システムインテグレーション事業における顧客満足度調査の結果を公表。顧客満足度１００％の秘密とは？：株式会社オープントーン

株式会社オープントーン

株式会社オープントーン（本社：東京都千代田区）は、2026年3月に主力のシステム開発事業におけるユーザーのうちプロジェクト進行中である約30社に対してアンケート調査を実施、20社以上から回答を得ました。その結果と分析内容を公表いたします。

2026年3月に実施した2025年度における顧客満足度調査においては、3期連続の評価向上、および総合満足度100％（満足以上）を達成しました。

特にスピードとコミュニケーションに高い評価得ておりワンストップベンダー（コンサルティングから開発・運用までカバー）であることやプロジェクト単位ではなく顧客単位の選任チーム制の強みが発揮されているのが調査結果から読み取れる形となりました。

公表の背景と目的

DX化に取り組む事業会社にとってIT分野における高い専門性を持つITパートナーを持つことは重要な課題です。しかし、必ずしもITの専門家ではないユーザー企業にとっては「判別する基準」がありませんでした。結果、大手グループ企業のベンダーや著名SIerに盲目的に依頼せざるを得ませんでした。

こうした顧客満足度調査の取り組みを公表することでITベンダー、SIerに対する比較検討の位置指標として機能することを期待しています。また、簡単でかつ専門性の低いアンケート内容と取り組みを広く共有することでシステム開発会社、ITベンダー側にも同じような取り組みを促し「評価指標」として機能するようになることを期待いたします。

設問１設問１ 当社対応の総合満足度を評価してください。

満足（７７％）

やや満足（２３％）

１００％の総合満足度

特にスピードとコミュニケーションで高い評価を得ています。ワンストップベンダーとしてコンサルティングから開発・運用まですべて一社で担う体制は情報共有、ナレッジ蓄積を効率化しシームレスなサービスを提供します。

中小企業ならではの小回りの効きも強みです。

Q2. 技術力・専門知識についての満足度を教えてください

満足（７７％）

やや満足（２３％）

１００％の総合満足度

大手出版社より技術書の執筆も行う技術陣がテックリードをしています。またプロジェクト単位にではなく、クライアントごとにチームを結成するため顧客特有の業務知識もチーム内に蓄積されていきます。

Q3. コミュニケーションや説明の分かりやすさについて教えてください

満足（86％）

やや満足（14％）

１００％の総合満足度

ワンストップベンダーとして直接ユーザー様への提案を前提としているI Tコンサルティングサービス。クライアントの理解度や状況に寄り添いながら、最適なコンサルティングを提供しています。

Q4. 対応スピードやレスポンスについて教えてください

満足（96％）

やや満足（4％）

１００％の総合満足度

必ず複数名で対応すること。情報を顧客とクラウド上で迅速に共有することに努めています。そのことにより高いレスポンスを実現しています。

またワンストップサービスであるためコンサルティングから運用までワンチームで行うこともシームレスな対応に紐づいています。

Q5. 成果物やサービス品質（安定性・信頼性）について教えてください

満足（82％）

やや満足（14％）

やや不満（4%）

システム開発を行い運用支援を実施する中で必ずしもシステム障害や不具合を１００％防げている訳ではありません。

今後も改善に努めてまいります。

【2026年3月期 調査結果ハイライト】

※数値はすべて最高評価の「非常に満足」と回答した割合

対応スピード：95.5％

コミュニケーション：86.4％

技術力・専門知識：77.3％

総合満足度：100％ （※「満足以上」の合計）

多くのIT開発現場で課題となる「連絡の遅れ」や「仕様の認識齟齬」についても、当社では大幅に抑制されており、顧客のビジネス推進を支えるパートナーとして機能していることが示されました。

評価基準としてのアンケート

今回、ITの専門家や情報システム部門のいないクライアント様でも無理なく回答できる設問内容となっています。当社のように顧客が官庁や自治体、観光事業者などにも及ぶ場合には、必ずしもITの専門家がいるわけではないため、ITリテラシーがなくても回答できる設問となっています。

実際の送付内容は以下のとおりです。

- サービスの総合満足度を教えてください- 技術力・専門知識についての満足度を教えてください- コミュニケーションや説明の分かりやすさについて教えてください- 対応スピードやレスポンスについて教えてください- 成果物やサービス品質（安定性・信頼性）について教えてください- 当社の担当者・チームで良かった点や印象に残った対応があれば教えてください- 改善してほしい点や、今後当社に期待することがあれば教えてください

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社オープントーン 広報担当

お問合せ： https://www.opentone.co.jp/front/contact

E-mail： sales@opentone.co.jp

■ 運営会社情報

株式会社オープントーンは、「まだないものを、まだ届かないところへ」を合言葉に「Enterprise Solution」を提供するトータルプロバイダーです。

会社名：株式会社オープントーン

所在地：東京都千代田区神田須田町2-5-2 須田町佐志田ビル6F

代表者：代表取締役社長 佐藤 大輔

事業内容：勤怠管理システムや各種サービスの開発・提供、AI、ビッグデータ、IoT等、IT技術を用いた研究開発

U R L：https://www.opentone.co.jp/