株式会社アサンテ東北・福島支店は山形県と「地域の見守り活動に関する協定」を締結しました

株式会社アサンテ

シロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する株式会社アサンテ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：宮内 征）の東北・福島支店（以下、アサンテ）は、2026年3月1９日、山形県が推進する「地域の見守り活動に関する協定」を締結いたしました。

(写真左から) 山形県知事 吉村 美栄子様、アサンテ東北・福島支店長 鴫原 毅協定締結式の様子

協定締結の趣旨

アサンテは、山形県内においてシロアリ防除施工や湿気対策など、住まいに関わる幅広いサービスを提供してまいりました。このたび、高齢者や障がい者などの要援護者や子どもの安全を見守り、適切な支援に繋げ、誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる地域社会づくりを目的として、山形県が推進する「地域の見守り活動に関する協定」を締結することとなりました。

協定に基づく協力事項について

今回の協定締結を通じて、日頃の業務で地域を訪問する個別強みを生かし、住民の皆さまの異変の早期発見や安心に繋がる見守り活動に積極的に取り組んでまいります。ついては、下記３つを協力事項として定めています。

１. 日常業務の範囲内における地域の見守り活動を行ないます。

２. 日常業務の範囲内において、住民の日常生活に異変を感じた場合に市町村へ連絡をします。

緊急を要する場合は警察署や消防署に通報します。

３. 市町村が行なう孤立防止の取り組みへ協力します。

株式会社アサンテ 東北・福島支店について

〒963-8023 福島県郡山市緑町16-6 ENDOビル2F

TEL 024-925-3419

https://www.asante.co.jp/area/fukushima/tohokufukushima-s.office/

住まいと暮らしを守る！アサンテのシロアリ防除プロフェッショナル「シロアリバスターズ」

シロアリバスターズは、50年以上の歴史と実績を持つアサンテが誇るシロアリ防除のプロフェッショナル集団です。シロアリの生態や木造家屋の構造を知り尽くした高度な専門知識と、訓練を重ねた確かな技術力で、徹底した調査から施工、充実のアフターサービスまで、業界最高品質のサービスで大切なマイホームをお守りします。お客様に寄り添い、透明性の高い最適な対策をご提案することを第一に、大切な住まいをシロアリ被害からお守りします。無料の床下診断も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

株式会社アサンテについて

アサンテは1970年に三洋消毒社として東京都府中市にて創業し、以降半世紀以上にわたってシロアリ対策をはじめとした総合ハウスメンテナンスサービスを提供する事業会社です。「人と技術を育て、人と家と森を守る」を経営理念として掲げ、お客様の安全と安心、ならびに木造家屋の長寿命化を実現し、ひいては環境保全や我が国の「木の文化」を未来に繋げることを目指しています。

株式会社アサンテの公式サイト・公式SNS

公式サイト https://www.asante.co.jp/

X「シロアリ探知犬ノア@アサンテ【公式】」 https://x.com/noah_asante

公式YouTubeチャンネル「シロアリバスターズ by アサンテ」 https://www.youtube.com/@noah_asante.termite

インスタグラム「アサンテ | 安心・安全な住まいづくり」 https://www.instagram.com/noah_asante.termite/