【アイスは別腹】イオンタウン楽々園店4月18日(土)NEW OPEN～広島県に初進出～

株式会社UNIアイスは別腹イオンタウン楽々園店で実施予定のオープン企画

「アイスは別腹」を展開する株式会社アイスは別腹（本社：兵庫県姫路市、代表取締役：岡本 直也）は、2026年4月18日に広島県に「アイスは別腹イオンタウン楽々園店」をオープンします。

新店舗は、10時～21時の営業を予定しており、イートイン席も10席設けているため、店内での飲食も可能です。

詳細は店舗Instagramをご覧ください。

店舗Instagramはこちら :https://www.instagram.com/icebetsubararakurakuen?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==

■オープンの背景・目的

株式会社アイスは別腹は、「プチ贅沢でお客様を笑顔に。映えて美味しいソフトクリーム屋。」というコンセプトに基づき、食後でも思わず食べたくなるような特別感のあるスイーツを皆様にお届けします。

見た目の楽しさと味の美味しさの両方にこだわったソフトクリームを提供いたします。

■店舗の特徴・サービス内容

「アイスは別腹」のおすすめ商品5選。 ※画像はイメージです。

アイスは別腹イオンタウン楽々園店では岐阜県・関牛乳の生乳を使用した「リッチなミルク感」が特徴のソフトクリームを販売いたします。

口に含んだ瞬間によりミルク本来のコク深さを感じられる、アイスは別腹オリジナルソフトをこの機会にお楽しみください。

・1度で2度美味しい！「ツインオーダー」

アイスは別腹イオンタウン楽々園店では、「あれもこれも食べたい」というお客様の願いを叶えるため、お好きなアイスを2個組み合わせて注文可能な「ツインオーダー」システムを導入します。

2人でシェアするのも良し、1人で2つの味を楽しむ欲張りスタイルも良しのお得な商品です。

また、パチパチ弾けるチョコレートとメロンソースのコントラストが楽しい「ポップメロン」（580円）や、白桃の甘さと果肉感が楽しめる「ラブピーチ」（680円）など子どもから大人まで楽しめる幅広い商品を販売いたします。

■ 注目の商品ラインナップ（一部抜粋）

ストロベリー(700円)：甘酸っぱい苺果肉ソースとミルクの王道バランスが楽しめる一品。

濃厚生チョコ(730円)：複数のチョコをたっぷり使用したチョコ好きにはたまらない一品。

ポップメロン（580円）： 爽やかなメロンとパチパチ弾けるチョコがクセになる一品。

宇治抹茶(650円)： 香り高い宇治抹茶を使用した和を楽しめる一品。

「ストロベリー」と「濃厚生チョコ」 ※画像はイメージです。「ポップメロン」と「宇治抹茶」※画像はイメージです。

さらに、アイスは別腹イオンタウン楽々園店では季節のテーマに合わせた期間限定商品の販売だけでなく、りんご飴やアサイーボウルのポップアップ販売など幅広い商品の取り扱いを予定しており、地域のお客様に愛されるお店を目指して参ります。

■オープン記念キャンペーン

アサイーボウルのポップアップ「Acai&Co.」の販売予定商品 ※画像はイメージです。りんご飴のポップアップ「びっくりんご」の販売予定商品 ※画像はイメージです。

オープンを記念して、アイスは別腹イオンタウン楽々園店のInstagramをフォローしていただいたお客様に向けた「お好きな商品1点250円引き」キャンペーンを4月18日,19日の2日間、各日先着100名様限定で実施させていただきます。

この機会に、ぜひ「アイスは別腹イオンタウン楽々園店」をご利用いただき、イチ推し商品を探してみてください。

また、上記のオープン企画が終わった後も「Instagramフォローでお好きな商品を50円引き」させていただきますので、皆様のご来店を心よりお待ちしております。

■新店情報「アイスは別腹イオンタウン楽々園店」

・住所：広島県広島市佐伯区楽々園4丁目店14-25 イオンタウン楽々園1階

・電話番号：070-2321-5924

・営業時間：10時～21時

・定休日：なし

・楽々園駅から徒歩3分

【会社概要・問い合わせ先】

・運営会社：株式会社アイスは別腹

・代表取締役社長：岡本 直也

・事業内容：アイスは別腹FC本部

・電話番号：079-280-8005

・問い合わせ先：info@ice-betsubara.com

ホームページ :https://ice-betsubara.com/