野球界初導入！VR脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」 Honda硬式野球部との2026年シーズンのサービス利用契約締結

株式会社ニューラルポート

株式会社ニューラルポート（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：島藤安奈）は、VR技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」について、Honda硬式野球部と2026年シーズンのサービス利用契約を締結したことをお知らせいたします。野球界へのZEN EYE Proの本格導入は今回が初となります。

【背景と課題】

スポーツ選手にとって、長期シーズンを通じたコンディション管理はパフォーマンス維持の最重要課題のひとつです。栄養管理・睡眠・アイシングなど身体的な疲労回復への科学的アプローチは広く普及している一方、打席での判断・守備の一歩目・投球のコントロールを左右する脳・神経系の疲労については、いまだ客観的な測定・管理手法が確立されていないのが現状です。気づかぬうちに蓄積する脳疲労は、パフォーマンス低下だけでなく、疲労を起因とするケガ・離脱リスクにも直結します。テクノロジーが急速に進化する現代において、脳疲労を可視化しデータとして管理する仕組みが、今まさに求められています。

【導入の背景と狙い】

当社はHonda硬式野球部の課題克服と、データ駆動型チーム運営への移行を支援するため、2026年シーズンよりZEN EYE Proを正式提供することを決定しました。練習/試合前後における選手の脳疲労度を継続的に把握・数値管理することで、練習負荷の最適化・パフォーマンスの最大化・ケガの未然防止を同時に実現することが狙いです。

【VR脳疲労測定システムZEN EYE Pro】

ZEN EYE Proは、視線計測型VRを活用し、わずか1分で脳疲労（中枢性疲労）と自律神経系疲労を同時に数値化できるシステム。視線の動きや瞳孔反応を計測することで、非侵襲かつ客観的に脳疲労レベルを評価する。

【チームコメント】

Honda硬式野球部 監督 多幡 雄一

ニューラルポート社の脳疲労測定システムの効果は、他の競技選手の活用において実績が出ています。

Honda硬式野球部においても、試合前後の選手たちの脳疲労度を継続的に把握することで、効率的・効果的な疲労回復とパフォーマンスの最大化につながることを期待しています。

【今後の展開】

株式会社ニューラルポートは、今回の野球界への初導入を皮切りに、国内外のプロスポーツチームへのZEN EYE Pro展開を加速してまいります。「ハイパフォーマーの味方」である当社は、脳科学に基づくコンディショニングの普及を通じ、アスリートだけでなく、ミリタリー、エグゼクティブ（ビジネスアスリート）、企業のメンタルヘルス領域への汎化を目指していきます。

会社概要

【株式会社ニューラルポートについて】

株式会社ニューラルポートは、「Update the Brain OS」をミッションに、アスリートを中心としたハイパフォーマーをターゲットに、VR脳疲労測定システムZEN EYE Pro、ZONE状態の科学的再現を実現するZONEトレーニングポットZONE-Zの研究開発を行っています。実験心理、脳科学、視線計測、ロボティクスなどの多分野の横断研究を軸に、グローバルチームを構成しています。



社 名 ：株式会社ニューラルポート

所在地 ：兵庫県芦屋市岩園町1-8 パルティ芦屋II 2F

代 表 ：代表取締役 島藤安奈

設 立 ：2020年9月

資本金 ：48,700,000円

Ｈ Ｐ ：https://neuralport.io

事業内容：視線計測技術を活用した脳疲労測定システム「ZEN EYE Pro」の研究開発、ZONEトレーニングポット「ZONE-Z」の研究開発



【本件に関する問い合わせ先】

株式会社ニューラルポート問い合わせ窓口：info@neuralport.jp