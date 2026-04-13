ミラボ、熊本県 和水町で 自治体窓口DXサービス「mila-e 申請」提供開始

株式会社ミラボ

自治体向けサービスを開発する株式会社ミラボ（本社：東京都千代田区、代表取締役：谷川一也、以下「ミラボ」）は、自治体窓口DXサービス「mila-e（ミライー） 申請」の熊本県 和水町への提供が決定し、2026年4月1日より運用を開始しました。

「mila-e 申請」導入背景

熊本県 和水町では、妊娠・子育て家庭に寄り添った子育てサービスを提供するため、2026年 1月より ミラボが開発・提供する 母子手帳アプリを導入し、「和水町おやこ手帳 ココなご（＊1）」として提供しております。

また、同時期よりオンライン予約サービス「mila-e 予約」を導入し、母子健康手帳交付や産後ケア（通所型・和水町保健センター）を対象に運用しております。

この度 母子手帳アプリ・オンライン予約サービスに続いて、「新しい地方経済・生活環境創生交付金（＊2）」を活用し、自治体窓口DXサービス「mila-e 申請」を導入する運びとなりました。2026年4月1日より妊婦支援給付金（1・2回目）、産後ケア事業利用申請、妊婦歯科健康診査費助成申請、新生児聴覚検査費用助成申請を対象に運用を開始しました。

■ 申請手続きに関する課題

和水町では、これまで対象の申請手続きは全て紙書類への手書きで行っており、個人情報など重複した内容を何度も記入する必要がありました。このことから、手書きする手間がかかるほか、内容確認に時間を要するために待ち時間が発生するなど、申請手続きのため来庁する子育て家庭の負担になっていました。

■「mila-e 申請」を活用した課題解決

「mila-e申請」を活用することで、スマートフォンなどのデジタル端末からオンラインでの申請が可能となります。妊娠中・産後のタイミングごとに必要となる2～3種類の申請をまとめて1回で行えるため、ワンスオンリー（1回の手続き）・ワンストップ（1つの窓口で完結）を実現します。これにより、手書きの手間が省け、妊娠中や産後間もない子育て家庭の利便性向上につながります。

また、コンシェルジュ機能による入力サポートや入力漏れの際のアラート機能などにより、紙書類へ手書きする際に職員が行っていた記入案内や記入漏れ確認の必要がなくなり、業務効率の向上にも繋がります。

＊1 和水町おやこ手帳 ココなごについて：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000259.000068399.html

＊2 新しい地方経済・生活環境創生交付金：https://www.chisou.go.jp/sousei/about/shinchihoukouhukin/index.html

「mila-e 申請」ご利用について

■ 対象の手続き

【産前の申請】

妊婦支援給付金（1回目）

妊婦歯科健康診査費助成申請

【産後の申請】

妊婦支援給付金（2回目）

産後ケア事業利用申請

新生児聴覚検査費用助成申請

■ ご利用方法

スマートフォンなどのデジタル端末で以下へアクセスし、表示に沿ってご入力・ご提出ください。

https://plus-form.mila-e.jp/municipalities/433691/

■ 問い合わせ先（和水町にお住まいの方）

和水町 こども家庭センター（保健子ども課内） TEL：0968-86-5730

「mila-e（ミライー） 申請」について

■ 概要

「mila-e（ミライー） 申請」は、自治体窓口DXサービスです。 これまでは役所窓口で紙書類に手書きをしていた行政手続きに関して、タブレット・スマートフォンから電子申請ができます。複数の手続きをまとめて1回の入力で済ませることができるため、手書きの手間が省けるほか複数の窓口を回って順番を待つ必要がなく、住民の利便性につながります。

また、コンシェルジュ機能による入力サポートや入力漏れの際のアラート機能などにより、紙書類に手書きする際に職員が行っていた記入案内や記入漏れ確認の必要がなくなり、自治体職員の業務効率向上にも繋がります。

mila-e申請 サービス紹介：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■「mila-e 申請」導入を検討されている自治体様へ

個別説明会も随時実施しておりますので、お気軽にお問合せください。

■ お問い合わせ：https://mi-labo.co.jp/inquiry/(https://mi-labo.co.jp/inquiry/)

■ 資料請求：https://mi-labo.co.jp/brochure/

※お電話の場合は以下へご連絡ください

株式会社ミラボ mila-e 申請 担当 03-6821-8600

自治体DX・母子保健DXサービス「mila-e（ミライー）」

■ 公的個人認証・共通ID「mila-e 認証」

mila-e 認証は、公的個人認証・共通ID管理等が可能な公共サービスにおける認証サービスです。電子申請時の基本４情報の入力を省略でき、面倒な情報入力が簡単・便利になります。（2023年 総務省 主務大臣認定取得）

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-id/

■ 自治体窓口DX「mila-e 申請」

mila-e 申請は、自治体窓口DXサービスです。複数手続きをまとめて1回、スマートフォン等で申請できる［出生届ワンスオンリー］や、「mila-e クーポン」と組み合わせて、産後ケア事業でご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-focus/

■ オンライン予約「mila-e 予約」

mila-e 予約は、予約・受付に関する 窓口業務のデジタル化サービスです。 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」と組み合わせて、面談・相談、教室・イベント予約などを中心にご利用いただいております。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-reservation/

■ 乳幼児予防接種デジタル予診票「mila-e 予防接種」

mila-e 予防接種は、乳幼児予防接種 デジタル予診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携が可能なため、利便性・業務効率向上のほか、接種間隔ミスなどの事故防止につながります。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-vaccination/

■ 乳幼児健診デジタル問診票「mila-e 健診」

mila-e 健診は、乳幼児健診デジタル問診票サービスです。自治体・医療機関・保護者の三者間連携ができるほか、個別健診・集団健診のどちらにも対応可能なため、継続的に記録を管理することができます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-checkup/

■ 母子健康手帳アプリ「mila-e おやこ手帳」

mila-e おやこ手帳は、母子健康手帳機能と子育て支援機能を備えたアプリです。自治体からのお知らせ配信・プッシュ通知、予防接種スケジューラー（特許取得）、健診記録等、豊富な機能で子育て家庭をサポートします。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-oyakotecho/

■ デジタルクーポン「mila-e クーポン」

mila-e クーポンは、デジタルクーポンサービスです。産後ケアなどの デジタルクーポン・回数券を発行し、 利用状況をリアルタイムで確認できます。

サービスページ：https://mi-labo.co.jp/services/mila-e-coupon/

株式会社 ミラボ 会社概要

・会社名：株式会社ミラボ

・所在地：東京都千代田区神田駿河台4-1-2 ステラお茶の水ビル8階

・代表者：代表取締役 谷川一也

・設 立：2013年12月

・企業HP：https://mi-labo.co.jp



ミラボの社名は「ミライ × labo（ラボ）」に由来します。「いまここにない未来を創造」し「社会に貢献する」ことを基本理念に、主に電子申請サービスや母子保健・福祉・医療・教育に関するDXサービスを展開しており、全国約300自治体のDX支援を行っております。

また、2022年12月 株式会社 Gakkenと共同で ジョイントベンチャー「hug Labo株式会社」を設立し、子育てクラウドサービス「hugmo」を運営。2023年2月「一般社団法人こどもDX推進協会」の設立に関わり、当社代表が理事を務めております。