こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
学校法人北海学園の新理事長に山崎省一前専務理事が就任
学校法人北海学園（札幌市豊平区）では、2026年4月1日に開催された理事会において、山崎省一（やまざきせいいち）前専務理事が理事長に選定され、同日付で就任した。
■山崎省一 新理事長 挨拶
学校法人北海学園は、1885年（(明治18年）に設立された北海英語学校を起源とし、私学教育のパイオニアとして幾多の試練を乗り越え、今日まで140有余年の歴史を刻んでまいりました。
この間、さまざまな分野で活躍する数多くの有為な人材を社会に送り出し、大学2校、高等学校2校（北海学園大学、北海商科大学、北海高等学校、北海学園札幌高等学校）を擁して、約1万1千名の学生・生徒が学ぶ北海道で最大の学校法人として発展を遂げました。
世界も日本も混迷を深める状況の中、私たちは困難な課題を抱えつつ先の見通せない厳しい時代を生きていかなければなりません。そのような時代であるからこそ、現象に翻弄されることなく確かなものを見極め、困難に屈することなく未来を切り拓く、そういう人間像が強く求められております。それはいつの時代にも北海学園の教育がめざしてきた人間像でもあります。
伝統は、それぞれの時代における絶えざる革新の積み重ねによってのみ、その輝きを保つことができます。北海学園は、地域に根ざし、世界とつながりながら、確かな人間形成の場、知の拠点となり、よりよい未来を切り拓いていきたいと決意を新たにしております。これからも伝統を未来の力に変え、教育のパイオニア、未来の開拓者としてその使命を果たしてまいります。
皆様の変わらぬご理解とお力添えを賜りますよう、心からお願い申し上げます。
【略歴】
山崎 省一（やまざき せいいち）
1953年 北海道釧路市生まれ
1977年 成城大学文芸学部 卒業
2001年 北海学園大学大学院文学研究科修士課程 修了
1977年 北海道松前高等学校 教諭
1981年 北海高等学校 教諭
2007年 北海高等学校 教頭
2013年 北海高等学校 校長、学校法人北海学園 理事
2019年 学校法人北海学園 理事（常勤）
2020年 学校法人北海学園 常務理事
2021年 学校法人北海学園 専務理事
2015年 北海道社会貢献賞 受賞
（参考）
・学校法人北海学園 新理事長就任のお知らせ
https://www.hokkai-t-u.ac.jp/topics/20260401-01/
・理事長ご挨拶
https://www.hokkai-t-u.ac.jp/about/message.html
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人北海学園
総務部 総務課
TEL：011-841-1161
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
■山崎省一 新理事長 挨拶
学校法人北海学園は、1885年（(明治18年）に設立された北海英語学校を起源とし、私学教育のパイオニアとして幾多の試練を乗り越え、今日まで140有余年の歴史を刻んでまいりました。
世界も日本も混迷を深める状況の中、私たちは困難な課題を抱えつつ先の見通せない厳しい時代を生きていかなければなりません。そのような時代であるからこそ、現象に翻弄されることなく確かなものを見極め、困難に屈することなく未来を切り拓く、そういう人間像が強く求められております。それはいつの時代にも北海学園の教育がめざしてきた人間像でもあります。
伝統は、それぞれの時代における絶えざる革新の積み重ねによってのみ、その輝きを保つことができます。北海学園は、地域に根ざし、世界とつながりながら、確かな人間形成の場、知の拠点となり、よりよい未来を切り拓いていきたいと決意を新たにしております。これからも伝統を未来の力に変え、教育のパイオニア、未来の開拓者としてその使命を果たしてまいります。
皆様の変わらぬご理解とお力添えを賜りますよう、心からお願い申し上げます。
【略歴】
山崎 省一（やまざき せいいち）
1953年 北海道釧路市生まれ
1977年 成城大学文芸学部 卒業
2001年 北海学園大学大学院文学研究科修士課程 修了
1977年 北海道松前高等学校 教諭
1981年 北海高等学校 教諭
2007年 北海高等学校 教頭
2013年 北海高等学校 校長、学校法人北海学園 理事
2019年 学校法人北海学園 理事（常勤）
2020年 学校法人北海学園 常務理事
2021年 学校法人北海学園 専務理事
2015年 北海道社会貢献賞 受賞
（参考）
・学校法人北海学園 新理事長就任のお知らせ
https://www.hokkai-t-u.ac.jp/topics/20260401-01/
・理事長ご挨拶
https://www.hokkai-t-u.ac.jp/about/message.html
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人北海学園
総務部 総務課
TEL：011-841-1161
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/