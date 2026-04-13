ThinkingData、社名を「ThinkingAI」に変更データ分析からAI活用支援へ事業を拡大

Thinkingdata Co., Ltd.

ThinkingDataは、2026年4月13日付で社名を「ThinkingAI」に変更いたしましたことをお知らせいたします。

社名変更の背景

当社は2015年の創業以来、データ分析基盤の提供を通じて、企業のデータドリブンな意思決定を支援してまいりました。10年間にわたり蓄積してきた知見とテクノロジーを基盤に、1500社以上のお客様の成長に貢献してきました。

近年、AI技術の急速な進化により、データ分析の領域は大きな転換期を迎えています。単なるデータの可視化や集計にとどまらず、AIが自律的に洞察を生み出し、意思決定を加速させる時代が到来しました。

このような環境変化を受け、当社はデータ分析基盤の提供にとどまらず、AI技術を活用した新たな価値提供へと事業領域を拡大いたします。今回の社名変更は、この戦略転換を明確に示すものです。

今後の事業展開

社名変更後も、既存のデータ分析サービスは継続して提供いたします。加えて、新製品「ThinkingAI Agentic Engine」を通じて、AIが自律的にデータ分析から施策実行までを担う環境の実現を目指し、企業の生産性向上に貢献してまいります。

煩雑な分析作業をAIに任せることで、お客様が本来の創造的な業務に集中できる環境を提供してまいります。

4月17日 業界向けイベント開催

2026年4月17日、シリコンバレーにて新製品「ThinkingAI Agentic Engine」のグローバル発表会を開催いたします。また、同日に東京都内でMeetupイベント「From Data to AI Meetup 2026」を実施し、新製品の紹介を行います。

無料で参加登録する :https://events.thinkingdata.jp/data_ai_2026?source_url=PRTimes_name

■ 開催概要

イベント名

Data→AI Meetup 2026 ～データからAIへ、本物のAIエージェントチームを築け～

日時

- 2026年4月17日（金）

- セッション 13:00～18:00

- アフターパーティ 18:00～

会場

ベルサール御成門タワー（東京都港区芝公園1-1-1 住友不動産御成門タワー3F・4F）

- 都営三田線「御成門駅」A3b出口直結（徒歩1分）

- 都営大江戸線・浅草線「大門駅」A6出口より徒歩6分

- JR線「浜松町駅」北口より徒歩10分

参加費

無料（事前登録制・先着250名まで）

対象

ゲーム・アプリ・エンターテインメント業関係者

主催

ThinkingAI

無料で参加登録する :https://events.thinkingdata.jp/data_ai_2026?source_url=PRTimes_name

■ 本件に関するお問い合わせ

ThinkingAI Meetup事務局

marketing@thinkingdata.jp