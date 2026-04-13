合同会社Hoshikaru、AI見積もり自動化SaaS「EstiAuto」を正式リリース

合同会社Hoshikaru

リリース概要

合同会社Hoshikaru（本社：東京都渋谷区、代表社員：功刀友貴）は、AI見積もり自動化SaaS「EstiAuto（エスティオート）」 を2026年4月13日に正式リリースいたしました。

EstiAutoは、Webサイトにチャットウィジェットを埋め込むだけで、対話型AIが訪問者の要望をヒアリングし、金額内訳・合計金額・想定期間まで含む構造化された見積もりを自動で生成するクラウドサービスです。Freeプラン（無料）から利用開始でき、受託開発・Webデザイン・コンサルティング・リフォーム・翻訳など、見積もりが必要なあらゆるサービス業でご活用いただけます。

サービスURL：https://estiauto.com

開発の背景 ── 見積もりにまつわる"見えない機会損失"

見積もりは受注の入り口ですが、実はこの入り口で多くの機会が失われています。

課題1：そもそも「問い合わせ」のハードルが高い

Webサイトを訪れた見込み客の多くは、問い合わせフォームを送る前に離脱しています。「まだ具体的に決まっていない」「いきなり問い合わせるのは気が引ける」「とりあえず費用感だけ知りたい」──こうした"ちょっと聞きたいだけ"の潜在顧客に対して、従来の問い合わせフォームでは応えることができません。本来サービスに興味を持ってくれていた見込み客が、問い合わせに至る前に静かに去っているのが現実です。

課題2：問い合わせから見積もり提示まで、時間がかかりすぎる

問い合わせが来ても、そこからヒアリング日程の調整 → 初回ミーティング → 要件整理 → 見積もり作成 → 送付と、見積もりを届けるまでに何日もかかるのが一般的です。このリードタイムの長さが、見込み客の熱量低下や他社への流出を招きます。特にスピード感が求められる案件では、「先に見積もりをくれた会社に決めた」というケースも珍しくありません。

課題3：初回ミーティングで費用感が大きくズレてしまう

ヒアリングを経て見積もりを出してみたら、顧客が想定していた予算と金額が大きく乖離していた──この"費用感のミスマッチ"は、双方にとって大きな時間のロスです。事前に概算費用を伝えられていれば防げたはずのミスマッチが、従来のフローでは初回ミーティングまで発覚しません。また、相手の予算感や温度感がわからない状態では、顧客ごとに最適化した提案を準備することも困難です。

EstiAutoの特長 ── 5つの主要機能

特長1：対話型AIが自動でヒアリング＆見積もり生成

お客様がチャットで要望を入力するだけで、AIが自然な対話を通じて必要な情報を聞き出します。要件を正確に把握した上で、金額の内訳・合計金額・想定期間まで構造化された見積もりをその場で自動生成・提示。24時間365日、即座に対応するため、営業時間外の問い合わせも逃しません。

特長2：自然な文章で料金ルールを設定 ── 専門知識不要「ログイン機能あり → 60～80万円追加」のように、日本語でルールを書くだけ

複雑な設定画面やプログラミングは一切不要です。自然な日本語で料金ルールを記述するだけで、AIが自動的にルールを理解し、見積もりに反映します。

設定例：

- ログイン機能あり → 60～80万円追加- 管理画面あり → 80～120万円追加- 画面数 6～15画面 → 100～180万円- 外部API連携あり → 30～80万円追加- 急ぎは特急料金として20%増し

料金体系の変更もテキストを書き換えるだけ。直感的に料金設定を管理できます。

特長3：すべての見積もりを一元管理 ── 金額内訳から顧客情報までAIが自動生成した見積もりの詳細。金額内訳・想定期間・顧客情報をひと目で確認

AIが生成した見積もりは自動で保存・管理されます。見積もり詳細画面では以下の情報をひと目で確認可能です。

- 見積もり概要：どのような案件か、AIがヒアリング内容を要約- 金額内訳：機能ごとの金額レンジを明細表示- 合計金額（税込）：小計・消費税・合計を自動計算- 想定期間：プロジェクトの見込み工期- 顧客情報：メール・会社名・担当者名- チャット履歴：ヒアリングの全会話ログ

見積もり状況の一覧確認やチーム内での情報共有もスムーズに行えます。

特長4：scriptタグ1つでかんたん埋め込みウィジェットプレビューで実際の見た目を確認。埋め込みコードをコピー＆ペーストするだけで設置完了

導入はとにかく簡単。発行されるscriptタグをコピー＆ペーストするだけで、あなたのWebサイトにポップアップ型の見積もりチャットが表示されます。

- アイコン型 / テキスト型の表示形式を選択可能- 左寄せ / 右寄せの配置を選択可能- ウィジェットの**プレビュー機能**で、設置前に実際の見た目を確認- iframe埋め込みにも対応

技術的な知識がなくても、最短数分でWebサイトにAI見積もりチャットを導入できます。

料金プラン ── Freeプランで今すぐ開始

Freeプランで無料から始められ、ビジネスの成長に合わせてアップグレードが可能です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/175296/table/5_1_1e17dcd27530e6fbfc0d45ce3e3e1ac6.jpg?v=202604130151 ]

※ 表示価格はすべてAI API利用料を含んだ価格です。追加の従量課金はありません。

無料で始める(https://estiauto.com)

会社概要

会社名：合同会社Hoshikaru

事業内容：Webアプリ・モバイルアプリ開発、AI活用支援、PoC開発支援

URL：https://hoshikaru.com

本件に関するお問い合わせ先

合同会社Hoshikaru

お問い合わせページ： https://hoshikaru.com/contact