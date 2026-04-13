大創産業、マレーシアで海外就業体験プログラム「DAISOグローバルチャレンジ2026春」を実施

株式会社大創産業

株式会社大創産業（広島県東広島市 代表取締役社長：矢野靖二、以下「大創産業」）は、国際的な視野を持つグローバル人財の採用強化を目的に、海外の店舗や物流倉庫・製造工場で実務を体験するインターンシップ「DAISOグローバルチャレンジ」を進めています。

2026年2月22日～3月1日に「DAISOグローバルチャレンジ2026春」が、大型物流施設「マレーシアGDC（グローバルディストリビューションセンター）」で実施され、関西外国語大学・短期大学部、立命館アジア太平洋大学（APU）、神田外語大学、山口大学の1～3年生と内定者を含む19人が参加し、8日間にわたり、経営戦略、海外市場での倉庫実務スキルなどを学びました。

「マレーシアGDC」の“心臓部”を、講義や見学を通して体験ラベリング、ピッキング、パッキングなどの倉庫実作業を通じ、コスト意識と効率化を体感言語や経験を超え「誰でも・すぐに・正確に」作業できるマニュアルの標準化を目指し、学生の視点で動画を作成

学生からの感想：ビジネスの本質体感とグローバルキャリアへの意欲

参加学生からは、ビジネスの現場に触れ、物流の社会的な意義を体感した気づきやキャリア形成への意欲などが伝わってきました。

「日本の基準を押し付けるのではなく、現地の文化を尊重し適応することが成功の鍵になると実感した（2年生）」、「“ワンプライス“を守るための梱包の工夫など、地道なコスト意識の重要性を学んだ（3年生）」、「動画化により手作業を可視化することで、誰でも即戦力化できる可能性を感じ、主体的な改善姿勢が身についた（1年生）」 。

2026年3月25日、関西外語大学で開催された報告会

「インターンシップ特設サイト」を開設

グローバル展開のさらなる加速を見据え、多様な価値観を持ち、世界を舞台に挑戦できる「グローバル人財」の採用の強化を目的に、2026年3月18日、「インターンシップ特設サイト」を開設しました。同サイトは場所を選ばずに参加できるWEB完結型で、学生の皆さまに当社のダイナミズムをより身近に感じていただくため、興味に合わせて選べる多角的なプログラムを多数ラインアップしています。

◇興味にあわせて選べる多様なコース

商品開発、店舗運営、グローバル戦略など、ご自身の興味や専攻に合わせて選択できる多彩なプログラムを用意

◇参加しやすいWEB完結型

選考からプログラム実施までオンラインで完結するため、遠方にお住まいの方や海外留学中の方も気軽に参加可能

◇理解を深めやすいプログラム設計

実際のビジネスケースを題材に、53,000点を超える商品を取り扱う大創産業ならではのスケール感を体感

今後の展開

大創産業は2025年から「DAISOグローバルチャレンジ」を開始、これまでにのべ3回・35人の学生をマレーシア・タイへ派遣し、海外での実務スキル習得の機会提供を通してグローバル人財の採用を強化しています。本年8月には「DAISOグローバルチャレンジ2026夏」の開催を台湾で予定しています。

今後も「DAISOグローバルチャレンジ」やインターンシップ制度を通じて、国籍を問わず優秀な人財との接点を強化し、グローバル市場での競争力を高める採用を積極的に展開してまいります。

■株式会社大創産業について

大創産業は「世界中の人々の生活をワンプライスで豊かに変える ～感動価格、感動品質～」を社是に掲げ、日本発のグローバル小売業を目指して「DAISO」、「Standard Products」、「THREEPPY」を展開し、生活必需品から趣味嗜好品まで約53,000点の商品を取り扱っています。

■会社概要

会社名：株式会社大創産業

代表者：代表取締役社長 矢野靖二

所在地：広島県東広島市西条吉行東1丁目4番14号

設 立：1977年12月

資本金：27億円

店舗数：日本を含む世界26の国と地域に5,670店舗（2025年2月現在）

売上高：単体6,765億円 連結7,242億円（2024年３月～2025年2月末）

■関連リンク

大創産業 DAISO 公式ホームページ https://www.daiso-sangyo.co.jp/

大創産業インターンシップ特設サイト https://daiso-recruit.com/internship/