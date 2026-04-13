LIFULL、石川県能登町へインスタントハウスを企業版ふるさと納税（物納）により寄付

株式会社LIFULL

事業を通して社会課題解決に取り組む、株式会社LIFULL（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：伊東祐司、東証プライム：2120）は、2026年3月23日（月）に企業版ふるさと納税（地方創生応援税制）の仕組みを活用し、石川県能登町へ「インスタントハウス」を寄贈いたしました。

本取り組みは、発災時の緊急避難場所としての活用のみならず、平時における観光・コミュニティなど多目的な地域活性化の拠点として、自治体の持続可能なまちづくりを支援するものです。

取り組みの背景と目的

現在、全国の自治体において、激甚化する自然災害への備えと、限られた予算内での地域振興という両面の課題解決が急務となっています。 LIFULLはこれまでも能登町に対し、震災復興支援としてインスタントハウスを寄贈し、支援者の宿泊拠点や子供たちの居場所として活用いただきました。震災時、実際に被災現場で役立った実績が評価され、このたび町からの要請を受ける形で、企業版ふるさと納税（物納）による新たな寄贈を決定しました。

今回、石川県能登町の「柳田植物公園」に設置することで、以下の2点を目指します。

- 防災インフラの強化：災害発生時の迅速な居住空間の確保- 関係人口の創出：平時におけるグランピングやテレワーク拠点としての活用

震災直後の緊急支援から、日常の賑わい創出まで、フェーズを問わず地域に貢献する新しい建築のあり方を提示し、能登町の早期復興と活性化に寄与してまいります。

インスタントハウスの特徴

インスタントハウスとは、名古屋工業大学大学院の北川啓介教授の研究をもとに、LIFULLと名古屋工業大学大学院による共同研究で開発された新しい構築物です 。

土地に定着していないため「非建築物」扱い（※行政判断によって見解が異なる場合もあります。）となり、建築物のような制約が少なく、様々な土地に設置可能です 。

テントシートを空気で膨らませ、内側から硬質発砲ウレタンを吹き付けるシンプルな工法で、断熱性、耐久性、耐震性、耐風性に優れています 。

インスタントハウス製造元メーカー：株式会社LIFULL ArchiTech

（https://lifull.com/company/group/lifull-architech/）

今回寄贈したインスタントハウスのメリット

- フェーズフリーな活用

災害時には断熱性に優れた「避難シェルター」として、平時にはそのユニークな外観を活かした「キャンプ・グランピング施設」や「テレワーク拠点」として活用可能です。

- 施工の容易性と機動性

大規模な基礎工事が不要で、数時間での施工が可能なため、必要な場所に即座に「居場所」を創出できます。

- 観光やプロモーションへの貢献

特徴的なインスタントハウスの設置により、観光客の誘致やシティープロモーションに貢献します。

今後の展開について

被災地に限らずインスタントハウス等を活用して地域創生や防災強化の取り組みを進める自治体に対して、積極的に共創し、取り組む方針です。

能登町 吉田義法町長のコメント

この度、株式会社LIFULL様からキノコ型インスタントハウスのご寄贈を賜りましたことに厚く御礼申し上げます。

令和６年能登半島地震に際して、本当にたくさんの方々に支援を頂きましたが、問題となったのは、支援者の宿泊場所が確保できないということでした。被災時は真冬であり、テント泊をするにも過酷な状況でありました。

そういった中、高断熱で安全な居住空間を短時間で構築できるインスタントハウスの提供があったことは、本当にありがたいものでした。

今回、インスタントハウスを設置頂いた柳田植物公園は、平時は大型遊具やプラネタリウム、コテージ宿泊などが楽しめる観光公園です。また、令和６年能登半島地震の際は、全国各地から派遣された緊急消防援助隊のベースキャンプとなった場所でもあります。今回の被災により、柳田植物公園は平時の観光施設、緊急時の拠点施設といったフェーズフリーな公園として活用できることを認識しました。

こうした経験から、インスタントハウスを平時のキャンプ・グランピング施設、緊急時の居住空間に活用できるのではないか、というアイデアが生まれ、さらなる意匠を凝らした形で実現に至ったことを嬉しく思っています。

町の復興計画では、様々な主体が多様に関わりながら「共に創る復興」を目指しています。震災直後からご支援をいただいたLIFULLグループ様には、これからも地域課題の解決に向けて共に歩んでもらえることを願っております。

株式会社LIFULL 地方創生事業CEO 桝田祐司のコメント

LIFULLグループでは、2024年1月の能登半島地震発生直後より、町役場前や避難所（鵜川小学校）などへインスタントハウスを順次お届けし、ボランティアの方々の宿泊場所や子供たちの居場所として活用いただいてまいりました。

震災時、過酷な環境下でインスタントハウスが果たした「高断熱で安全な居住空間を即座に構築できる」という革新的な価値を高く評価いただき、このたび能登町様より継続的な活用の強いご要望をいただいたことで、本寄贈が実現いたしました。

インスタントハウスは、設置の容易さと耐久性を兼ね備えた、これからの時代の新しいインフラです。今回の柳田植物公園への設置は、緊急時の備え（防災）と、平時の観光・交流拠点（地域振興）を両立させる「フェーズフリー」な活用の新たなモデルケースになると確信しています。

震災直後から共に歩んできた能登町の皆様の想いに寄り添いながら、これからも空き家課題をはじめとした社会課題解決を進めるべく、全国の自治体様と共に地域活性化を邁進してまいります。

株式会社LIFULLについて （https://lifull.com/）

LIFULLは「あらゆるLIFEを、FULLに。」をコーポレートメッセージに掲げ、個人が抱える課題から、その先にある世の中の課題まで、安心と喜びをさまたげる社会課題を、事業を通して解決していくことを目指すソーシャルエンタープライズです。現在はグループとして、不動産・住宅情報サービス「LIFULL HOME'S」、シニアの暮らしに寄り添う「LIFULL 介護」、不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家（けんびや）」などの事業展開を行っています。