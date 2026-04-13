【グラフ】極上のダイヤモンドが空に羽ばたく新バタフライキャンペーン

グラフダイヤモンズジャパン株式会社

大自然がもたらす進化の奇跡を完璧に捉えたグラフのバタフライコレクションが、新たな挑戦、希望、そして進化を体現するこの上なくモダンなシンボルとして、新キャンペーンのもとに優美に花開きました。光を宿し、ポエティックな余韻を湛えるビジュアルの数々が、グラフが誇る至高のバタフライジュエリーの輝きをひときわ鮮やかに表現しています。幻想的なグラフグリーンの色彩を背景に、モデルのロザリーケ・フックスとシンユエ・グオが、グラフバタフライのスピリットを見事に体現し、内なる力強さとこれから始まる新たな冒険への期待を象徴するその姿は、フォトグラファー、リズ・コリンズによって美しく捉えられました。

グラフの熟練した職人たちの手によって丹念に創り上げられる一つひとつのジュエリーには、この上なく美しい自然界の一瞬が凝縮され、時を超えて輝き続けるエレガンスへと昇華されています。半世紀以上にわたり、バタフライはグラフの歴史に織り込まれ、数々のアイコニックなデザインに舞い降りるその可憐なモチーフは、最もパーソナルなかたちで、身に着ける方の輝く進化や人生における節目となる大切な瞬間に寄り添ってくれる存在です。

グラフのデザインディレクター、アン＝エヴァ・ジェフロワは次のように語ります。

「グラフのアイコニックなシンボルであるバタフライは、デザイナーにとって尽きることのないインスピレーションの源であり、無限の創造性と芸術的探求へと誘ってくれる存在です。グラフのハイジュエリーおよびファインジュエリーコレクションにおける、あらゆる曲線、フォルム、そしてプロポーションの一つひとつが精緻にデザインされており、卓越した職人たちの技術力により、それぞれのクリエイションに丁寧に命が吹き込まれ、そのすべての羽には見事な躍動感と高度な技術力が満ちています。」

この印象的なキャンペーンビジュアルでは、万華鏡のように広がるバタフライがネックレス、イヤリング、リングの上を舞い、流れるような光を描き出しています。それぞれのピースは、マーキースカットダイヤモンドを中心に鮮やかなパヴェセッティングのブルーサファイアからブルートルマリン、ホワイトダイヤモンドへと優しくグラデーションを描き、そのカラット数はトータル33カラット以上を誇ります。（右写真）

いっぽうその他のビジュアルでは、バタフライシルエットファインジュエリークリエイションにフォーカスが当てられ、そのきらめくパヴェセッティングダイヤモンドがそれぞれのモチーフの輪郭を描き、フォルムを際立たせています。美しいデザインがリズムとバランスを巧みに表現し、複数のバタフライが優美に重なる構成や、ひとつのフォルムが際立つデザインの一方で繊細なフローラルモチーフのダイヤモンドがアクセントとしてさりげなく施されているアイテムも新たに登場しています。

鮮やかなパヴェセッティングのブルーサファイアからブルートルマリン、ホワイトダイヤモンドへと優しくグラデーションを描くジュエリーセット

また別のビジュアルでは色彩が途切れることなく変化を遂げていき、バタフライの羽が深みのあるレッドルビーから鮮やかなピンクサファイア、輝くホワイトダイヤモンドへとやわらかなグラデーションを描いています。

極上のルビーとダイヤモンドをあしらったジュエリーセットには、より大胆でグラフィカルな解釈が加えられています。ホワイトゴールドで仕立てられたダイヤモンドバタフライそれぞれのセンターには、マーキースカットのルビーが据えられ、ネックレス、イヤリング、ブレスレットの上を軽やかに舞うように優雅に浮き立つ羽は、繊細なパヴェルビーで輪郭が縁取られ、そのエッジを際立たせながら、強く印象的な深紅の輝きを放ちます。

アイコニックなシルエットであるグラフバタフライは、極上のペアシェイプ&マーキースダイヤモンド、トータル4石の融合から生まれ、それらが組み合わさることでブランドを象徴する不朽のフォルムを描き出し、未来へと羽ばたきます。

愛の証として贈られるとき、祝福の場で身に纏われるとき、あるいは世代を超えて受け継がれるときも、すべてのクリエイションは光と輝きを放ち続けます。

本キャンペーンは、2026年3月30日（月）より、グラフの各チャネルにて展開いたします。

■グラフについて

ロンドン、ニューボンドストリートに本店を構える究極のダイヤモンドジュエラー「グラフ」は、大粒かつ極上のダイヤモンドのみを扱うハイジュエラーとして世界にその名を知られています。創業者 兼 現会長のローレンス・グラフOBEは「21世紀のキング オブ ダイヤモンド」の異名のとおり、ダイヤモンドを見極める天賦の才とビジネスセンスを持ち合わせ、1960年にグラフを創業すると王族を始めとする大富豪や石油王など一流の顧客の信頼を得て、この世のものとは思えない極上のジュエリーの数々を手掛けてきました。現在ではフランソワ・グラフCEOのもと、世界に70店舗あまりを展開。原石の買い付けからカッティング、研磨、ジュエリー制作に至るまで一貫して自社で手掛ける真のダイヤモンドカンパニーとして、現在日本国内では12店舗にて日常使いのアイテムから、ブライダルコレクション、ハイジュエリーに至るまで幅広く展開しています。

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