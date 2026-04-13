PortX、″誰も全体像を説明できない″業務システムの構造を読み解くAI AgentをFormulaに搭載

株式会社PortX

株式会社PortX（以下「PortX」）は、AI開発・運用基盤「Formula」の新機能として、既存システムのソースコードや設計書からシステムの業務構造を読み解き、変革の起点となる仕様情報を自動生成する「現行解析AI Agent」（以下「解析AI」）の提供を開始いたします。

Foemula サービスサイト：https://www.portx.jp/

中核業務の変革を阻む「見えない壁」

大手製造業のサプライチェーン領域では、在庫管理、受注・生産・物流の調整、納期回答、需給計画といった中核業務が、企業の競争優位を左右しています。

しかし、これらの業務を支えるシステムの多くは、長年にわたる改修・拡張・担当者の交代を経て、各担当者が自分の受け持つ範囲しか把握できず、全体像を理解するには複数部門の担当者に確認して回らなければならない状態に陥っています。「なぜこの処理になっているのか」「どこを変えると何に影響するのか」を、一人で説明できる人はほとんどいません。

ソースコードや設計書のみを参照した新規設計では、手戻りや仕様の取りこぼしが発生しがちです。現行仕様の確認は、日々の業務に忙殺されているシステム部門や現行ベンダーに無理を言って時間を割いてもらうしかなく、それでも工数の制約から全体像の把握は困難なのが実情です。

PortXは、この「見えない壁」こそが、中核業務の変革を阻む大きな障壁の一つであると考えています。

現行解析AI Agentとは

解析AIは、既存システムのソースコード、設計書、業務ドキュメントをAIが読み解き、Formulaの仕様原本（Formula Recipe）として自動で構造化するAI Agentです。

Formula Recipeが生成されると、Formulaはそこから設計書、画面、コード、API定義、データベース定義といった成果物をAIエージェント群によって連動生成します。つまり、解析AIが既存システムを読み解いた時点で、現行業務を再現するモダンなアプリケーションの原型がすでに手元にある状態になります。

この原型をもとに「ここは今のまま残す」「ここを変えたい」という意思を入れるだけで、ToBeを実現するアプリケーションが動く状態で出来上がります。現行の理解、ToBeの設計、そして実装までが、Formula上で一気通貫につながる仕組みです。

主な特長

Formulaによる一気通貫の変革支援

- メインフレーム上のCOBOLソースコードにも対応多くの大手製造業では、中核業務を支えるシステムがメインフレーム上のCOBOLで構築されています。解析AIは、COBOLソースコードの解析実績を持ち、数十年にわたって改修が重ねられたシステムであっても、業務ロジックや処理構造を読み解くことができます。- 読み解いた結果が、そのまま動くアプリケーションになる解析AIの出力は、可視化レポートや分析ドキュメントではありません。Formulaの仕様原本（Formula Recipe）として構造化されるため、そこから設計書・画面・コード・API・データベース定義が自動で連動生成され、現行業務を再現するアプリケーションがその場で動き出します。ユーザーはこの動くアプリケーションを見ながら「何を残し、何を変えるか」を関係者間で議論し、意思を入れていきます。「現行の可視化」で終わるのではなく、動くものを起点にした変革の議論と実装が、一気通貫で進みます。- 関係者全員が「変革の地図」を共有できる従来、現行システムの全体像を把握するには、複数部門の担当者やベンダーに個別に確認を重ねる必要があり、変革の議論を始める前段階で多大な時間がかかっていました。解析AIが業務構造を可視化し、さらにそれが動くアプリケーションとして目の前に現れることで、状況が変わります。業務部門・IT部門・経営層の全員が、部門をまたいで個別に確認して回ることなく、同じ「地図」を見ながら議論できるようになります。「何を残し、何を変えるか」の意思入れと合意形成が、動くアプリケーションを前にしてスムーズに進められる状態を実現します。

先日発表したAI開発・運用基盤「Formula」は、業務シナリオを起点に、要件定義・設計・実装・運用までを一気通貫で支援する基盤です。

今回の解析AIの搭載により、既存システムを持つ大企業においても、Formulaによる変革支援の入口が広がります。新規の業務構想からでも、既存システムの読み解きからでも、Formulaの一気通貫デリバリーに接続できるようになりました。

お問い合わせ

サービスサイトでは、PortXの支援領域や進め方、Formulaの仕組みを紹介しています。

サービスサイトへアクセス :https://www.portx.jp/

代表取締役 石田寛成コメント

大企業の中核業務を支えるシステムには、何十年もの間、現場の知恵と工夫が積み重ねられてきました。日々の業務を止めずに回し続けるために、多くの方が改修を重ね、例外処理を加え、運用でカバーし続けてきた結果が、今のシステムです。それは決して「レガシー」の一言で片づけられるものではなく、企業の歴史そのものだと考えています。

一方で、その積み重ねの結果として、各担当者が自分の範囲しか把握できず、全体像を見通せる人がいなくなっているのも現実です。この状態が続く限り、業務を変えたいと考えても、関係者全員が現行業務の「地図」を持たないまま議論を始めることになります。

今回Formulaに搭載した解析AIは、メインフレーム上のCOBOLを含む既存システムに積み重ねられた業務の知恵を読み解き、Formula Recipeとして構造化します。そこから設計書やアプリケーションが自動で立ち上がるため、業務部門もIT部門も「今の業務がこうなっている」という実感を共有した上で、「ここを変えたい」という意思を入れるだけで、ToBeの姿が動く形で目の前に現れます。

PortXが目指しているのは、積み重ねてきたものを捨てることではありません。これまでの業務の知恵を正しく受け継ぎながら、業務部門もIT部門も同じ地図を見て「何を残し、何を変えるべきか」の意思入れをスムーズに行い、競争優位そのものを再設計できる状態を作ることです。

PortX会社概要

会社名 ：株式会社PortX

本社所在地 ：東京都新宿区新宿2-5-12 FORECAST新宿AVENUE6階

代表者 ：代表取締役 石田 寛成

設立 ：2019年12月

事業内容 ：AIネイティブな中核業務の変革支援とシステムインテグレーション

URL ：https://www.portx.jp/

PortXについて

株式会社PortXは、サプライチェーン領域において、業務変革とシステム構築を一体で進める、AIネイティブなシステムインテグレーションを提供しています。

在庫判断、受注・生産・物流などの業務に対し、業務シナリオを起点に、要件整理の段階からシステムとして具体化し、開発から運用までを一気通貫で進めます。

独自のAI基盤「Formula」により、業務シナリオをそのままシステムとして実装し、競争優位に直結する業務変革を実現します。

＜本件に関する報道関係各位からのお問い合わせ先＞

株式会社PortX 広報担当

TEL：03-6824-5389 e-mail：pr@portx.team