完全審査制マッチングアプリ「Hills high」ローンチ

Triplecomma株式会社Hills High 公式PR画像

■ 概要

トリプルコンマ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：Jay Lee）は、2026年4月10日、日本市場向けデーティングアプリ「Hills high（ヒルズハイ）」を正式にリリースいたしました。

Hills highは、既存のデーティングアプリにおいて繰り返し指摘されてきた、相手の情報に対する信頼性の課題を解決するために設計されたサービスです。電話番号認証、本人確認、書類審査など複数の確認プロセスを経て運営されており、審査を通過した会員のみが登録できる仕組みを採用しています。

当社は、Hills high独自の審査基準に基づき、審査を通過した会員にバッジを付与しています。このバッジは、提出書類をもとに確認された情報を示すものであり、利用者が相手の主要な情報を信頼しやすくする役割を担います。これにより、虚偽情報に対する不安を軽減し、より安心して利用できる恋活・婚活の出会いを支援します。

Hills highは、自身の情報を信頼できるかたちで提示し、それをもとに真剣な出会いを求める方に適したサービスを目指しています。また、ヒルズレジデンス居住者向けの「ヒルズレジデンスバッジ」を設けており、所定の条件を満たす方は、よりスムーズに審査を進めることができます。女性会員についても、プロフィールをもとにした審査を通じて登録できる設計としています。

Hills High アプリ画像

■ 特長

【 登録段階から徹底した本人確認】

Hills highでは、会員登録の段階から電話番号認証、本人確認、書類審査を実施します。これにより、信頼できる会員を中心としたサービス環境の構築を目指します。

【 書類審査によって付与されるバッジ制度】

Hills highにおける重要な登録条件のひとつであるバッジは、書類審査を通過した会員にのみ付与されます。バッジは、審査を通じて確認された情報の証として、会員同士の出会いにおける信頼性の向上に寄与します。

【一人ひとりを大切に紹介する出会いの設計】

Hills highでは、審査を通過した会員を対象に、毎日新しい出会いを提案します。多数のプロフィールをただ消費するのではなく、一人ひとりをより丁寧に紹介する体験を提供します。

【交流を広げるコミュニティ機能「ラウンジ」】

Hills highは、単なるデーティング機能にだけではなく、会員同士の自然な交流を支援するコミュニティ機能「ラウンジ」を提供します。これにより、利用者は出会いの前から相手の雰囲気や価値観をより深く知ることができます。

【信頼を前提としたスピード感のある関係形成】

Hills highは、一定の審査を経た会員同士が出会う仕組みのため、よりスムーズで負担の少ない関係形成を支援します。あらかじめ基本的な信頼性が確認されていることで、スピード感のある出会いも安心して進めることができます。

■ サービス概要

サービス名：Hills high

提供開始日：2026年4月10日

提供地域：日本

対応OS：iOS / Android

利用料金：基本無料（一部機能課金あり）

公式サイト：https://www.hillshigh.jp/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/hills-high/id6748301861

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja)