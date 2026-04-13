乃木坂46 中西アルノEX大衆 表紙＆巻頭グラビアに登場！　息を呑むようなギャップある魅力――。

株式会社双葉社撮影/加藤アラタ・双葉社

４月８日に、41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」を発売し、来月５月19～21日には『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を控える乃木坂46。同グループの中西アルノさんが、４月15日（水）発売の月刊アイドル誌『EX大衆』5-6月合併号（双葉社）の表紙＆巻頭に登場いたします。

今回のテーマは「振れ幅」。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱、パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれる中西さん。その両方の個性が際立つカットを収録した。部屋の中でリラックスした愛らしく柔らかな笑顔や、人込みや雑踏の中でも際立つ凛とした存在感、さらには自然光溢れる白い空間の中の神秘的なシーンなどを、あえてランダムに並べることでそのギャップや振れ幅にハッと息を呑むような構成となりました。

ロングインタビューでは、「歌うこと」のルーツや自身のターニングポイントなどパーソナルなことから、好きなMVである『気づいたら片想い』や『Actually...』、撮ってもらいたい監督などのMVトーク、さらには「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」とキャプテン梅澤美波の卒業コンサートへの想いなど、たっぷり語ってくれています。

ポストカードAポストカードB

中面グラビアでは、６期生の愛宕心響さんが登場。愛くるしい表情の数々を収めた。また、岩本蓮加さん×岡本姫奈さん、鈴木佑捺さん×瀬戸口心月さんの対談、梅澤美波さんインタビュー、大越ひなのさん連載ほか、新解釈『日常』が衝撃的だった41stSGアンダーライブ特集など、乃木坂46たっぷりの特集号となっております。

乃木坂46・愛宕心響ポストカード

撮影/加藤アラタ・双葉社『EX大衆』5・6月合併号

定価：1,100円（税込）

判型：A4判、112ページ

ネット書店、全国書店にて予約受付中

中西アルノ（なかにし あるの）

2003年3月17日生まれ、千葉県出身。５期生。2022年に加入し、圧倒的な歌唱力、パフォーマンス力を持つ一方、「ぽんこつ」と形容される愛嬌ある一面も。映画や音楽、小説などを愛する。41stシングル『最後に階段