランクトンで育ったホタテは甘味が格別。稚貝を海底にまき、天然と同じ環境で育てる「地まき式」なので、ホタテの運動量が多くぷりっと引き締まった身の食感が楽しめます。

＜北海道産ホタテ串の美味しい温め方＞ ＊加熱時間は1個あたりの目安です

・オーブントースター（750W）での温めがおすすめです。

ホタテフライを串から外しアルミホイルにのせ、さらにアルミホイルを軽くかぶせて約6分温めてください。

・オーブントースターがない場合は電子レンジ（600W）で温めてください。

ホタテ串をクッキングシートなどにのせ、約10秒温めてください。



まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン13店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：千 大輔

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業