「KYOWA CLOUD FIELD」がデータロガーUCAM-80Aに対応

株式会社共和電業

株式会社共和電業（代表取締役社長 執行役員：下住 晃平）は、当社の提供するクラウドサービス「KYOWA CLOUD FIELD」において、静ひずみ測定のスタンダードモデルであるデータロガー「UCAM-80A」との連携を可能にする専用ゲートウェイの販売を開始いたしました。

■システム構成図

▼製品詳細はこちら

UCAM-80A：

https://product.kyowa-ei.com/products/data-loggers/type-s_ucam-80a_series

KYOWA CLOUD：

https://product.kyowa-ei.com/products/test-devices/s_kc

■ 背景と目的

インフラ設備の老朽化対策や建設現場の安全管理において、遠隔地からのモニタリング需要が急速に高まっています。 これまで現場訪問が必要だったデータ確認・回収作業を効率化するため、多点計測に対応した「UCAM-80A」の測定データを直接クラウドへアップロードする環境を構築いたしました。

■ 主な特長

■ 製品ラインナップ（2026年4月1日受注開始）

- 多点計測のクラウド一元管理最大130チャネルの膨大な測定データを、LTE回線を通じて自動でクラウドへアップロードします。- 現場作業の劇的な削減現地に赴くことなく、オフィスや外出先からWebブラウザ経由で最新のデータを確認・回収することが可能です。- 長期監視に最適化された保存設定プランや測定間隔（1分～60分）に応じたデータ保存目安を提供。 例えば、10チャネルを2分間隔で測定した場合、1年以上の長期連続データ保存が可能です。- アラート機能による安全管理設定した閾値を超えた際には即座にアラートメールを送信し、異常の早期発見をサポートします。[表: https://prtimes.jp/data/corp/24048/table/32_1_78a0d1202c820c6d5afbbafb25c30747.jpg?v=202604130251 ]

【ご利用にあたって】

本製品の利用には、別途「KYOWA CLOUD FIELD」のサービス契約および専用の「KYOWA LTE回線サービス」の契約が必要です。

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■共和電業について

共和電業はひずみゲージを日本で最初に商品化しました。1949年の創業以来、豊富な経験と技術をもとに、数多くの高性能なひずみゲージや、ひずみゲージを検出素子に用いたセンサ、測定器、計測システムを自社グループで開発製造しています。多業種にわたるお客様の様々な計測ニーズにお応えすることにより、社会と人の安全を実現し、安心で持続可能な未来づくりに貢献しています。

商 号： 株式会社共和電業

代表者： 代表取締役社長 執行役員 下住 晃平

所在地： 〒182-8520 東京都調布市調布ヶ丘3-5-1

設 立： 1949年6月

事業内容： 官公庁、大学、自動車関連メーカーなどの民間企業等の実験研究分野における応力測定機器

の製造販売。産業機器・FA分野における工業用計装機器の製造販売。 ダム、橋梁、トンネル

等をはじめ都市土木、港湾、海洋関連の各種土木建築用計測機器の製造販売。

各種計測コンサルタント業務。

資本金： 17億2,399万円

U R L：https://www.kyowa-ei.com/

※記載の会社名および商品名は、それぞれ各社の商標または登録商標です。

https://prtimes.jp/a/?f=d24048-32-83bb6f8a657aa6486f9b9685fecd9f64.pdf