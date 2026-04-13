AIチャットボット『DSチャットボット』、ユーザーのニーズを可視化する履歴分析機能を提供開始

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、代表取締役社長：下山大祐、以下「当社」）は、AIチャットボット『DSチャットボット』において、質問履歴をAIが自動で分析し、ユーザーの関心やニーズを把握できる履歴分析機能をリリースしたことをお知らせいたします。

■機能追加の背景

WebサイトにAIチャットボットを導入する企業が増加する一方で、実際にどのような質問が寄せられているのか、問い合わせ傾向を把握できていないケースも見られます。このような状況では、ユーザーの質問に十分対応できていない場合があります。

こうした背景を踏まえ、当社ではチャットボットの対応履歴を分析し、質問内容や傾向を可視化できる履歴分析機能を開発しました。これによって、AIチャットボットの対応履歴をもとに、ホームページの改善やWebマーケティング強化を手軽に実施できるようになります。

■履歴分析機能とは

履歴分析機能は、チャットボットがやり取りした対応履歴をAIが自動で分析し、ユーザーの関心や疑問点を明確にする機能です。

質問内容をカテゴリ別に整理し、その割合をグラフで表示します。あわせて、代表的な質問内容を確認できるため、ユーザーが求める情報の傾向を直感的に理解できます。

■機能の特徴

■活用イメージ

■DSチャットボットとは

- 質問内容をカテゴリ別に可視化質問内容をカテゴリ別に整理し、割合をグラフで表示します。データに基づいた対応履歴の分析ができます。- ニーズと代表的な質問をカテゴリ別に表示カテゴリ別に整理されたニーズと、それぞれの代表的な質問を確認できます。- Webサイト全体の更新を支援分析結果をもとに、Webサイト上で不足している可能性のある情報や、ユーザーの疑問解消につながるコンテンツを提案します。チャット対応の改善に加え、Webサイト全体の情報整理にも活用できます。- チャットボットの応答改善カテゴリ別に質問数をグラフで確認できるため、問い合わせが集中しているテーマがわかります。見直すべき回答を判断しやすくなり、チャットボットの応答精度向上につながります。- Webコンテンツの見直し分析結果として表示される代表的な質問を確認することで、ユーザーが知りたい情報を把握できます。よくあるQ&Aとしてあらかじめ設定すれば、確実に回答ができます。- サイト運用の改善履歴分析結果をもとに、コンテンツ追加の提案をするため、ユーザーの行動データを根拠にしたサイト改善を継続的に進められます。

『DSチャットボット』は、月額5,500円（税込）から手軽に利用できるAIチャットボットです。 専門知識や面倒なシナリオ作成は一切不要。自社ホームページのURLや資料（PDF）を読み込ませるだけで、生成AIが情報を自動学習し、即座に優秀なアシスタントとして稼働します。

AIが訪問者からの質問に自動回答して履歴を蓄積することで、これまで潜在化していた疑問やニーズを把握できるようになり、ホームページやマーケティングの改善に役立ちます。

さらに、顧客の「今知りたい」というニーズに応え、疑問を即座に解消することで、顧客満足度の向上にも貢献します。「コスト」や「手間」をかけずにホームページの接客力を強化し、売上アップや業務効率化を目指す企業に最適なソリューションです。

・DSチャットボット 製品サイト

https://dschatbot.ai/(https://dschatbot.ai/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_top&utm_content=article_textlink)

■DSチャットボット｜無料体験版・資料ダウンロード

DSチャットボットの無料体験版や資料ダウンロードを以下からご利用いただけます。

・DSチャットボット無料体験版

https://dschatbot.ai/trial/(https://dschatbot.ai/trial/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_chatbot_trial&utm_content=article_textlink)

・DSチャットボット資料ダウンロード

https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/dschatbot/(https://ds-b.jp/dsmagazine/document-download/dschatbot/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=ds_magazine_document&utm_content=article_textlink)

■株式会社ディーエスブランド｜会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができる国産CMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しています。同シリーズは日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト】

・DSチャットボット（AIチャットボット）

https://dschatbot.ai/

【メディアサイト】

・DSマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/