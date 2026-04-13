株式会社SketCheese、越境EC「SketCheese」会員50社・掲載100製品を突破。半導体不足下の需給ミスマッチ解消へ、入札機能も新たに提供開始。

株式会社Sketcheese

株式会社SketCheeseが運営する越境ECプラットフォーム「SketCheese」において、

サービス開始から約1ヶ月半で、会員登録企業数が50社を突破し、掲載製品数も100製品以上に拡大したことをお知らせいたします。

■入札機能のリリースについて

このたび新たに、入札形式による取引機能をリリースいたしました。

本機能の追加により、需給状況に応じた価格形成が可能となり、出品企業にとっては適正価格での売却機会の最大化、購入企業にとっては希少製品や大口ロットへのアクセス向上を実現します。

さらに、国や地域をまたぐ取引においても柔軟な価格調整が可能となることで、

アジア市場を中心としたグローバルでの取引機会拡大と流通効率の向上に寄与します。

■キャンペーンについて

サービス拡大を記念し、2026年4月末までの期間限定で、

売買手数料を2.5%に引き下げるキャンペーンを実施しております。

■市場背景

近年、半導体不足の影響により新品デバイスの価格高騰および供給不足が続いており、

企業における調達環境は大きく変化しています。

特にアジア市場においては需給の偏りが顕著となっており、中古デバイスを含めたグローバルでの流通活用や、柔軟な調達手段へのニーズが急速に高まっています。

■サービス成長の背景

SketCheeseは、国や地域をまたいだ取引を可能にする越境ECプラットフォームとして、

企業間における余剰在庫の有効活用と、必要とする企業への最適な供給を実現しています。

特に、香港・シンガポールを中心としたアジア市場の企業との取引が増加しており、需給のミスマッチが生じやすい市場環境において、グローバルでの迅速かつ効率的なマッチングが評価されています。 これにより、短期間での会員数および掲載製品数の拡大につながりました。

■今後の展望

今後もSketCheeseは、需給の最適化を実現するプラットフォームとして、 国境を越えた流通の活性化と、企業間取引の効率化に貢献してまいります。

■越境ECプラットフォーム「SketCheese」

https://www.sketcheese.jp/

■ 運営情報

運営会社：株式会社SketCheese

所在地：東京都江東区青海

運営責任者：恩 拓亮

会社概要：https://sketcheese.vercel.app/#company

公式サイト：https://www.sketcheese.jp/

お問い合わせ先：sales@sketcheese.jp