～ドローンショーを「創る側」へ ～ 「超実践型ドローンショーアニメーションデザイナー養成講座エントリーコース」第二期生募集開始

株式会社トラストクリエイティブコーポレーション

観光イベントや地域PR、企業プロモーションなどで注目を集めるドローンショー。

一方で、その中核を担うアニメーション設計・演出を行える人材は不足しており、

体系的に学べる教育の場は限られているのが現状です。

こうした背景を受け、群馬県前橋市に本社のある「株式会社トラストクリエイティブコーポレーション（代表取締役：日野澤 秀一）」は実際のドローンショー制作工程を想定した学習を行う「超実践型ドローンショーアニメーションデザイナー養成講座 エントリーコース（第二期生）」

の受講生募集を開始しました。※対象は初心者

本講座では、ステップアップ実践型プログラムを採用しており、法人様には「人材開発支援助成金」のご利用ができる可能性があります。

＜背景＞

なぜ今、ドローンショーアニメーション人材なのか

ドローンショーは、機体制御や安全運航だけでなく、

「どのような動きで、どのようなストーリーを表現するか」という

アニメーション設計力・演出力が作品の完成度を大きく左右します。

しかし現在、

ドローンの特性を理解したアニメーション制作者

演出意図を持ってショー構成を考えられる人材

はいずれも不足しており、

実務を見据えた人材育成の仕組みが求められています。

本講座の最終目標は

ドローンショーの現場を理解し、

ディレクターやオペレーターと共通言語で演出を設計できる

２Dを中心としたアニメーションデザイナーの育成を目的としています。

「講座の特長」

● 初心者向けカリキュラム（安全理解を含む）

専門知識がなくても、ドローンの基礎特性・安全配慮・演出設計を含めて

基礎から段階的に学べる構成です。

● 全6回の実践基礎設計

制作工程を分解し、安全を前提とした工程理解・判断ポイントを押さえながら

２Dモチーフを中心に3D制作まで無理なく理解を深めていきます。

● ドローンショーを想定したアニメーション制作演習

汎用的なソフト操作習得ではなく、ドローンショー特有の制約・安全条件・現場状況を意識した

実務直結型のアニメーション制作を行います。

講師紹介

メイン講師：「松島 ジオーゴ」

3カ国語通訳も出来るスペシャリスト。特技を活かし色々な言語より常に新しい情報でバージョンアップできる頼もしい講師。ドローンの国家二等資格も取得してあり、ドローンショー特有の演出制約・飛行条件を理解した上で、現場ディレクターと共通言語で設計意図を共有できる講師。

サブ講師： 「尾身 昌彦」

2D/3Dアートデザインのスペシャリスト。

独特の感性の持ち主で独創的なデザインで魅了する。

個展も定期的に開催しており、ファンも多い。

講習会場： 本講座は、群馬県前橋市にある「トラクリ」にて開催します。JR前橋駅から徒歩６分

▶ 会場アクセス（Googleマップ）https://maps.app.goo.gl/vQoao1JMJK7DbG9j8

〒371-0805 群馬県前橋市南町３丁目４６－１４ ヴィラ前橋 1階

期間： 基本1.5ヵ月（各コース全6回）

開催日： ●毎週土曜日コース6回

●毎週日曜日コース6回

対象： 初心者

用意するもの： パソコン（スペックは：CPUがCore i7/Ryzen 7以上、メモリ32GB以上、グラフィックボードがGeForce RTX 3060/4060（VRAM 8GB以上）

定員： 各コース最大8名まで

受講料： 300,000円（税別）

※法人様からの申し込みにつきましては「人材開発支援助成金」のご利用ができる可能性がございます。

～受講後に目指せる姿として～

１. ドローンショーにおけるアニメーション構成の基本原理を理解している

単なる動きの作成ではなく、空間・時間・機体特性を踏まえた構成を設計できる基礎力を身につけます。

２. 演出意図を持った動き・構成を設計するための思考プロセスを習得している

「なぜこの動きなのか」を説明でき、

ディレクターやチームと共有できる設計思考を養います。

３. ドローンショー制作に関わるための基礎知識・視点を備えている

現場ディレクターやオペレーターと連携するうえで必要な、ドローンショー特有の制約や制作フローを理解しています。

４. 更なる上級講座や実案件へのステップアップを目指せる土台ができている

さらなる演出表現の習得や、実務レベルのプロジェクト参加を見据えた基礎力を備えています。

※本講座は、特定の成果や就業を保証するものではありません。

～今後の展望～

本講座は、単なるスキル習得にとどまらず、

ドローンショー分野におけるアニメーションデザイナー人材の

育成基盤を構築することを目的としています。

今後は、より高度な演出表現を学ぶ上級講座の展開や、地域イベント・観光施策と連携した実践機会の創出など、実務と教育をつなぐ仕組みづくりも視野に入れています。

＜申込み・問い合わせ＞

申込みフォームより受け付けています。

こちらhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccS7k-kVgjFHrHOIUKsYEcaNFZTeP7GbxlHZt7eP6tQqWd-Q/viewform?usp=header

（※申込み後、事務局より受講手続き・支払いに関する案内を行います）