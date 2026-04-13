イオングループ、PeopleXの対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、イオン株式会社（本社：千葉県千葉市、取締役 代表執行役社長：吉田 昭夫）に、当社が提供する対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」を導入いただいたことをお知らせいたします。今後、同社グループの複数企業における採用選考で本サービスをご活用いただきます。

導入の背景・ねらい

イオングループは、世界14ヶ国、国内外約300の企業から成り、小売をはじめ、ディベロッパー、金融、サービスなど、多様な事業が有機的に結びつき、シナジーを創出しながら、グループとして高い相乗効果を発揮しています。

イオンではデジタル施策を成長戦略の一つとしており、ネットスーパー事業やセルフレジの拡大、グループ各社での生成AI導入やDX人材育成強化など、店舗、本社・本部ともに、DXを積極的に推進しています。これらの取組は、省人化のためではなく、従業員がそれぞれの能力を十分に発揮し生き生きと働くためのものと位置づけられ、結果として提供価値の向上につなげています。

こうした中、人事領域におけるAI活用施策として、この度「PeopleX AI面接」を導入いただくこととなりました。イオングループの採用基盤に位置づけ、以下の各社で利用を開始し、今後、他のグループ企業での利用拡大も検討することとしています。

- イオン株式会社- イオンリテール株式会社- イオン九州株式会社- まいばすけっと株式会社- イオンディライトコネクト株式会社

導入にあたっては、特に以下の点を評価いただいています。

- 数に制限のない自由な設問作成、意図を反映させた深掘り質問を実現する詳細設定により、多様な募集内容に柔軟に対応可能- 日程調整不要で、候補者は24時間365日いつでも面接を受けられる- AIアバターとの自然な対話や、標準化された面接進行による、高い候補者体験

今後グループ各社の業務内容や採用ニーズに応じた形で活用し、候補者とのより良い接点・コミュニケーションの拡大につなげていきます。

イオン株式会社 ご担当者様からのコメント

イオン株式会社 採用部部長 近藤 良策 様

イオングループは小売業を中心にディベロッパーや金融、サービスなど多くの事業を展開しております。グループ全体としての採用人数も多く、採用選考の適正化や効率化は今後も課題になると考えています。PeopleX社様の対話型AI面接サービスは、求人タイプごと・面接シーンごとに個別の質問設定が可能で、深掘り質問の質が高いことから、グループの複数社共通プラットフォームとして利用可能と判断しました。応募者様にとっても時間や場所を選ばずに受検できるメリットは大きく、選考遷移率向上につながると感じています。本サービスの導入により、応募者様の満足度を高め、グループ全体の採用力を高めていけることを期待しております。

イオン株式会社 会社概要

法人名：イオン株式会社

代表：取締役 代表執行役社長 吉田 昭夫

資本金：2,200億700万円

所在地：千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

事業概要：小売、ディベロッパー、金融、サービス、およびそれに関連する事業を営む会社の株式を保有することによる当該会社の事業活動の管理

WEBサイト：https://www.aeon.info/

「PeopleX AI面接」について

「PeopleX AI面接」は、「候補者に寄り添う、対話型AI面接官」が特長のAI面接サービスで、公平・客観的な面接機会の提供、公正な採用選考の実現に寄与します。応募者は24時間いつでもどこからでも面接を受けることができ、企業は、より多くの面接の実施と面接対応の工数削減を同時に実現することができます。また、新卒採用・中途採用、パート・アルバイト採用と、幅広い採用目的のほか、社内の面談等にも対応することが可能です。

「PeopleX AI面接」は、主な機能として以下のものを備えております。

候補者体験を重視した選考設計：

まるで人と話しているかのような自然な対話体験を実現しています。さらに、適切な会話の間やアイスブレイク機能により、面接を受ける方が緊張せず安心して話せるような設計としています。

生成AIによる深掘り質問：

生成AI技術を用いた対話型の面接サービスです。事前に設定した質問だけでなく、回答内容に応じて深掘り質問を行うことが可能なため、レベルの高い面接が実現できます。

募集職種ごとの質問設定：

企業は、面接時に必要な質問を、募集職種ごとに設定することができます。質問は、150種類の中から選択して設定できるほか、自由に内容を設計することも可能です。

面接結果・評価の表示：

面接が行われた後、企業は、録画データと文字起こしで、個々の面接内容を確認することができます。さらに、評価レポートにより、選考判断をする際の指標を得ることが可能です。

募集職種ごとの管理・応募状況の可視化：

企業は、募集職種ごとに応募URLを発行でき、応募の受付中／停止中を管理することができます。また、氏名／応募職種／アドレス／生年月日などの検索、表示により、応募状況を可視化することができます。

「PeopleX AI面接」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/download

また現在、「PeopleX AI面接」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

株式会社PeopleX 「PeopleX AI面接」事業本部 パートナープログラム事務局

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地： 東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp