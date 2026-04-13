【無料オンラインセミナー】Excel＋XLSTATで始めるデータ分析「基本統計シリーズ」第3回を4月に開催

ユサコ株式会社

研究支援サービスを展開しているユサコ株式会社（本社：東京都港区東麻布2丁目17番12号 代表取締役：山川 真一）は、Excelを使ったデータ分析を基礎から学べる無料オンラインセミナー「Excel＋XLSTATで始めるデータ分析（基本統計シリーズ）」の第3回を、2026年4月15日（水）および4月23日（木）に開催します。

本セミナーでは、データサイエンスの専門家・西巻拓真氏を講師に迎え、「仮説検定」をテーマに、有意差の考え方やp値の理解をはじめ、t検定や分散分析（ANOVA）、カイ二乗検定といった代表的な手法を、実演を交えながらわかりやすく解説します。マーケティング施策や製品比較などの具体例を通じて、データに基づく判断や検証の進め方を体系的に学び、実務から研究まで幅広い場面で活用できる内容となっています。

■セミナー概要

タイトル：Excel＋XLSTATで始めるデータ分析（基本統計シリーズ）第3回「仮説検定（有意差検証とA/Bテスト）」

開催日時（同一内容・いずれかにご参加ください）

・2026年4月15日（水）12:10～13:00

https://rs.usaco.co.jp/seminar/xlstat/xlstat-Basic-statistics-vol3-1.html

・2026年4月23日（木）17:10～18:00

https://rs.usaco.co.jp/seminar/xlstat/xlstat-Basic-statistics-vol3-2.html

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

■講師：西巻 拓真 氏

富士通・KPMGコンサルティングを経て独立、創業。現在は企業向けのデータ利活用支援や研修講師業を請け負う。並行して登録者2万人超のYouTubeチャンネル「データサイエンス塾!!」を運営しつつ、大学院にてデータ解析の研究に従事。

■セミナーの特徴

・仮説検定の基本概念（p値・有意差）を、Excel＋XLSTATを用いて実演形式で解説

・t検定、分散分析（ANOVA）、カイ二乗検定など、実務・研究で頻出の手法を習得

・全3回シリーズの最終回として、データに基づく意思決定に必要な検証力を強化

■XLSTATについて

XLSTATは、Excel上で動作する統計解析アドオンソフトで、基本統計から多変量解析、官能評価、品質管理まで幅広い分析手法を提供しています。研究・教育機関から企業のデータ分析現場まで、世界150か国以上で利用されています。

主催：ユサコ株式会社

お問い合わせ：ユサコ株式会社 XLSTATセミナー担当

E-mail: product@usaco.co.jp