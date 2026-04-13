新生活の緊張を“ながら”でセルフケア。MyComfort × Danlowが贈る、1日5分の「香りとストレッチ」のリセット*時間。

株式会社ACROVE

簡単リラックスグッズでシリーズ累計販売実績120万個を突破したMyComfort（マイコンフォート、運営：株式会社EICRIT、本社：東京都新宿区）は、薫香や音、流れる時間を通じて“温かい時間”を提案するフレグランスブランド「Danlow」（ダンロウ、運営：株式会社SHICA、本社：東京都渋谷区）とコラボレーション企画を実施し、4月13日（月）よりInstagramにてプレゼントキャンペーンを開始いたします。環境の変化で緊張しがちな新生活の夜に、ネックリラックスピローとお香を組み合わせた、寝る前5分のリセット*習慣を提案します。

*気分をリフレッシュすること

■ コラボレーション企画実施の背景

4月は進学や就職、異動など、ライフスタイルが大きく変化する時期です。知らないうちに心身が緊張してしまい、「夜になってもリラックスモードに切り替わらない」という悩みを持つ方が増えるタイミングでもあります。

そこで、シリーズ累計販売120万個を突破したMyComfortの「ネックリラックスピロー」と、SNSで“自分を整えるお香”として話題を集めているDanlowの「INCENSE STICK （APTEMIΣ）」のコラボレーション企画が実現しました。

ネックリラックスピローで首・肩まわりを心地よく刺激しながら、お香の持つ上質な香りとゆらぐ煙に身を委ね、深い安らぎを感じていただけます。こうした“ながらケア”を通じて、忙しい現代人の皆様が自分自身をいたわり、心身をリフレッシュして心地よい眠りへと向かうための体験をお届けしたいと考えております。

■プレゼントキャンペーン概要

MyComfortの公式Instagramアカウントをフォロー＆いいねしていただいた方の中から、抽選で50名様に「MyComfort × Danlowリラックスセット」をプレゼントいたします。

・キャンペーン名：MyComfort × Danlow プレゼントキャンペーン

・応募期間：2026年4月13日（月）～ 4月27日（月）23:59

・応募方法：

１.MyComfort公式Instagram（mycomfort_jp）をフォロー

２.該当のキャンペーン投稿に「いいね」

・賞品：

MyComfort「ネックリラックスピロー」（1点）

Danlow「INCENSE STICK （APTEMIΣ）」（1点）

・抽選/発表：当選者様にはMyComfort公式Instagramアカウント（@mycomfort_jp）より、ダイレクトメッセージにてご連絡いたします。

※プレゼントキャンペーンの詳細はMyComfort公式Instagramアカウント（@mycomfort_jp）よりご確認ください。

■商品概要

１.MyComfort「ネックリラックスピロー」

・価格：3,980円（税込）

・カラー：ブラック、ライトベージュ、アイボリー、ラベンダー、ローズベージュ

・本体素材：ポリウレタンフォーム

・本体サイズ：約横17cm、縦22cm、高11.5cm

・本体重さ：約410g

1日5分寝ころぶことで、手軽に首・肩まわりを心地よく刺激するセルフケアアイテムです。

V字ラインが自然な姿勢をサポートし、6つの突起によってストレッチ感と心地よい刺激を体感できます。デスクワークやスマホ使用が多い日常のリラックスタイムをサポートします。

２.Danlow「INCENSE STICK（APTEMIΣ）」

・価格：3,960円（税込）

・容量：25本入り

・燃焼時間：約30分/本

・お香サイズ：約8.5cm

・本体サイズ：約高さ13cm、幅10.5cm、奥行き1.5cm

・生産国：日本

繊細に美しい煙と共に香り広がるDanlowのインセンススティック。心を静かに整え、研ぎ澄まされた空間へと誘うように、独自のフレグランスをブレンドした薫香がゆっくりと漂います。

＜ΑΡΤΕΜΙΣ(アルテミス)の香り＞

陸地から繋がるように広がる澄んだ夜空から、神秘的に差し込む月の光と影。その情景を想い調香されたアルテミスは、オークモス、スズラン、シダーウッド、マグノリア、ムスクなどが漂い、静寂な自然の奥行きと透度を感じるフレグランスです。

◆Danlowとは

暖炉の前で暖をとり、ゆっくりと流れる時間をイメージした名の通り、「香りや音、流れる時間を感じることで生まれる"温かい時間"という価値を提供する」ことをコンセプトに掲げ、聴覚・嗅覚・視覚で感じることで心を癒すホームプロダクトを展開しています。

◆MyComfortとは

『手の届く、最高級の快適を。』（https://mycomfort.jp/）

「解放美」をテーマに、皆様の快適をサポートする製品を提供しています。

フラッグシップ商品である「ネックリラックスピロー」は、目新しいデザインと現代人の抱えるお悩みにアプローチする商品として1日で2,000個の販売を記録、またAmazonネックピロー部門連続1位、楽天全2億商品の中で1位を獲得したヒット商品です。Amazonや楽天などの大手ECモールをはじめ、全国のバラエティショップ、家電量販店でも販売しております。

他にもリラクゼーショングッズや寝具を中心に、日常の中で自分らしく過ごせる時間と空間をお届けしています。2025年10月14日より台湾のバラエティショップで販売を開始しました。今後はECサイトでの販売を検討し、台湾での販売拡大も目指していきます。

◆株式会社EICRIT概要

設立 ： 2020年10月

所在地 ： 〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

代表者 ： 代表取締役 中川弘康

事業内容： ライフスタイル製品の企画・製造・販売

会社名 ：株式会社EICRIT

楽天市場：https://www.rakuten.co.jp/mygear/

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/stores/page/C84FCCE9-6B7B-4EBE-BCB5-19BE97132EB4

※2024年4月にACROVE「ECロールアップ事業」により、グループジョインいたしました。

◆運営元：株式会社ACROVE 概要

「社会の果樹園を創造する。」をミッションに、一つでも多くの素敵な事業・モノ・想いを次代に紡ぐために、販売支援とM&Aの2事業を展開しております。自社独自のビッグデータを活用した、EC売上最大化を実現する一気通貫の販売支援「コマーストランスフォーメーション事業(CX事業)」と、ブランドと事業の育成を目的としたM&Aや事業承継型M&Aを実現する「ECロールアップ事業」の2事業を同時展開しています。世界でも類を見ないユニークなビジネスモデルによる、2事業の相乗効果がACROVEの強みです。Forbes 30 Under 30 Asia 2024 、Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024に代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮が選出、日経クロストレンド「未来の市場をつくる100社【2025年版】」、Mizuho Innovation Award 2025.2QにACROVEが選出。

会社名：株式会社ACROVE(https://acrove.co.jp/)

設立：2018年11月15日

代表者：代表取締役 / 社長執行役員 CEO 荒井俊亮

連結従業員数：260名(2026年3月時点)

所在地：〒160-0023東京都新宿区西新宿6丁目18-1 新宿セントラルパークタワー19階

事業内容

：売上成長率平均300％のEC売上最大化支援「コマーストランスフォーメーション(CX)事業」

：事業開始約3年で17件のM&Aを実現、内6件の事業承継型M&Aを実現「ECロールアップ事業」