ロレアル、「世界で最も倫理的な企業(R)」に17回目の選出

日本ロレアル株式会社

世界最大の化粧品会社であるロレアルグループは、企業倫理とコンプライアンスの基準を策定・測定するグローバルリーダーであるエシスフィア（Ethisphere）より、「2026年度 世界で最も倫理的な企業（2026 World’s Most Ethical Companies(R)）」の一社に選出されました。 今回の選出は、ロレアルにとって通算17回目となります。これは、グローバル規模で倫理、コンプライアンス、およびガバナンスを追求し続けるロレアルの、長年にわたる真摯な姿勢を改めて証明するものです。

今年度の認定は、強固な誠実さと倫理的な実践において、際立った成果を上げている組織の一つとしてロレアルが評価されたことを示しています。2026年度は、世界17カ国、40の業界から138社が選出されました。ロレアルの今年度のスコアは、評価対象となったすべての項目において、他の選出企業の平均値を上回る極めて高い評価を得ました。

17回目という節目を迎えられたことは、「真の倫理的リーダーシップは、長期的なビジネスの成功と不可分である」というロレアルの長年の信念を裏付けるものです。倫理原則を日々の業務や企業文化に深く浸透させることで、ロレアルは世界中のステークホルダーや従業員、そして消費者との間に、揺るぎない信頼関係を築き続けています。ロレアルはこのコミットメントを一貫して継続しており、エシスフィアからは2021年から2026年まで6年連続で選出されています。

厳格な評価プロセス

今回の選出にあたり、ロレアルはエシスフィア独自の評価指標「倫理指数（Ethics Quotient(R)）」に基づく厳格な審査を受けました。 ロレアルは、以下の主要分野における取り組みを裏付ける、260以上の具体的な根拠資料（プルーフポイント）を提示しました。

- 倫理と誠実さの文化- 環境・社会・ガバナンス（ESG）の実践- 倫理およびコンプライアンス・プログラム- 多様性、公平性＆包摂性- 強固で倫理的なバリューチェーンを支える取り組み

提出された広範なデータは、専門家パネルによって数千時間をかけて精査・評価されました。このプロセスは、あらゆる業界において最高水準の倫理とコンプライアンスを実践する企業を特定するための、グローバルな枠組みとして機能しています。

2026年度の選出企業について 今年度の選出企業の全リストについては、「世界で最も倫理的な企業」のウェブサイトをご覧ください。 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees(https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees)

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▪️ロレアルについて

ロレアルは117年にわたり美容・化粧品業界のリーダーとして、世界の消費者の美への希求とニーズに応えることに専念してきました。当社のパーパス「世界をつき動かす美の創造」は、社会に対しても、環境に対しても、サステナブル、インクルーシブ、倫理的かつ寛大な形で美を通じて貢献してゆくという私たちの美への姿勢を包括的に表現するものです。40の国際ブランドを初めとする多様で幅広いブランドポートフォリオと、持続的発展と環境を守るための取り組みである「ロレアル・フォー・ザ・フューチャー」プログラムを通じ、美の無限の多様性を賛美し、世界のすべての人々に最高水準の品質、有効性、安全性、誠実さ、責任をお届けします。当社は、9万人を超える従業員を擁し、地理的にもバランスの取れた拠点展開と、すべての流通網（eコマース、マスマーケット、百貨店、薬局、美容室、ブランドおよび旅行小売）における販路を有しています。2025年のグループ売上高は440億5千万ユーロにのぼります。世界13ヵ国に21の研究開発と研究開発拠点を置き、4,000人以上の科学者と8,000人を超えるデジタル人財を擁するロレアルは、美の未来を創造し、ビューティーテクノロジーを推進してゆくことを重要視しています。 2025年、ロレアル グループは、フォーチュン誌が発表したヨーロッパの300社を対象とした革新的な企業ランキングで、ヨーロッパ21カ国、16の業界の中から「最も革新的な企業」に選ばれました。詳細については、https://www.loreal.com/en/mediaroom をご参照ください。

▪️エシスフィアについて

エシスフィアは、企業の特性、市場の信頼、ビジネスの成功を促進する倫理的なビジネス慣行の基準を定義し、それを推進するグローバルリーダーです。エシスフィアは、データ駆動型の洞察を用いてコアとなる倫理基準を測定・定義することに深い専門性を持ち、企業の体質向上・改善を支援します。エシスフィアは、World's Most Ethical Companies(R)（世界で最も倫理的な企業）認定プログラムを通じて優れた業績を称え、Business Ethics Leadership Alliance（BELA）で各界の専門家によるコミュニティを提供し、Ethisphere Magazineで倫理のトレンドとベストプラクティスを紹介しています。Culture Quotientデータセットは、世界中の300万人以上の従業員の回答を集めたもので、Ethics Quotientデータセットは、世界で最も倫理的な企業の倫理、コンプライアンス、社会、ガバナンスの実践に焦点を当てた240以上のデータポイントを含んでいます。詳細はこちらをご覧ください。

https://ethisphere.com