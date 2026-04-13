【ホテルパールシティ神戸】メインは肉料理・魚料理からセレクト ”ハーフバイキング付 GWスタッフセレクションディナー”

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社

ホテルマネージメントインターナショナル株式会社（略称：HMIホテルグループ、本社：東京都中央区日本橋）が運営するホテルパールシティ神戸（兵庫県神戸市）は 5月のゴールデンウィーク期間の3日間限定にて、ハーフバイキング付ゴールデンウィークスタッフセレクトディナーを開催いたします。

ミニコースディナーのメインは、ホテルパールシティ神戸で人気のメニュー「国産牛ロースのミラノ風カツレツ」または「魚介のアクアパッツァ」から、お好みでお選びいただけます。さらに、２０品目のサラダバーをはじめ、冷製・温製料理各種とデザート類、10種類のソフトドリンクバーが楽しめるハーフバイキングもご用意し、皆様のご予約をお待ちいたしております。

2026

ゴールデンウィークスタッフセレクトディナー

◎90分制

開催期間

2026年5月2日（土）～ 4日（月）

17：00 ～ 21：00（最終入店20：00）

ラストオーダー 20：00/フードアウト20：30



会場：１Fレストラン「プラシャンティ」



料金 :

大人 お一人様（中学生以上）5,500円（税込）

小学生:2,500円（税込）

小学生未満のお子様（未就学児）

ハーフバイキングのみのご利用は無料

※税金・サービス料

※写真はイメージです。

ミニコースディナーのメインディッシュは・・・

～ 肉料理・魚料理 ・キッズプレート（小学生以下）の３つのコースメニューからセレクト ～

※メニュー内容は､食材等の入荷状況により予告無く変更する場合がございます。

★肉料理

国産牛ロースのミラノ風カツレツ仕立

温野菜添え 2色ソース

（ デミグラス ＆ チーズ ）

神戸牛と淡路玉葱のトマトパスタ

（シェアスタイル）

※目の前でプロックチーズを削りトッピング

オニオングラタンスープ

バケット・ロールパン

国産牛ロースのミラノ風カツレツ魚介のアクアパッツァ

★魚料理

魚介のアクアパッツァ

フィルム包み

（ 鯛・ムール貝・浅利など ）

神戸牛と淡路玉葱のトマトパスタ

（シェアスタイル）

※目の前でプロックチーズを削りトッピング

オニオングラタンスープ

バケット・ロールパン

★お子様料理（小学生以下）

ホテル自家製ミニハンバーグ、ミニグラタン、鶏唐揚げ、ミニオムレツ、海老カツ

ナチュラルカットポテト

そのほかのお料理は・・・

～ お好きなものをお好きなだけ ～ ハーフバイキングメニュー

ライブコーナー

※目の前で調理し提供いたします。

●筍とハモンセラーノのチーズリゾット

筍とハモンセラーノのチーズリゾット

●オードブル

鶏モモ肉 棒棒鶏 / 合鴨スモーク / パストラミハム / 軽いスモークモッツアレラ

小海老のマリネ ※サラダ用のトッピングとしてもご利用ください。

●サラダバー

新鮮野菜 & サラダ総菜 計20品目 ※数種類のドレッシングをご用意。

●温製料理

焼きたて自家製ラウンドピッツァ2種 / ホテル特製カレー / 国産米

●デザート

プリン、ミニケーキ など計5種類 / フルーツ / 和菓子

●ドリンク ※ドリンクバーをご用意しております。

コーヒー / 紅茶 / ルイボスティー / サンペレグリノ（炭酸水）

煎茶 / ウーロン茶 / 抹茶（点前茶）

飲む果実酢 / ジュース（オレンジ・リンゴ）

※アルコールメニューは別料金となります。例）生ビール中ジッキ 1,000円（税込）

ゴールデンウィークスタッフセレクトディナーについて

詳しくはこちら :https://hmihotelgroup.com/pearlcity-kobe/restaurant/dinner.php?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pearlcity_kobe_gw_staff_selection_dinner&utm_id=20260413#eventBox

お電話でのご予約・お問合せは・・・

レストラン＆カフェ プラシャンティ TEL 078-303-0100（代表）

デイナーを楽しんだ後はそのままホテルステイ！

ホテルパールシティ神戸 宿泊プラン

こちらのご夕食が含まれた宿泊プランもご用意しております。

ご宿泊プラン 客室の一例：ツインルームご予約はこちら :https://go-hmihotelgroup.reservation.jp/ja/hotels/pearlcity-kobe/plans?checkin_date=20260502&checkout_date=20260503&adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&sort=1&dateUndecidedFlg=0&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_ca

ホテルパールシティ神戸

国際都市神戸のコンベンションの中心としてあらゆるビジネスをサポートする設備、機能に配慮しました。くつろぎの時間を演出する細やかなおもてなしで、仕事もプライベートも快適な滞在をお約束いたします。

所在地：〒650-0046

兵庫県神戸市中央区港島中町7-5-1

電話番号：078-303-0100

https://hmihotelgroup.com/pearlcity-kobe/