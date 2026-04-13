【DX人材不足】最短3か月で自走エンジニアへ育成！AI伴走型学習支援「CodeNest」、東京都支援事業に採択

株式会社Hatch IT

株式会社Hatch IT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：里見 健太）は、同社が提供するAI伴走型プログラミング学習サービス「CodeNest」が、公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する「中小企業ニューマーケット開拓支援事業（販路開拓実践支援事業）」の支援対象製品として採択されたことをお知らせします。

*学習アプリケーション「CodeNest」は、（公財）東京都中小企業振興公社 中小企業ニューマーケット開拓支援事業の支援対象製品です。

※但し、公社は製品の効能効果を保証するものではありません

*詳しくはこちら：https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/new_market/

Hatch ITは本支援を活用し、企業のDX推進やIT人材育成を目的とした「CodeNest」の導入拡大を進め、「自社で人材を育てる」というIT内製化を後押しします。

日本のDX推進を阻む「IT人材不足」

近年、日本ではDXの重要性が高まる一方で、IT人材不足が深刻な社会課題となっています。特に中小企業では、

・IT人材を採用できない、採用コストが高い

・採用後の社員教育のリソースが不足

・IT開発が外注に依存しており、ナレッジが蓄積されない

といった課題があり、デジタル化の推進が難しい状況が続いています。

こうした背景から、企業が自社でIT人材を育成できる環境の整備が求められています。

AIが伴走するプログラミング学習「CodeNest」

CodeNestは、AIチューターが学習者のプログラミング学習をサポートする教育サービスです。

学習中に発生するエラーや理解のつまずきをAIが解析し、リアルタイムで解決を支援することで、従来のオンライン学習に多い「挫折」を減らすことを目指しています。

2026年3月時点での主な特徴は以下の通りです。

・AIチューターによる24時間の学習サポート

・プログラミングエラーの即時解析

・実務に近いカリキュラム設計

・自走できるエンジニア育成

これにより、企業のIT内製化やDX推進に必要な人材育成を支援します。

また、従業員の学習のみならず、システムやアプリの開発プロジェクトと学習を同時進行で進めることも可能なため、最短3か月～自走できるエンジニアを育成することができます。

CodeNestはこちら(一般消費者向けサービスページ)：https://lp.codenest.hatch-it.jp/

■今までの学習事例

〇Webアプリ開発の一連の流れを学び、自社で運用できるように ─ Webアプリ開発・保守人材育成事例：https://hatch-it.jp/case-study/casestudy-2/



〇「断らずを得なかった仕事」を、事業に変えた ― LP制作の内製化事例：https://hatch-it.jp/case-study/casestudy-3/



〇多角経営を支える“内製DX人材”をCodeNestで育てる：https://hatch-it.jp/case-study/casestudy/

代表コメント

株式会社Hatch IT 代表取締役 里見 健太

日本ではDXの重要性が高まる一方で、IT人材不足が大きな社会課題となっています。特に中小企業では、IT人材を採用することが難しく、デジタル化を進めたくても進められない状況が続いています。

私たちは「“育つ”を科学し、テクノロジーで加速させる」というミッションのもと、学ぶだけでなく「創れる人」を増やす教育環境をつくりたいと考えています。

CodeNestは、AIが学習者のつまずきを解析し、リアルタイムで伴走することで、プログラミング学習の挫折を減らすことを目指したサービスです。

今回の東京都中小企業ニューマーケット開拓支援事業への採択を契機に、より多くの企業がIT人材を「採用する」のではなく「育てられる」環境を実現していきたいと考えています。

会社概要

会社名：株式会社Hatch IT

代表者：代表取締役 里見 健太

設立：2025年

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-17-6 プロスペクト1302

事業内容

・エンジニア育成プラットフォーム「CodeNest」の運営

・法人向けIT人材育成研修

・Webシステム / アプリ受託開発

・IT / AI活用コンサルティング

URL：https://hatch-it.jp/