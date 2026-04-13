スマートリング「b.ring」、100万件の生体データを学習した独自AIヘルスモデルを搭載 ── 大型アップデートを4月中旬に実施

株式会社APPOSTER JAPAN

・100万件の生体データを基盤とした独自AIヘルスモデルを開発・搭載

・新機能「Body Rhythm(ボディリズム)」でコンディションの傾向と最適な行動タイミングを提案

・独自補正ロジックを備えたGPSトラッキング機能を新たに搭載

・AIヘルスチャットボット、オンデバイスAIモードなどユーザー体験を大幅に強化

アポスタージャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:キム・ゴン)は、スマートヘルスケアブランド「b.ring(ブリング)」が、これまでに蓄積した100万件以上の生体データをもとに独自のAIヘルスモデルを開発し、これを反映した大型アプリケーションアップデートを2026年4月中旬に実施することを発表した。

今回のアップデートは、単なるデータ記録にとどまらず、ユーザーの「変化の流れ」を読み解くことに焦点を当てている。直近14日間の生体データと活動パターンを分析することで個人のコンディションの傾向を把握し、サーカディアンリズム(概日リズム)に合わせて集中・休息・運動の最適なタイミングを提案する“超パーソナライズド・ウェルネスソリューション”を実現した。

コア機能「Body Rhythm(ボディリズム)

今回のアップデートの中核となる「Body Rhythm」は、心拍数・心拍変動(HRV)・睡眠パターン・活動量などb.ringが収集したデータを統合的に分析し、ユーザーの状態を直感的に可視化。一人ひとりに合わせた行動ガイドを提供する。本機能は医学博士監修のもと設計されており、サーカディアンリズムに基づく分析の信頼性をさらに高めている。

GPSトラッキング搭載で“アクティブヘルスケアデバイス”へ進化

新たに搭載されたGPSトラッキング機能は、独自の補正アルゴリズムにより運動経路とペースを高精度に記録。ランニングやウォーキングなど多様なアクティビティデータを一元管理できる。これによりb.ringは、日常の健康管理にとどまらず「アクティブヘルスケアデバイス」へと領域を拡大する。

AIヘルスチャットボット&オンデバイスAIモードを新搭載

ユーザー体験を高める新機能として、健康に関する疑問をその場で解消できるAIヘルスチャットボットを新たに追加。さらに、インターネット接続なしでデータの記録・分析が可能なオンデバイスAIモードも導入し、利用シーンを問わず安心して使える設計とした。プライバシーを重視するユーザーにも配慮した、b.ringならではのアプローチである。

主要アップデート内容(まとめ)

日本市場での展開

[表: https://prtimes.jp/data/corp/125444/table/19_1_ff645ae3f42c849cdf5664aef1aff7f0.jpg?v=202604130151 ]

b.ringは約3gの超軽量設計とチタン素材による快適な装着感を特長とするスマートリングで、Amazon.co.jp 活動量計カテゴリーにおいてベストセラー1位を獲得。ヨドバシカメラ全国23店舗、ヤマダ電機、アルペングループのフラッグシップ店舗、コストコなど主要オフライン流通チャネルへの導入を進めており、日本国内でのプレゼンスを着実に拡大している。2026年2月には「侍ジャパン×b.ring」コラボレーションモデルも発売され、注目を集めた。

アポスター(韓国本社)は今年末までに1,000万件以上の健康データを確保し、AIベースのヘルスケアプラットフォームへの進化を加速させる方針だ。代表のキョン・ソンヒョン氏は次のようにコメントしている。「b.ringは単なるウェアラブルデバイスを超え、ユーザーの日常と生体データをつなぐAIヘルスパートナーへと進化しています。データに基づく超パーソナライズドサービスを通じて、ユーザーの生活の質を実質的に改善していきます。」

b.ring(ブリング)について

b.ringは、心拍数・血中酸素・ストレス・睡眠などを24時間計測するヘルスケア特化型スマートリング。約3gの超軽量設計とチタン素材を採用し、ストレスフリーな装着感と長時間バッテリーを両立。日本市場ではG1(\8,800～)、G2(\13,200～)、Pro(\24,200)の3シリーズを展開している。

公式サイト: https://bring-jp.com

会社概要

株式会社APPOSTER JAPAN

代表取締役：金建

事業内容：ウェアラブルデバイスの開発・販売、スマートリング「b.ring」、スマートウォッチカスタマイズプラットフォーム「TIMEFLIK」の運営

所在地：東京都千代田区霞ヶ関3-2-5 霞ヶ関ビル5階

b.ring ブランドサイト：https://bring.im/

公式サイト: https://bring-jp.com

お問い合わせ

株式会社APPOSTER JAPAN

担当者：WI JAECHEOL（取締役）

メール：sirjwi@apposter.com