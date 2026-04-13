「Aconnect」に新たに2つのエージェント(β版)をPoC形式で提供開始 実験報告書/FMEAエージェントの搭載で「企画～上市まで」を一気通貫支援

ストックマーク株式会社

国産生成AI基盤の独自開発およびビジネス向け生成AIサービスを提供するストックマーク株式会社(本社：東京都港区、代表取締役CEO：林 達、以下：当社)が提供する製造業向けAIエージェント「Aconnect」は 、新たに「実験報告書エージェント」と「FMEAエージェント」をβ版として一部顧客に先行リリースしたことをお知らせいたします。

本アップデートにより、「Aconnect」は従来の情報収集・技術探索・特許調査の枠を超え、製造業R&Dにおける企画から上市までの一連のプロセスを横断的に支援することが可能になります。属人化しがちな実験結果の整理・報告業務や、形骸化しやすいリスク検討(FMEA)を実務として再実装し、組織的なナレッジ循環を加速させます。

背景：分断されるR&Dプロセスと「形骸化」する重要業務

現代の製造業R&Dにおいて、アイデア出し、特許調査、実験、品質検討といった各工程は個別最適化され、ツールや情報が分断されています。この「情報の分断」は、手戻りの発生や重複検討、意思決定の遅延を招く大きな要因となっています。

また開発現場では、以下のような「重要だとは理解しているがリソース不足で疎かになってしまっている業務」が散見されているのが実情です。

・実験報告書

高頻度で作成される実験進捗報告においてフォーマットが標準化されておらず、作成負荷が高いだけでなく、ナレッジとしての再利用も進みにくい。

・FMEA(故障モード影響解析)

過去のコピペや形式的な入力に終始し、本質的なリスク検討が行われない「形だけのFMEA」が常態化している。

当社は、これらの「本来やるべきだが出来ていなかった業務」をAIの力で実務として再構築し、若手から熟練者までが高い水準でアウトプットを出せる環境を提供するため、2つの新エージェントを開発いたしました。

2つの新エージェント概要

「Aconnect」は、これまで提供してきた情報収集・特許調査・技術探索に加え、新たに実験報告と信頼性設計を支援する2つのエージェントを搭載しました。これにより、企画から上市までを網羅する「ステージゲート」の一連のプロセスをAIが横断的にサポートします。属人化しやすく形骸化しがちな重要業務を、組織全体の資産へと変える「実務の再実装」を通じて、R&D部門の生産性と競争力の向上を強力に後押しします。

1. 実験報告書エージェント(β版)

「データ整理」から「考察」へのシフトを実現

Excelの実験データを取り込むだけで、AIが不足情報を対話形式で補完し、体裁の整った実験報告書を自動生成します。

・手間を最小化

資料作成の工数を削減し、研究者が本来注力すべき「実験」と「考察」に集中できる環境を作ります。

・標準化

人によってバラバラだった報告書の粒度や品質を一定水準以上に保ち、他者が読みやすく、再利用可能なナレッジとして蓄積します。

2. FMEAエージェント(β版)

「形だけのFMEA」から「思考支援型FMEA」へ

AIの思考支援を受けながら、故障モードの生成や改善策の検討を実施できます。

・高度な思考支援

当社独自のLLM制御技術と公開情報データベース、さらにお客様独自のドキュメント(過去の不具合事例等)を組み合わせ、高精度なリスク抽出をサポートします。

・DFMEA(設計FMEA)への対応

特に設計・生産技術部門において、熟練者のノウハウに依存していたリスク検討を構造化し、若手でも質の高い設計検証を可能にします。

本アップデートがもたらす恩恵

１. ステージゲート全体を“つなぐ”一気通貫支援

情報収集(アイデア)→ 技術探索(課題解決)→特許調査(競争・権利)→ 実験・検証(報告書)→ 信頼性設計(FMEA)まで、R&Dの主要プロセスを一つのプラットフォーム上で一気通貫支援。情報の分断を解消し、ステージゲートを実質的に機能させます。

２. 属人化から「再現性のあるプロセス」へ

熟練者の頭の中にあった「実験のまとめ方」や「リスクの洗い出し方」をAIエージェントが型化。経験の浅い担当者や異動者でも、組織の基準を満たすアウトプットを生成できる再現性を担保します。

３. ナレッジが“使われる形で蓄積”される仕組み

「記録はあるが使えない」状態から、AIが参照可能な「資産」へ。過去の実験データが次の報告書に活かされ、過去の不具合事例が次のFMEAの精度を高めるといった、自然なナレッジ循環を実現します。

４. 本質的な業務への回帰

付帯業務(ドキュメント作成や形式的な埋め作業)から解放されることで、エンジニアや研究者が「より良い製品を作るための考察」という本業に集中できる時間を創出します。

Aconnectについて

「Aconnect」は、あなたの業務を理解したAIが、あなたの代わりに情報を探し、気づきを届け、リスクとチャンスを逃さず検知します。

ビジネスニュース・論文・特許・社内文書など、幅広い情報源から必要な情報をまとめ、開発現場のより早く・確かな判断を支えます。

・Aconnect：https://aconnect.stockmark.co.jp(https://aconnect.stockmark.co.jp)

ストックマークのソリューションについて

AI活用は競争力維持のために不可欠な要素となっています。しかし、多くの企業が「データが整備されていない」「現場への定着が進まない」「具体的な成果に繋がらない」といった課題に直面しています。ストックマークは、こうした課題を包括的に解決するため、以下の6つソリューションを提供しています。

ストックマーク株式会社について

ストックマーク株式会社は「価値創造の仕組みを再発明し、人類を前進させる」をミッションに掲げ、最先端の生成AI技術を活用し、多くの企業の企業変革を支援しています。

製造業向けAIエージェント「Aconnect」及び、あらゆるデータを構造化し企業の資産に変える「SAT」を運営しています。さらに、企業特化生成AIの開発や、独自システムの構築も支援しています。

会社名 ：ストックマーク株式会社

所在地 ：東京都港区南青山一丁目12番3号 LIFORK MINAMI AOYAMA S209

設立 ：2016年11月15日

代表者 ：代表取締役CEO 林 達

事業内容：最先端の生成AI技術を活用した、

企業のナレッジマネジメント・生成AIの業務適用を支援するサービスの開発・運営

URL ：https://stockmark.co.jp/