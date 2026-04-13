KDDIアイレット、Akamai Cloud の GPU 調達・AI 推論基盤構築支援サービスを提供開始

KDDIアイレット株式会社

クラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターである KDDIアイレット株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：高木 秀悟、以下 KDDIアイレット）は、分散型クラウドインフラ「Akamai Cloud」を基盤とした GPU 調達・AI 推論基盤構築支援サービスの提供を2026年4月13日より開始します。



本サービスは、KDDIアイレットが持つ2,500社超のクラウド支援実績と Akamai 公認パートナーとしての技術力を組み合わせ、生成 AI・大規模言語モデル（LLM）の本番運用に必要な GPU インフラを低コストで利用できる環境を導入設計から24時間365日の運用監視までワンストップで提供します。

サービスページ：「Akamai Cloud」を基盤とした GPU 調達・AI 推論基盤構築支援サービス(https://cloudpack.jp/service/cloud-service/akamai-gpu.html?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=260413pr)

■サービス提供背景

現在、多くの企業が生成 AI の本番稼働を模索していますが、実用化へのハードルとしてコストやインフラ面の課題が指摘されています。特に、GPU クラウドの高額なコストと予算管理の難しさは、事業継続における大きなリスクです。また、特定ベンダーへの依存（ベンダーロックイン）がコスト交渉を妨げる要因となっている他、AI の応答遅延によるサービス品質の低下や、国内リージョンにおける GPU リソースの選択肢の少なさも大きな壁となっています。

こうした現状を受け、2025年11月に Akamai とパートナー契約を締結した KDDIアイレットは、GPU クラウドの調達から設計・構築、運用保守までをワンストップで支援する本サービスの提供を開始いたします。

本サービスは、Akamai Cloud が持つ「世界26拠点のグローバル展開」「低コストな均一価格設計」「ベンダーロックインのない自由な構築・拡張性」という強みに、当社の豊富なクラウド支援ノウハウを融合させたものです。これにより、企業の生成 AI 導入における課題を一挙に解決し、ビジネスの実装を強力に推進します。

■サービス概要と特長

Akamai Cloud の GPU 調達・AI 推論基盤構築支援サービスは、Akamai の世界最大級の分散型クラウドインフラ「Akamai Cloud」を基盤に、KDDIアイレットが提供するクラウド活用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」を通じて、導入から運用までをワンストップで支援するサービスです。

■ 料金プラン（主要プラン抜粋）

サービスの主な特長- 低コスト設計 - 月額 ＄350～から本番 GPU を利用可能NVIDIA RTX 4000 Ada を搭載した「RTX 4000 Ada x1 Small」プランは1時間あたり＄0.52（約80円）から利用可能。全リージョン均一価格のため東京・大阪リージョンでも追加料金が発生せず、予算計画が立てやすい設計です。時間単位での柔軟な利用にも対応しています。- 高速 AI 推論 - 100人同時アクセス時でも応答速度 0.24 秒を実現Akamai Cloud は世界26拠点に展開し、ユーザーに最も近いロケーションで AI 推論を実行。100人同時アクセス時でも AI 応答速度0.24秒を実現し、ユーザーの待ち時間を最小化します。- 国内2リージョン対応 - データを国内に置いたまま GPU を活用東京・大阪の国内2リージョンに加え、グローバル20ロケーションに対応。データを国内に置いたまま GPU を活用でき、情報漏えいリスクや国内コンプライアンスへの対応が必要な企業にも最適です。- ベンダーロックインなし - オープン環境で自由に構築・拡張オープンな環境で自由に構築・拡張が可能。既存クラウド環境との併用・移行も cloudpack を通じてサポートし、特定ベンダーへの依存リスクを排除します。- cloudpack による一貫サポート - 要件定義から24時間 365日運用監視までAkamai 公認パートナーである KDDIアイレットが、要件定義・構成設計、既存クラウドからの移行、24時間365日の運用監視、コスト削減シミュレーション（無料）まで一貫して支援します。

全リージョン均一価格。東京・大阪リージョンでも追加料金はありません。時間単位でのご利用も可能です。

RTX PRO 6000 Blackwell

※価格は個別見積もりとなります。詳細はお問い合わせください。

NVIDIA RTX 4000 Ada[表: https://prtimes.jp/data/corp/9999/table/451_1_2ea9b95f26e5a8afa2697615c98dfa5d.jpg?v=202604131151 ]

※ 上記は参考価格（USD）です。円建てでのお見積もりはお問い合わせください。

※ 1時間単位での利用も可能です。必要な方はお問い合わせください。

※ その他のプランについては別途お問い合わせください。

▪️KDDIアイレット株式会社について

KDDIアイレットは、2,500 社を超えるクラウド・マルチクラウド導入実績と最先端 AI 技術を統合し、AI の社会実装を加速する AI インテグレーターです。2010年より、クラウド導入・運用の総合支援サービス「cloudpack（クラウドパック）」の提供を開始し、2013 年に日本初の「APN プレミアコンサルティングパートナー（現 AWS プレミアティアサービスパートナー）」の1社として認定されました。以来、現在まで認定を継続しています。2025年1月には高い技術力が評価され「AWS AI サービスコンピテンシー」認定を取得した他、エンジニア一人ひとりの研鑽により、2026年1月時点で AWS 認定資格の保有数は 5,000 を突破しています。また、Google Cloud のプレミア パートナー（Sell および Service エンゲージメント モデル）として、2025年4月には「2025 Google Cloud Partner Award of the Year」において「Artificial Intelligence -- Japan」および「Talent Development -- Japan」の2部門を同時受賞しました。

2025年10月には AI マネジメントシステムの国際規格「ISO/IEC 42001（AIMS）」の認証を取得し、責任ある AI 利用とガバナンス体制を国際基準に基づき確立した他、創業22周年を迎えた2025年10月15日より AI 総合ソリューション群「gaipack（ジーエーアイパック）」の提供を開始し、お客様の業務プロセスを AI とクラウドで根本から刷新しています。

【KDDIアイレット株式会社 会社概要】

会社名：KDDIアイレット株式会社 https://www.iret.co.jp/

設立 ：2003年10月

所在地：東京都港区虎ノ門1-17-1 虎ノ門ヒルズビジネスタワー29F

代表者：代表取締役社長 高木 秀悟

資本金：7,000万円

主要株主：KDDI株式会社

事業内容：

・AI インテグレーションにより、AI の社会実装の加速を支援

・クラウドを活用したシステム、スマホアプリの開発・運用、UI/UX デザイン制作

・「cloudpack」によるクラウド設計・構築、運用保守、セキュリティ支援

・「gaipack」による生成 AI 導入・活用支援および AI 駆動開発の推進

・KDDI グループと連携したクラウド開発支援

※ cloudpack の名称は、KDDIアイレット株式会社の登録商標です。

※ その他、記載されている会社名およびサービス名は、一般に各社の商標です。