『クナイプ ミント シリーズ』4月21日（火）より数量限定発売

株式会社クナイプジャパン

ドイツ生まれのハーバルブランド クナイプ（株式会社クナイプジャパン 本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大脇明憲）は、べたつく夏の不快感や猛暑による疲労に寄り添い、ミントの爽快な香りと、即効でクールダウンできるひんやりとした使用感で、心身をスッキリ整える「クナイプ ミント シリーズ」の入浴料4種と泡ボディウォッシュを、2026年4月21日（火）より数量限定で発売いたします。

今年も猛暑が見込まれる中、夏の不快感や疲労に寄り添うアイテムとして、毎年ご好評をいただいているクナイプの夏限定「ミントシリーズ」が、今年も数量限定で登場します。

シリーズ一番人気の『クナイプ バスソルト スーパーミントの香り』は、4種の天然ミントとメントールを配合し、肌表面をすっと冷やすようなクール感をもたらします。また、ひんやり爽快感を感じながらも、きめの細かいふわふわの泡につつまれる『クナイプ 泡ボディウォッシュ スーパーミントの香り』も登場いたします。さらに、『クナイプ バスソルト ライムミントの香り』、『クナイプ バスソルト ラベンダーミントの香り』は、ミントのフレッシュさとラベンダーのリラックス感を兼ね備え、気分やシーンに合わせて選べる整うミントバスとしてお楽しみいただけます。

「ラベンダーミントの香り」は、バスソルトとスパークリングタブレットの2種類をご用意。使用シーンやお好みに合わせて選べる楽しさも魅力です。

近年、夏の暑さは年々厳しさを増す一方で、ライフスタイルの変化により、夏の過ごし方も多様化しています。外出だけでなく、暑すぎる日は自宅でいかに快適に過ごすかという“おうち時間の質”が重視される中、日々のコンディションを整えるセルフケアとして入浴の価値が見直されています。日中の暑さや室内外の温度差により、身体に疲労が蓄積しやすくなっている今、バスタイムで疲れをリセットしませんか。

実は、夏こそ入浴が重要です。お湯に浸かることで体を一度しっかり温め、その後ゆるやかに体温を下げることで、血行を促進し、クーラー冷えなどで乱れがちなコンディションを整えます。ミントの清涼感と温浴効果を組み合わせることで、内側を温め外側をひんやり仕上げる、夏ならではの入浴時間を実現します。

クナイプの夏の定番ミント系限定シリーズは、入浴料4種をはじめ、泡ボディウォッシュまで幅広くラインアップ。ライン使いすることで、べたつく不快感や熱がこもった身体を“即効ひんやり”とクールダウンし、ミントの爽やかな香りに包まれながら、全身でリフレッシュしてすっきり整うバスタイムをお楽しみいただけます。

夏の暑さで疲れた体に、即効ひんやり、そしてすっきり整うひとときをお届けします。

●「クナイプ ミント シリーズ」製品概要一覧

・クナイプ バスソルト スーパーミントの香り

50ｇ 200円（税抜）/850g 2,600円（税抜）

ハッカ葉油*1、セイヨウハッカ油＊1（ペパーミント）、ミドリハッカ葉エキス＊1（スペアミント）、ペニーロイヤルミントエキスの4種の天然ミントとメントール*2を配合した清涼感溢れる香り。入浴後は肌の表面をスーッとクールダウンさせてくれる新感覚の爽快感あふれるお風呂体験を感じていただけます。

「It’s a super COOL TIME/ちょっとだけ ひとやすみ」のメッセージ付。

・クナイプ バスソルト ライムミントの香り

50ｇ 200円（税抜）/850g 2,600円（税抜）

ライム*３とミント*４の天然植物成分が配合されたフレッシュなほろ苦さを感じる香りは、夏の訪れを感じさせるすっきりリラックスバスタイムを楽しめます。

「Summer IS HERE/夏をひとりじめ」のメッセージ付。

・クナイプ バスソルト ラベンダーミントの香り

50ｇ 200円（税抜）

甘く爽やかなラベンダー*５の香りに包まれながら、ひんやりとリラックスしたバスタイムを楽しめます。

「Take IT EASY/のんびりいこうよ」のメッセージ付。

・クナイプ スパークリングタブレット ラベンダーミントの香り

50ｇ（1錠） 280円（税抜）／50g×6錠 1,400円（税抜）

重炭酸Na*６と天然ハーブのエッセンシャルオイル配合のタブレットタイプの炭酸入浴料。

甘く爽やかなラベンダー*7の香りときめ細やかな炭酸泡が広がり、クールな感触でひんやりさせてくれる夏のご褒美バスタイムを演出。保湿力の高いオーガニック認証アルガンオイル配合*8で、入浴後もしっとりすべすべ肌が長続きします。

「Take IT EASY/のんびりいこうよ」のメッセージ付。

・クナイプ 泡ボディウォッシュ スーパーミントの香り

450g 1,000円（税抜）

天然植物成分由来のきめ細やかなもちのよい濃密泡で身体をやさしく包んで洗う、泡タイプのボディウォッシュ。クールな爽快感溢れるスーパーミントの香りで日常のシャワータイムが贅沢なご褒美タイムに。3種のオーガニック天然植物保湿成分で潤いベールをまとったようにさらさら肌に洗い上げます。

ビーガン対応、防腐剤・合成ポリマー・パラフィン・シリコン・鉱物油フリー、石油系界面活性剤不使用の人にも環境にもやさしいボタニカル処方。

「It’s a super COOL TIME/ちょっとだけ ひとやすみ」のメッセージ付き。

＊1アルガニアスピノサ核油（保湿成分）/＊2香り成分 /＊3冷感成分/＊4ライム油（香り成分）/＊5香料成分に配合/＊6ラバンデュラハイブリダ油（香り成分）/＊7炭酸水素Na（基剤）/＊8香料成分に配合

●猛暑から来る疲れを癒すメッセージ付き

本製品は、香りに想いを込めて届ける「メッセージシリーズ」のひとつとして、リラックスしたペンギンが可愛らしいパッケージに、香りごとに異なるメッセージがついています。猛暑で

疲れた心にそっと寄り添い、ひんやりと整う時間をやさしく後押しします。贈り物としてもおすすめです。

- 「ラベンダーミントの香り」 Take IT EASY/のんびりいこうよ- 「スーパーミントの香り」 It’s a super COOL TIME/ちょっとだけ ひとやすみ- 「ライムミントの香り」 Summer IS HERE/夏をひとりじめ●おすすめの入浴方法

お風呂につかることで、心と体への 3つの効果が期待できます。

１. 温熱作用で毛穴を開かせて体の不純物を汗として外に出します

２. 静水圧作用で体全体に水圧がかかり、血液や体液の循環を促します

３. 浮力作用によるリラックス効果で疲労を回復します

POINT 1：お湯の温度は 38 度～40 度程度のぬるま湯で

POINT 2：入浴時間は 10～15 分程度ゆっくりと

POINT 3：全身浴で肩までつかる*９

*9長時間入浴する場合は負担を軽減するため、胸元くらいまでつかる半身浴をおすすめします。

●厳しいクナイプ基準で厳選した岩塩と天然ハーブの精油（エッセンシャルオイル）を使用

本製品では、配合する天然ハーブの効果を最大限感じていただけるよう、相性の良い天然岩塩で厳しく選定されたものだけを使用しています。これに植物由来の天然ハーブから抽出した精油（エッセンシャルオイル）をしみ込ませてバスソルトが出来上がります。

植物の本格的な香りに包まれながら、疲れた身体を回復させるリカバリーバスタイムを。

●泡ボディウォッシュの特長

○きめ細かい泡で肌にやさしく洗える

- きめ細かい泡のヒミツポンプの中が2層メッシュ構造となっていることで、きめ細やかなもちのよい濃密泡が実現。泡が崩れることなく全身に伸ばしていただけます。- 肌にやさしい天然由来のボタニカル処方刺激の少ない洗浄成分を使用し、エタノールや石油系界面活性剤は使用していません。

○植物由来のうるおいベールで洗いあがりしっとり

3種のオーガニック天然植物保湿成分のアルガンオイル*10、ホホバオイル*11、カレンデュラ花エキス*12を贅沢に配合し、洗いあがりは1枚ベールをまとったようなしっとり肌に仕上がります。

○人にも環境にもやさしい処方

- 防腐剤、合成ポリマー、パラフィン、シリコン、鉱物油のすべてを使用しておらず、かつ生分解性の高い成分を使用しています。- ビーガン処方。

※生分解性の高さ：石油系界面活性剤などの石油系成分を使用していないため、環境負荷の低い処方となっています。

＜注釈＞

10：アルガニアスピノサ核油（保湿成分）／ 11：ホホバ種子油（保湿成分）／ *12：トウキンセンカ花エキス（保湿成分）

●クナイプとは

クナイプは、19世紀末にドイツの神父であり自然療法家でもあったセバスチャン・クナイプが提唱した「クナイプ療法」に基づいて誕生したハーバルブランドです。

水・植物（ハーブ）など自然の力を活かして心身のバランスを整えるこの療法は、現在でもドイツをはじめヨーロッパで広く知られています。

クナイプはこの考えをもとに、130年以上にわたり自然のエキスパートとして植物（ハーブ）の力を科学的知見とともに追求。自然由来成分の機能性にこだわった商品開発を続けています。現在はドイツ・ヴィルツブルクに本社を置き、世界30カ国で展開するグローバルブランドとして、人々が人生を最大限楽しむための健やかな毎日をサポートしています。

●クナイプの約束

○植物由来成分（植物オイル・植物エキス）を使用

○防腐剤（パラベン）不使用

○パラフィン、シリコン、鉱物油(ミネラルオイル)不使用

○皮膚への適合性テストを実施しています

*全ての方にアレルギーが起こらないということではありません

○資源を保護し、環境にやさしい生産活動を行っています

○クナイプは製品の動物実験を行っておりません